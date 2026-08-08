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UPI Charges 2026: యూపీఐ లావాదేవీలపై భారీగా ఛార్జీలు?! అదనపు ఛార్జీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ!

UPI Transaction Charges 2026: భారతదేశపు యూపీఐ (UPI) చెల్లింపుల వ్యవస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. అయితే, యూపీఐ లావాదేవీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఛార్జీలు విధిస్తున్నందున వార్తలు విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ క్రమంలో యూపీఐ ఛార్జీలపై అస్సలు వాస్తవాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:20 AM IST
UPI Charges 2026: యూపీఐ లావాదేవీలపై భారీగా ఛార్జీలు?! అదనపు ఛార్జీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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