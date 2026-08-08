/UPI Charges 2026: యూపీఐ లావాదేవీలపై భారీగా ఛార్జీలు?! అదనపు ఛార్జీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ!

UPI Transaction Charges 2026: భారతదేశంలో డిజిటల్ విప్లవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI), నేడు సామాన్యుడి దైనందిన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమైపోయింది. చిన్న కిరాణా కొట్టు నుండి పెద్ద వ్యాపార సంస్థల వరకు యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపులు జరుగుతున్నాయి. అయితే, ఇటీవల కాలంలో యూపీఐ సేవలకు ఛార్జీలు విధిస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కొన్ని వదంతులు వసూళ్లలో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
యూపీఐ ఛార్జీలపై క్లారిటీ..
సాధారణ వినియోగదారులు ఒకరికొకరు జరుపుకునే వ్యక్తిగత యూపీఐ డబ్బు బదిలీలపై (వ్యక్తిగత డబ్బు బదిలీలు) ఎలాంటి అదనపు రుసుములు విధించడం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న ఇలాంటి అవాస్తవ ప్రచారాలను వినియోగదారులు నమ్మవద్దని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఏదైనా కొత్త రుసుము లేదా చెల్లింపు విధానంలో మార్పులను తీసుకువస్తే, దానిని నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) లేదా సంబంధిత ప్రభుత్వ సంస్థలు అధికారికంగా ప్రకటిస్తాయి. కాబట్టి, వినియోగదారులు ఇటువంటి విషయాల్లో కేవలం అధికారికంగా మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి
మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR)పై జరిగే విధానపరమైన చర్చలు, సాధారణ వినియోగదారు నుండి వసూలు చేసే యూపీఐ రుసుములను ఒకేలా గందరగోళానికి గురికాకూడదు. వ్యాపారులకు సంబంధించిన MDR చర్చలకు, సాధారణ వినియోగదారులు జరిపే రోజువారీ ఉచిత లావాదేవీలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు.
11 కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో యూపీఐ సేవలు
భారతదేశంలోనే కాకుండా యూపీఐ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా కూడా దూసుకుపోతోంది. అధికారిక ప్రకారం, యూపీఐ సేవలు 11 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో విజయవంతంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ విస్తరణతో గ్లోబల్ డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా నిలిచింది
అలాగే ఇది విదేశాల్లో ప్రవాస భారతీయులకు, ఇతర దేశాలను సందర్శించే భారతీయ పర్యాటకులకు, సులభంగా సురక్షితంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
యూపీఐ అనేది ఆఫర్ కోసం రూపొందించబడిన ఉచిత, సురక్షితమైన వ్యవస్థ. ఛార్జీలకు సంబంధించిన ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా అధికారిక ఎన్పీసీఐ (NPCI) ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలి. వదంతులకు దూరంగా ఉంటూ, సురక్షితమైన డిజిటల్ లావాదేవీలను కొనసాగించండి.
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