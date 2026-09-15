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రూ. 2 వేలు దాటితే UPI పేమెంట్స్ ఉచితం కాదు... MDR ఛార్జీలకు రంగం సిద్ధం!

UPI Transaction Charges New Rule: గతకొంత కాలంగా యూపీఐ మర్చంట్ ట్రాన్సక్షన్స్ పై కేంద్రం ఎండీఆర్ ఛార్జీలు విధిస్తుందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ మరో సారి దీనిపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇఛ్చింది. రూ. 2వేల వరకు విలువైన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై బ్యాంకులు, ఇతర పేమెంట్ అగ్రిగేటర్స్ ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించవద్దని పేర్కొంది. అయితే అంతకంటే విలువైన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ అమలుకు మార్గం సుగమమైందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 15, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:57 AM IST
రూ. 2 వేలు దాటితే UPI పేమెంట్స్ ఉచితం కాదు... MDR ఛార్జీలకు రంగం సిద్ధం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రూ. 2 వేలు దాటితే UPI పేమెంట్స్ ఉచితం కాదు... MDR ఛార్జీలకు రంగం సిద్ధం!
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