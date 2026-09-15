/రూ. 2 వేలు దాటితే UPI పేమెంట్స్ ఉచితం కాదు... MDR ఛార్జీలకు రంగం సిద్ధం!

UPI Transaction Charges New Rule: గతకొంత కాలంగా యూపీఐ మర్చంట్ ట్రాన్సక్షన్స్ పై కేంద్రం ఎండీఆర్ ఛార్జీలు విధిస్తుందన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక్కడ మరో సారి దీనిపై కేంద్రం క్లారిటీ ఇఛ్చింది. రూ. 2వేల వరకు విలువైన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై బ్యాంకులు, ఇతర పేమెంట్ అగ్రిగేటర్స్ ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించవద్దని పేర్కొంది. అయితే అంతకంటే విలువైన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ పై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ అమలుకు మార్గం సుగమమైందని చెప్పాలి.
యూపీఐ వినియోగదారులకు ఎండీఆర్ ఛార్జీల గురించి కేంద్రం మరోసారి స్పష్టతనిచ్చింది. ఇక్కడ రూ. 2వేల వరకు విలువైన యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్లపై ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించకూడదని స్పష్టం చేసింది. అలాగే అన్ని రూపే డెబిట్ కార్డు చెల్లింపులపై కూడా బ్యాంకులు లేదా పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ తాజాగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దీంతో ఇప్పటి వరకు యూపీఐ అమల్లో ఉన్న జీరో మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ విధానంలో మార్పులకు మార్గం ఏర్పడిందని చెప్పాలి.
ఇక్కడ, UPI లావాదేవీలపై, ముఖ్యంగా రూ. 2,000 అంతకంటే ఎక్కువ విలువ గల కొన్ని వ్యాపార లావాదేవీలపై MDR విధించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ఛార్జీ శాతంపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) పర్యవేక్షణలో ఉన్న ఒక కమిటీ త్వరలో ఈ విషయమై మార్గదర్శకాలను జారీ చేయవచ్చు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, MDRను వినియోగదారుల నుండి నేరుగా వసూలు చేయరు. వ్యాపారులే తమ చెల్లింపులను ప్రాసెస్ చేసినందుకు గాను ఈ రుసుమును బ్యాంకులకు .. ఇతర చెల్లింపు సంస్థలకు చెల్లిస్తారు. అయితే, వ్యాపారులు ఈ MDR ఛార్జీల భారాన్ని ధరల పెంపు లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా వినియోగదారులపై మోపుతారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఈ మార్పు ఎందుకు?
దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం UPI విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 2020 నుండి MDR సున్నాగా ఉంది. అయితే, దేశంలో UPI లావాదేవీలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్నందున, ఇది NPCIతో సహా బ్యాంకులు, ఫిన్టెక్ కంపెనీలపై భారం అవుతోంది. మౌలిక సదుపాయాలు, సైబర్ సెక్యూరిటీ, మోసాల నియంత్రణ ఖర్చులు పెరిగాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, యూపీఐ ద్వారా రూ. 314.2 లక్షల కోట్ల విలువైన 241 బిలియన్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో, యూపీఐ వ్యవస్థకు దీర్ఘకాలంలో నిలకడైన ఆదాయ వనరు అవసరమనే చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఆ దిశగా, కేంద్రం MDR ఛార్జీలను విధించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అయితే, రూ. 2,000 వరకు ఉన్న లావాదేవీలపై ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించబడవని గమనించాలి. ఈ మొత్తం కంటే ఎక్కువ విలువైన లావాదేవీలపై MDRను ఎప్పుడు, ఎలా వర్తింపజేయాలనే విషయాన్ని NPCI మార్గదర్శకాలు స్పష్టం చేస్తాయి.
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