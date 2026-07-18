/యూపీఐ Vs క్రెడిట్ కార్డ్.. లావాదేవీలకు ఏది బెస్ట్? ఏది వాడితే సేఫ్.. ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ?

UPI vs Credit Card: ఇప్పుడంతా ఆన్ లైన్ మయం అయ్యింది. ఏ చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ అయినా సరే ఆన్ లైన్లోనే చేస్తున్నారు. కూరగాయల దగ్గర నుంచి కంప్యూటర్ వరకు.. ఏది కొనాలనుకున్నా ఆన్ లైన్ ద్వారా డబ్బులు పేమెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డును ఎక్కువగా వాడేస్తున్నారు. అయితే ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్. ఏ సందర్బంలో దేన్ని వాడాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది వాడితే సేఫ్.. ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ. ఇలాంటి అనుమానాలకు ఆర్థిక నిపుణులు ఇస్తున్న సలహా ఏంటో చూద్దాం.
యూపీఐ:
చిన్నపాటి ఖర్చులకు .. బడ్జెట్ కంట్రోల్లో ఉండాలంటే.. ఫోన్ ద్వారా చేసే UPI చెల్లింపులు బెస్ట్ అని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉపయోగించే డబ్బు మీ సొంత డబ్బు కాబట్టి.. మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి నేరుగా డబ్బు డెబిట్ అవుతాయి. వీధి వ్యాపారుల నుండి పెద్ద మాల్స్ వరకు, ప్రతిచోటా UPI QR కోడ్ ఉంటుంది. ఇది మీ బ్యాంక్ ఖాతాలోని డబ్బును మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది. అందువల్ల, అధికంగా ఖర్చు చేసే అవకాశం చాలా వరకు తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు కార్డును వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. PIN నంబర్.. బయోమెట్రిక్స్ ఉపయోగించి చెల్లింపులు సెకన్లలో ప్రాసెస్ అవుతాయి. అయితే, కొన్నిసార్లు, బ్యాంక్ సర్వర్ పనిచేయకపోతే, టాన్సాక్షన్స్ నిలిచిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. మీ ఖాతా నుండి డబ్బు కట్ అయినప్పటికీ.. అది అవతలి వ్యక్తి ఖాతాలో క్రెడిట్ కాదు. ఈ సందర్భంలో, మీరు కొంత అసౌకర్యాన్ని ఎదుర్కొంటారు. క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీలతో పోలిస్తే రివార్డులు తక్కువగా ఉంటాయి.
ఎల్లప్పుడూ క్రెడిట్ కార్డులే:
పెద్ద పెద్ద ఖర్చులకు .. రివార్డుల కోసం క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మీ బ్యాంక్ అందించే ఒక తాత్కాలిక లోన్ వంటిది. మీరు చేసిన ఖర్చు మొత్తం..నెలాఖరున బిల్లు చెల్లించాలి. మీరు చేసే ప్రతి ఖర్చుపై పాయింట్లు, క్యాష్బ్యాక్ వంటి రివార్డులు పొందుతారు. అలాగే, సూపర్ మార్కెట్లు, ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఇంధనం, ఇంకా మరెన్నో వాటిపై మంచి డిస్కౌంట్లు కూడా పొందుతారు. మీరు నెల మొత్తం ఎంత ఖర్చు చేసినా, మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లు చెల్లించినప్పుడు మాత్రమే మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి డబ్బు డెబిట్ అవుతుంది. మీ బిల్లులను సకాలంలో చెల్లించడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో హోంలోన్ లేదా కార్ లోన్ వంటి లోన్స్ పొందడం మరింత సులభం అవుతుంది. అయితే కొన్ని సార్లు మోసాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భంలో, మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ను తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే, యూపీఐలో డబ్బు పోతే, దానిని తిరిగి పొందడం కష్టం. ఇక దీని ప్రతికూలతల విషయానికొస్తే, మీ దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు కూడా మీరు కొనుగోళ్లు చేయగలరు కాబట్టి, ఎక్కువగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు నెలాఖరులోగా పూర్తి బిల్లు చెల్లించకపోతే, మీరు ఎక్కువ వడ్డీతోపాటు లేట్ ఫీజును చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
అందువల్ల, మీరు పూర్తి బిల్లును సకాలంలో చెల్లించగలరని మీకు నమ్మకం ఉంటేనే క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులు చేయాలని ఆర్థిక నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. లేకపోతే, యూపీఐని ఉపయోగించడమే అత్యంత సురక్షితమైన మార్గమని చెబుతున్నారు.
Also Read: ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?
Also Read: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.