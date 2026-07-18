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యూపీఐ Vs క్రెడిట్ కార్డ్.. లావాదేవీలకు ఏది బెస్ట్? ఏది వాడితే సేఫ్.. ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ?

UPI vs Credit Card: మీరు ఖర్చు చేసిన బిల్లును సకాలంలో చెల్లిస్తామన్న నమ్మకం ఉంటేనే క్రెడిట్ కార్డు ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి లేదంటే..యూపిఐని ఉపయోగించడమే బెటర్ ఆప్షన్ అని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:31 AM IST
యూపీఐ Vs క్రెడిట్ కార్డ్.. లావాదేవీలకు ఏది బెస్ట్? ఏది వాడితే సేఫ్.. ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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యూపీఐ Vs క్రెడిట్ కార్డ్.. లావాదేవీలకు ఏది బెస్ట్? ఏది వాడితే సేఫ్.. ఎందులో లాభాలు ఎక్కువ?
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