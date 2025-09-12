Pension Update: లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం.. చరిత్రలోనే తొలిసారి.. ఈ పెన్షన్ ప్రయోజనాన్ని మీరు కూడా పొందండి..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPS Pension Scheme : ఎన్పీఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు యూపీఎస్ ను తీసుకువచ్చింది. దీనికి కొత్త ఫీచర్ ను జోడించింది. ఈ స్కీమ్ కింద వీఆర్ఎస్ తీసుకున్న వారు ఇప్పుడు వెంటనే పెన్షన్ ప్రయోజనాలను పొందనున్నారు. ఇప్పటి వరకు 60ఏళ్ల వయస్సులో పెన్షన్ చెల్లించాల్సి వచ్చేంది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 12, 2025, 09:03 AM IST

VRS Pension Immediate Benefits: దేశంలోని ఉద్యోగులకు సంబంధించి  కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (VRS) తీసుకున్న ఉద్యోగులు పెన్షన్ పొందడానికి 60 ఏళ్ల వయసు వరకు వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. అయితే ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఇప్పుడు VRS ఎంచుకున్న వెంటనే పెన్షన్ సదుపాయం లభిస్తుంది. ఇది తొలిసారిగా ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS)లో చేర్చిన ముఖ్యమైన ఫీచర్‌గా నిలుస్తోంది.

ఈ కొత్త నిబంధన UPSను ఎంచుకున్న వారికి మరింత సౌలభ్యం కలిగిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గతంలో పాత పెన్షన్ పథకం (OPS)లో కూడా ఇలాంటి సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఉద్యోగులు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు, అనారోగ్యం, వ్యక్తిగత కారణాలు లేదా ప్రభుత్వ ఆదేశాల వల్ల ఉద్యోగి ముందే రిటైర్ అయితే, అతనికి పెన్షన్ ఆలస్యం కాకుండా వెంటనే అందుతుంది.

2004లో పాత పెన్షన్ పథకాన్ని రద్దు చేసి ప్రభుత్వం జాతీయ పెన్షన్ పథకం (NPS)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది మార్కెట్ ఆధారిత స్కీమ్ కావడంతో, హామీ ఇచ్చిన పెన్షన్ లేకపోవడం ఉద్యోగులలో అసంతృప్తిని రేకెత్తించింది. అందుకే ఉద్యోగి సంఘాలు సంవత్సరాలుగా OPS పునరుద్ధరణ కోసం డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం NPSకు ప్రత్యామ్నాయంగా UPS (Unified Pension Scheme)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో హామీ ఇచ్చిన పెన్షన్ సదుపాయం ఉండటమే కాకుండా, తాజాగా తీసుకున్న ఈ కొత్త నిర్ణయం ఉద్యోగులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.

అయితే UPSపై ఉద్యోగుల స్పందన పెద్దగా కనిపించడం లేదు. ఇప్పటివరకు కేవలం 1 శాతం మంది మాత్రమే ఈ స్కీమ్‌ను ఎంచుకున్నారు. చాలా మంది ఉద్యోగులు ఇంకా OPS పునరుద్ధరణకే పట్టుబడుతున్నారు. UPSను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి ప్రభుత్వం కొత్త మార్పులు చేస్తోంది. వాటిలో ప్రధానమైనది VRS తీసుకున్న వెంటనే పెన్షన్ పొందే అవకాశం. దీని వల్ల ముందుగా రిటైర్మెంట్ చేసే వారు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడకుండా వెంటనే లాభాలు పొందగలరు.

Also Read: Gold Rate Today: ఎన్ని మ్యాజిక్కులు...జిమ్మిక్కులు చేసిన బంగారం కొనలేం.. సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ శుక్రవారం ధరలు తెలిస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే..!!  

ప్రభుత్వం UPSను అధికారికంగా 2025 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి తెచ్చింది. మొదటగా ఈ స్కీమును ఎంచుకునే గడువు జూన్ 30 వరకు ఉండగా, తరువాత సెప్టెంబర్ 30, 2025 వరకు పొడిగించారు. ప్రస్తుతం ఈ గడువు ముగియడానికి కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఇప్పటివరకు చాలా తక్కువ మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే UPSను ఎంచుకోవడం ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారింది.

మొత్తం మీద VRS తీసుకున్న వారికి వెంటనే పెన్షన్ లభించే సౌకర్యం UPSలో చేర్చడం ఒక ముఖ్యమైన అడుగు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఉద్యోగులకు తక్షణ ఉపశమనం కలిగించగలదని, భవిష్యత్తులో UPSపై విశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Also Read: Bank of Baroda: భారీగా తగ్గనున్న ఈఎంఐలు.. అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ప్రముఖ బ్యాంక్..!!  

 

UPS Pension Scheme IndiaUnified Pension Scheme 2025VRS Pension Immediate BenefitsNPS vs UPS PensionCentral Government Pension Rules

