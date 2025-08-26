English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPSC Notification: గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పిన UPSC.. ఆ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల..!!

UPSC Recruitment: యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పలు విభాగాల్లో లెక్చరర్, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 26, 2025, 09:16 AM IST

UPSC Recruitment: నిరుద్యోగులకు యూపీఎస్సీ శుభవార్త వినిపించింది. తాజాగా లెక్చరర్, ఇతర పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 84 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. ఆసక్తి, అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్ సైట్  upsc.gov.in ద్వారా ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. అభ్యర్థలు వయోపరిమితి, అర్హతలు అనుభవానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్ సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. 

పోస్టులు, ఖాళీలు: 

* అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పోస్టులు - 19 

* పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పోస్టులు -25

దరఖాస్తు ఫీజు 
మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్యూబీడి అభ్యర్థులకు ఫీజు మినహాయింపు ఉంటుంది. మిగిలివారికి దరఖాస్తు ఫీజు రూ. 25చెల్లించాలి. 

ఎంపిక విధానం 
అభ్యర్థుల సెలక్షన్ ఇంటర్య్వూ లేదా రాతపరీక్ష ద్వారా జరుగుతుంది. 

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి 
*అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్ సైట్  upsc.gov.inలోకి లాగిన్ అవ్వాలి 

* తర్వాత రిక్రూట్ మెంట్, అడ్వర్టైజ్ మెంట్ విభాగంలోకి వెళ్లాలి. 

* అక్కడ ఓఆర్ఏ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి. 

*ఇప్పుడు వ్యక్తిగత వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకుని లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. 

* పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు అప్ లోడ్ చేయండి 

* ఇప్పుడు దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి 

* దరఖాస్తును సమర్పించి ప్రింట్ తీసుకోవాలి. 

UPSC recruitmentUpsc notificationUPSC84 postsLatest Jobs

