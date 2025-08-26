Trump Tariffs: ఇండియాపై అదనంగా 25శాతం సుంకాలు.. నోటిసులు ఇచ్చిన ట్రంప్‌..!!

Trump Tariffs: రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న అక్కసుతో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన అదనపు సుంకాలు మరికొన్ని గంటల్లోనే అమల్లోకి రానున్నాయి. దీనిపై అమెరికా తాజాగా భారత్ కు అధికారికంగా నోటీసులు పంపించింది. అగ్రరాజ్య కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 27వ తేదీ నుంచి ఈ అదనపు సుంకాలు అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ఆ సమయం తర్వాత నుంచి అమెరికాలోకి ఎగుమతి అయ్యే భారత ఉత్పత్తులకు ఈ టారిఫ్స్ వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ తన నోటీసుల్లో పేర్కొంది.
కాగా భారత్ లో గతంలో అమెరికా 25శాతం సుంకాలు విధించిన విషయం తెలిసిందే. అవి ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న అక్కసుతోనే మరో 25శాతం అదనపు టారిఫ్స్ ను విధిస్తున్నట్లు ఈ మధ్యే ట్రంప్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో భారత్ పై మొత్తం సుంకాలు 50శాతానికి పెరిగాయి. ఈ టారిఫ్స్ తో భారత వస్త్ర పరిశ్రమ, ఆక్వా పరిశ్రమ, తోలు ఉత్పత్తులపై భారీగా ప్రభావం చూపనుంది. భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయ్యే అతికొద్ది వస్తువులకే ఈ అధిక సుంకాల నుంచి మినహాయింపు లభించనుంది.
ఈ అదనపు టారిఫ్స్ పై ఇప్పటికే భారతర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇది అనుచితమని..అన్యాయమని అహేతకమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకునేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా వెల్లడించింది. మరోవైపు సోమవారం ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కూడా దీనిపై స్పందించారు. రైతులు, పశుపోషకులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమల ప్రయోజనాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ విషయంలో తమపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరగవచ్చని...అయినా కూడా దాన్ని భరిస్తామని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
