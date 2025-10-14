English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
US Passport: గోతులు తవ్వుకున్న ట్రంప్.. దెబ్బకు పడిపోయిన అమెరికా పాస్పోర్ట్ పవర్ .. టాప్ లో ఆసియా దేశాలు..!!

US Passport: ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్ పోర్టుల జాబితాలో అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. గత 20ఏండ్లలో మొదటిసారిగా అమెరికా పాస్ పోర్టు టాప్ 10 జాబితా నుంచి బయటకు వచ్చింది. అంతర్జాతీయ వాయు రవాణసంస్థ డేటా ఆధారంగా హెన్లీ పాస్ పోర్టు ఇండెక్స్ విడుదల చేసిన తాజా ర్యాగింగ్స్ లో అమెరికా 12వ స్థానానికి పడింది. మలేషియాతో కలిసి అమెరికా ఈ స్థానంలో నిలిచింది. ఏషియా దేశాలు అగ్ర స్థానానికి దూసుకువచ్చాయి.

Henley Passport Index: ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్‌పోర్ట్‌ల జాబితాలో ఈసారి అమెరికా (USA) కి పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఎప్పుడూ టాప్ టెన్‌లో నిలిచిన అమెరికా పాస్‌పోర్ట్, ఇప్పుడు ఆ జాబితా నుంచి బయటపడింది. హెన్లీ పాస్‌పోర్ట్ ఇండెక్స్ (Henley Passport Index) తాజాగా విడుదల చేసిన గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం, అమెరికా ఇప్పుడు 12వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఆసక్తికరంగా.. ఈ స్థానాన్ని అమెరికా మలేషియాతో పంచుకుంటోంది.

2000 సంవత్సరం ప్రారంభంలో ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్‌పోర్ట్‌గా నిలిచిన అమెరికా, 2014లో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అయితే కాలక్రమేణా ఇతర దేశాలు తమ వీసా పాలసీలను కఠినతరం చేయడంతో అమెరికా స్థానం క్రమంగా దిగజారింది. ప్రస్తుతం అమెరికా పాస్‌పోర్ట్‌ హోల్డర్లు 180 దేశాలకు మాత్రమే వీసా లేకుండా ప్రయాణించగలుగుతున్నారు. ఇక ఈ జాబితాలో సింగపూర్ మరోసారి అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. సింగపూర్ పాస్‌పోర్ట్ కలిగిన వారు 193 దేశాలకు వీసా ఫ్రీగా ప్రయాణించగలగడం విశేషం. దీని తరువాత స్థానాల్లో దక్షిణ కొరియా (190 దేశాలు) జపాన్ (189 దేశాలు) ఉన్నాయి. ఆసియా దేశాలు ఈ జాబితాలో ఆధిపత్యం చాటడం గమనార్హం.

హెన్లీ నివేదిక ప్రకారం, అమెరికా ర్యాంక్ పడిపోవడానికి పలు దేశాలు తమ వీసా విధానాలను కఠినతరం చేయడం ప్రధాన కారణం. ఇటీవల బ్రెజిల్ అమెరికా పౌరులకు ఇచ్చిన వీసా రహిత ప్రవేశాన్ని రద్దు చేసింది. అలాగే చైనా, తన వీసా ఫ్రీ జాబితాలో అమెరికాను చేర్చలేదు. ఇక మయన్మార్, పపువా న్యూగినియా, వియత్నాం, సోమాలియా వంటి దేశాలు కూడా అమెరికా పౌరులపై కొత్త ప్రవేశ ఆంక్షలు విధించాయి. ఈ పరిణామాలు కలిపి అమెరికా గ్లోబల్ ర్యాంక్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయి. ఒకప్పుడు టాప్ 5లో నిలిచిన యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (UK) కూడా ఈసారి ర్యాంక్ కోల్పోయింది. గత సంవత్సరం 6వ స్థానంలో ఉన్న బ్రిటన్, తాజా జాబితాలో 8వ స్థానానికి పడిపోయింది.

హెన్లీ ఓపెన్‌నెస్ ఇండెక్స్ (Henley Openness Index) ప్రకారం, ఇతర దేశాల పౌరులను వీసా లేకుండా అనుమతించే విషయంలో అమెరికా చాలా వెనుకబడి ఉంది. అమెరికా పౌరులు 180 దేశాలకు వీసా లేకుండా వెళ్ళగలుగుతారు కానీ, అమెరికా మాత్రం కేవలం 46 దేశాల పౌరులకు మాత్రమే వీసా రహిత ప్రవేశం ఇస్తుంది. ఈ కారణంగా ఓపెన్‌నెస్ ఇండెక్స్‌లో అమెరికా 77వ స్థానంలో ఉంది.

ఇక చైనా తన పాస్‌పోర్ట్ ర్యాంకును గణనీయంగా మెరుగుపరచుకుంది. గత పదేళ్లలో చైనా ర్యాంక్ 94వ స్థానం నుండి 64వ స్థాయికి చేరింది. అదే సమయంలో, 76 దేశాల పౌరులకు వీసా రహిత ప్రవేశం కల్పిస్తూ ఓపెన్‌నెస్ ఇండెక్స్‌లో 65వ స్థానంలో నిలిచి, అమెరికాను అధిగమించింది. మొత్తం చూస్తే, వీసా పాలసీలు గ్లోబల్ డిప్లమసీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. సింగపూర్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి దేశాలు ప్రపంచ వ్యాప్త మిత్రబంధాలను ఉపయోగించి తమ పాస్‌పోర్ట్ శక్తిని పెంచుకోగా, అమెరికా మరియు యుకే మాత్రం కఠిన వీసా విధానాల కారణంగా తమ స్థానాలను కోల్పోయాయి.

