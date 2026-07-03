/భారతీయులు అమెరికాలో ఇల్లు, భూమి లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయవచ్చా..? చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి..?

US Real Sstate Investment from india: భారతీయ పౌరులు అమెరికాలో నివసించకపోయినా అక్కడ ఇల్లు, భూమి లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికన్ ఫెడరల్ చట్టాలు అనుమతి ఇస్తాయి. అలాగే మన భారతీయ చట్టాలు కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పడం లేదు. అయితే కొన్ని పరిమితులకు లోబడి అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ముందుగా భారతీయ పౌరులు అమెరికాలో ఇల్లు, అపార్ట్మెంట్, కమర్షియల్ భవనం లేదా భూమిని కొనుగోలు చేయడం అమెరికా ఫెడరల్ చట్టాలు అనుమతిస్తాయి. అమెరికాలో నివసించే వీసా లేకపోయినప్పటికీ, అంటే ఉదాహరణకు టూరిస్ట్ వీసా, వర్క్ వీసా, గ్రీన్ కార్డు లేకపోయినా ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు ఇల్లు కొనుగోలు చేసినంత మాత్రాన ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ కార్డు లేదా పౌరసత్వం అనేది లభించదన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ యాజమాన్యం, అలాగే ఇమిగ్రేషన్ హక్కులు రెండు వేర్వేరు శాఖలకు చెందినవి. కనుక పౌరసత్వంతో ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధం లేదు అని చెప్పవచ్చు.
ఇక అమెరికాలో కేవలం ఇల్లు, భూములు మాత్రమే కాదు, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. షాపింగ్ స్పేస్, ఆఫీస్ భవనం, గోడౌన్స్ ఇలా అనేక ఆస్తుల్లో విదేశీయులు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవకాశం ఉంది. అలాగే అమెరికాలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయ భూముల కొనుగోలు పైన కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. అయితే అవి స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఇక అమెరికాలో ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికన్ బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందా అంటే అవుననే సమాధానం చెప్పవచ్చు. విదేశీయులు కూడా అమెరికన్ బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలను పొందవచ్చు. అయితే విదేశీయులకు డౌన్ పేమెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అమెరికాలోని ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ, కౌంటీలోనూ వేర్వేరుగా పన్ను విధానాలు ఉంటాయి. ఇక అమెరికాలో మీరు ప్రాపర్టీ కొన్న తర్వాత దానిపై వచ్చే రెంట్ ఆదాయం కోసం మీరు అమెరికా పన్ను నిబంధనలకు అనుగుణంగా పన్నులను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీ ఆస్తులను విక్రయించాల్సి వస్తే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ టాక్స్ వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక భారతీయులు అమెరికాలో ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయాలి అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. భారతీయులు అమెరికాలో 2.5 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని మించి బయటకు తీసుకొని వెళ్లలేరు. ఒకవేళ ఆ మొత్తం తీసుకువెళ్లాలి అనుకున్నా, లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీమ్ సిస్టమ్ కింద మాత్రమే భారతీయులు విదేశాలకు డబ్బు పంపే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఏ ప్రాపర్టీ కొన్నా 2.5 కోట్ల రూపాయల లోపే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
అమెరికాలో మీరు పొందే ఆదాయం పైన పన్నులు ఎలా చెల్లించాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. భారత్-అమెరికా మధ్య డబుల్ ట్యాక్సేషన్ ఒప్పందం (DTAA) ఉంది. కనుక రెండు సార్లు ఒకే ఆదాయం పైన పూర్తి పన్ను పడకుండా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
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