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భారతీయులు అమెరికాలో ఇల్లు, భూమి లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయవచ్చా..? చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి..?

US Real Sstate Investment from india: భారతీయ పౌరులు అమెరికాలో నివసించకపోయినా అక్కడ ఇల్లు, భూమి లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికన్ ఫెడరల్ చట్టాలు అనుమతి ఇస్తాయి. అలాగే మన భారతీయ చట్టాలు కూడా ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పడం లేదు. అయితే కొన్ని పరిమితులకు లోబడి అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:41 PM IST
భారతీయులు అమెరికాలో ఇల్లు, భూమి లేదా కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయవచ్చా..? చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయి..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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