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భారతీయులు అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనుగోలు చేయవచ్చా..? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?

US Stock Market: భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా పేరు సంపాదించుకుంది. అలాంటి భారతీయ ట్రేడర్లు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థగా పేరు సంపాదించుకున్న అమెరికా ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుందా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:24 AM IST
భారతీయులు అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనుగోలు చేయవచ్చా..? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారతీయులు అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనుగోలు చేయవచ్చా..? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?
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