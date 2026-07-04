/భారతీయులు అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్లు కొనుగోలు చేయవచ్చా..? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..?

US Stock Market: భారతీయులు స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం గడచిన రెండు దశాబ్దాలుగా గమనించినట్లయితే భారీగా పెరిగింది అని చెప్పవచ్చు. గత పది సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో డీమ్యాట్ అకౌంట్ సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. దేశంలో సుమారు 22.9 కోట్ల మందికి డీమ్యాట్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి. స్టాక్ మార్కెట్ల ద్వారా లక్షల కోట్ల రూపాయల ట్రేడింగ్ నిర్వహిస్తారు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒకటిగా పేరు సంపాదించుకుంది. అలాంటి భారతీయ ట్రేడర్లు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ వ్యవస్థగా పేరు సంపాదించుకున్న అమెరికా ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుందా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది.
భారతీయులు కూడా అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. భారత్లో నివసించే వ్యక్తులు కూడా అమెరికా షేర్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే ఒక వ్యక్తి ఒక ఆర్థిక సంవత్సరానికి గరిష్టంగా దాదాపు 2.5 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే విదేశాలకు పంపించి పెట్టుబడి పెట్టడానికి పరిమితి ఉంది. ఈ మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసింది. అమెరికా షేర్ మార్కెట్లో షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదించిన ఎల్ఆర్ఎస్ నిబంధనలను పాటిస్తూ డబ్బును విదేశాలకు పంపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అమెరికాలోని ప్రముఖ కంపెనీలు అయినటువంటి యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఎన్విడియా, అమెజాన్ వంటి సంస్థల్లో కూడా షేర్లను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే భారతీయులు అమెరికాలో షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి మన దేశంలోని కొన్ని థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ప్లాట్ఫారమ్లుగా పని చేస్తున్నాయి. పూర్తిగా షేర్ కూడా కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రాక్షనల్ షేర్స్ అంటే ఆ షేర్లో కొద్ది మొత్తం కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇక అమెరికాలో మీకు వచ్చే డివిడెండ్లు, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ భారతదేశంలోని పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు విదేశీ మార్కెట్లలో షేర్లను కలిగి ఉన్నట్లయితే, ఆదాయపన్ను రిటర్న్స్లో షెడ్యూల్ ఎఫ్ఏ అంటే ఫారెన్ అసెట్స్ కాలమ్లో వివరాలను తెలపాల్సి ఉంటుంది.
నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని సందర్భాల్లో పన్ను సైతం విధిస్తారు. దీన్ని టాక్స్ కలెక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్గా పిలుస్తుంటారు. ఆ తర్వాత దీన్ని ఐటీఆర్లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఈక్విటీ షేర్లతో పాటు అమెరికా మార్కెట్లలో ఉండే ఈటీఎఫ్లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అమెరికా డెరివేటివ్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.
భారతదేశంతో పోల్చి చూస్తే అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లోని కొన్ని షేర్ల విలువ భారీగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఎన్విడియా వంటి షేర్ల విలువ మన దేశ జీడీపీతో సమానంగా ఉంటుందంటే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. అయితే అమెరికా మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా రూపాయి-డాలర్ మారకం రేటు దీన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఒకవేళ అమెరికా మార్కెట్లో సంక్షోభం వంటివి తలెత్తినట్లయితే మీరు నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో రూపాయి విలువ పడిపోయినట్లయితే, మీరు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన విలువ మరింత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు డాలర్లలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం మీరు ఎక్కువ రూపాయలను ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు.
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