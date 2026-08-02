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అమెరికా వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం..!!

US Visa Bond: యునైటెడ్ స్టేట్స్ తన వీసా నిబంధనలకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది ట్రంప్ ప్రభుత్వం. విదేశాంగ శాఖ ఇప్పుడు వీసా బాండ్ కార్యక్రమాన్ని పైలట్ పథకం నుండి తొలగించి, శాశ్వతంగా అమలు చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధన ప్రకారం, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు ప్రయాణించే చాలా మంది పౌరులు ఇకపై ఒక నిర్దిష్ట వీసా బాండ్‌ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం కావడంతో ఈ నిబంధనను 50 దేశాలకు అమలు చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:56 PM IST
అమెరికా వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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