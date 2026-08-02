/అమెరికా వీసాలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయం..!!

US Visa Bond: అమెరికా వెళ్లాలనుకునేవారికి ట్రంప్ సర్కార్ భారీ విజిటింగ్ షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పింది. బిజినెస్, టూరిస్టు వీసాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే కొందరు విదేశీ పౌరులు సుమారు 20,000 డాలర్లు అంటే రూ. 16.5లక్షల వరకు సెక్యూరిటీ బాండ్ లేదా డిపాజిట్ చెల్లించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కఠినమైన వలస విధానం ఆగస్టు 3వ తేదీ నుంచి శాశ్వతంగా అమల్లోకి రానుంది.
ఆగస్టు 3వ తేదీ నుండి అమలులోకి వస్తుంది: ఫెడరల్ రిజిస్టర్లోని ఒక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, వీసా అధికారులు అవసరమైతే, అర్హులైన దరఖాస్తుదారుల నుండి 20,000డాలర్ల వరకు బాండ్ను కోరవచ్చు.
కారణం: వీసాల గడువు ముగిసిన తర్వాత యూఎస్లో అధిక కాలం ఉండిపోయే ధోరణిని అరికట్టడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
పైలట్ దశ పూర్తయింది: కొత్త నిబంధన ప్రకారం, వీసాలు మంజూరు చేయడానికి కాన్సులర్ అధికారులు ఇప్పుడు భారీ మొత్తంలో డబ్బును డిమాండ్ చేయనున్నారు. వీసా షరతులలో భాగంగా, దరఖాస్తుదారులను $20,000 వరకు భారీ బాండ్ను సమర్పించమని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. గతంలో $5,000 ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దానిని పూర్తిగా తొలగించారు. పైలట్ ప్రోగ్రామ్లో, అధికారులు $10,000 లేదా $15,000 వరకు బాండ్లను కూడా కోరుతున్నారు.
భారతీయులకు ప్రయోజనాలు ఏమిటి? నష్టాలు ఏమిటి?
ప్రస్తుత స్థితి: ఈ నియమం ప్రస్తుతం 50 దేశాల పౌరులకు వర్తిస్తుంది (ప్రధానంగా ఆఫ్రికా దేశాలు, అలాగే బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ భూటాన్). భారతదేశం ఇంకా ఈ జాబితాలో లేదు. కాబట్టి భారతీయ ప్రయాణికులు ప్రస్తుతం ఈ బాండ్ను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు.
భవిష్యత్ హెచ్చరిక: అయితే, భవిష్యత్తులో పరిస్థితిని బట్టి ఈ జాబితాలో ఇతర దేశాలను కూడా చేర్చే హక్కు తమకు ఉందని అమెరికా స్పష్టం చేసినందున, భారతీయులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అమెరికాకు చట్టబద్ధమైన ప్రయాణాలపై ఈ నిర్ణయం గణనీయమైన, ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని వాదిస్తూ, చాలా మంది హక్కుల కార్యకర్తలు అమెరికా నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం చట్టబద్ధమైన వలసలను కష్టతరం చేసిందని విమర్శకులు మండిపడుతున్నారు.. అయితే, జాతీయ భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి ఇది అత్యవసరం అని ట్రంప్ వాదిస్తున్నారు.
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