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Second-Hand Car: లీటర్‌కు 32 కిమీ మైలేజ్..Second-hand మార్కెట్‌లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్న చిన్న కారు..!!

Second-Hand Car: సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ తన ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తోంది. ఇతర బ్రాండ్లతో పోల్చి చూస్తే మారుతి కార్లకు డిమాండ్ భారీగా ఉందని చెప్పాలి. అయితే వాటిలో  కొన్నికార్లకు మరింత ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. అలాంటి కార్లలో ఒకటి స్విఫ్ట్. ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో సుమారు 5శాతం వాటా  కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మోడల్ కు ఉన్న డిమాండ్ మరే ఇతర మోడల్ కు లేదు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 21, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:58 PM IST
Second-Hand Car: లీటర్‌కు 32 కిమీ మైలేజ్..Second-hand మార్కెట్‌లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతున్న చిన్న కారు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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