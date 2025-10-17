Salary Increment: దీపావళికి ముందే 28లక్షల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం.. వారి జీతాలు పెరిగాయోచ్..!!

Uttar Pradesh DA Hike: ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీపావళి పండుగకు ముందుగానే రాష్ట్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ (Dearness Allowance) పెన్షనర్ల డీఆర్ (Dearness Relief) భత్యాలను 3 శాతం పెంచినట్లు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రకటించారు. ఇప్పుడు వారి జీతాలు 55 శాతం నుండి 58 శాతానికి పెరిగాయి. ఈ పెంపు జూలై 1, 2025 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. అయితే నగదు రూపంలో చెల్లింపులు అక్టోబర్ 2025 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 28 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు లాభదాయకంగా మారనుంది.
ఈ డీఏ పెంపు నిర్ణయం వల్ల ప్రభుత్వ సిబ్బంది, ఎయిడెడ్ విద్య, సాంకేతిక సంస్థల సిబ్బంది, పట్టణ స్థానిక సంస్థల పూర్తి సమయ ఉద్యోగులు, అలాగే UGC వేతన స్కేలులో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు కూడా ప్రయోజనం పొందనున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తుందని, కుటుంబాలకు సంతోషం, భద్రతను అందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్వీట్ చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా ఉద్యోగుల ఇళ్లలో సంతోష దీపాలు వెలిగేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ డీఏ పెంపు నిర్ణయంతో మార్చి 2026 నాటికి మొత్తం రూ. 1,960 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం ప్రభుత్వంపై పడనుంది. ఇందులో నవంబర్ 2025లో రూ. 795 కోట్ల నగదు చెల్లింపులు, పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) కింద ఉన్న ఉద్యోగుల GPF ఖాతాల్లో రూ. 185 కోట్లు జమ చేయడం, అలాగే జూలై నుండి సెప్టెంబర్ 2025 వరకు బకాయిల చెల్లింపుల కోసం రూ. 550 కోట్లకు పైగా ఖర్చు అవుతుందని లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏ, డీఆర్ భత్యాల్లో 3 శాతం పెంపు ప్రకటించింది. దాంతో మొత్తం రేటు 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం, అదే దిశలో మరో పెద్ద ఉపశమనంగా పరిగణిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పండుగ సీజన్లో ఆర్థికంగా ఊరట లభిస్తుంది.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है।
महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 17, 2025
ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ.10,000గా ఉంటే, ఇప్పటి వరకు ఆయనకు 55 శాతం అంటే రూ.5,500 డీఏ లభిస్తోంది. ఇప్పుడు 58 శాతం రేటు ప్రకారం వారికి రూ. 5,800 లభిస్తుంది. అంటే వారి జీతంలో అదనంగా రూ. 300 పెరుగుతుంది. ఇది చిన్న మొత్తంలా కనిపించినా, పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులకు ఇది భారీ ఉపశమనంగా మారింది. మొత్తంగా, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆనందాన్ని నింపుతూ, దీపావళి వేళ ఒక నిజమైన ప్రభుత్వ బహుమతిగా నిలిచిందని చెప్పుకోవచ్చు.
