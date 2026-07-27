Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /కోడళ్లకు వంట నేర్పాలన్న కేరళ సీఎం.. రాజుకున్న రాజకీయ వివాదం..!!

కోడళ్లకు వంట నేర్పాలన్న కేరళ సీఎం.. రాజుకున్న రాజకీయ వివాదం..!!

VD Satheesan controversy: కేరళ ముఖ్యమంత్రి వీ. డి సతీశన్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదం రాజుకుంది. సంప్రదాయ వంటలకు సంబంధించిన చిట్కాలను, విధానాలను కోడళ్లకు నేర్పించాలని సూచించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:52 PM IST
కోడళ్లకు వంట నేర్పాలన్న కేరళ సీఎం.. రాజుకున్న రాజకీయ వివాదం..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ట్రైన్ ఏసీ కోచ్‌లో దీపం పెట్టి మరీ పూజలు.. వీడియో వైరల్..
Man perform pooja in ac Train7 min ago
2
VD Satheesan9 min ago
3
Uttar Pradesh52 min ago
4
Sumi Siyag1 hr ago
5
Tirupati COVID Case1 hr ago