/కోడళ్లకు వంట నేర్పాలన్న కేరళ సీఎం.. రాజుకున్న రాజకీయ వివాదం..!!

VD Satheesan: కేరళ ముఖ్యమంత్రి వీ. డి సతీశన్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదం రాజుకుంది. సంప్రదాయ వంటలకు సంబంధించిన చిట్కాలను, విధానాలను కోడళ్లకు నేర్పించాలని సూచించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. చెంగనూరులో శనివారం జరిగిన పంపా ఫెస్టివల్లో పాల్గొని మాట్లాడుతూ.. కొందరు తల్లులపై తాను ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. సంప్రాదాయకర, రుచికరమైన వంటలను చేసే టాలెంట్ మహిళలకు ఉందని.. కానీ తమ పిల్లలకు ఆ టాలెంట్ ను నేర్పించడం లేదన్నారు. రుచికరమైన, బలవర్ధకమైన వంటలను చేసే విధానాన్ని తమ పిల్లలకు నేర్పించాలని.. లేదంటే కనీసం కోడళ్లకు అయినా చెప్పాలని తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. అలా చేస్తేనే.. ఆ వంటల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత రాబోయే తరాలకు అందుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
కళ, సంగీతం, చదవడం, రాయడం రాని ప్రపంచాన్ని మనం ఊహించడం అసాధ్యం. సాంస్క్రతిక విలువలను, సంప్రదాయాలను తరతరాలకు అందించడంలో రచయితలు, కళాకారులు గొప్ప పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ కేంద్రితంగా ఉన్న కాలం. మానవుడు ఒక సాంఘిక జీవి అనే వాస్తవాన్ని మనం మరచిపోతున్నాము. మానవ పరిణామక్రమంలోని అన్ని దశల్లోనూ సమాజాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారానే మానవ సమాజం కష్టాలు, దు:ఖాల నుంచి బయటపడింది. కళ, సాహిత్యం అలాంటి సమాజాల నుంచే ఆవిర్భవించాయి. కళాకారులు, సాహిత్యవేత్తలు, రచయితలతోపాటు ఇతరులు కూడా సమాజాలను కలిపి ఉంచడంలో గొప్ప పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
వారు.. మన చేయి పట్టుకుని ఊహా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తారు. కళాకారులు తాము అభ్యసించే కళలలను అందంగా వ్యక్తీకరిస్తారు. కళ, సంగీతం, రచనలే మానవ సామాజిక కుటుంబ జీవితపు పునాదిని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతాయన్న అవగహన కలగాలన్నారు. ఈ సందర్భంలోనే కోడళ్లకు వంట నేర్పించాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. కానీ సీఎం సతీశన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పలువురు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఆయన కామెంట్స్ సెక్సియస్ట్ గా ఉన్నాయని.. లింగబేధాన్ని సూచిస్తున్నట్లు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు.
మాజీ విద్యాశాఖ మంత్రి సీనియర్ సీపీఐ నేత శివన్ కుట్టి, ముఖ్యమంత్రి సతీశన్ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. లింగ సమానత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారని మండిపడ్డారు. కేరళ స్కూల్ పాఠ్యాంశాలకు భిన్నంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినట్లు ఆరోపించారు. ఆడ, మగ తేడా లేకుండా ఇంట్లో పని ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలని అలాంటి పాఠ్యాంశాలను తాము ప్రవేశపెట్టినట్లు తన ఫేస్ బుక్ లో విమర్శలు చేస్తూ పోస్టు చేశారు. జెండర్ ఆధారంగా ఇంటి బాధ్యతలను అప్పగించకూడదన్నారు. ఇంటి పనిని సమానంగా పంచుకునేందుకు అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలకు పాఠ్యాంశాలను రూపొందించినట్లు ఆయన చెప్పారు. రచయిత శారదాకుట్టి తన సోషల్ మీడియా పోస్టులో ముఖ్యమంత్రి సతీశన్ ను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలు పితృస్వామ్య ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
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