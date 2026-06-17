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V-Guard భారీ విరాళం.. CSRలో భాగంగా 11 రాష్ట్రాల్లో రూ.7.13 కోట్లతో సామాజిక అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం..!!

V-Guard: ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ వీ-గార్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ తన సామాజిక బాధ్యతలో (CSR) భాగంగా చేపట్టిన నారీశక్తి నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం ముగింపు వేడుకలో భాగంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశాన్ని అందించింది. ఈ వేడుకలో భాగంగా మహిళా సాధికారతను ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, దేశవ్యాప్తంగా విద్య, ఆరోగ్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ రంగాల్లో వీ-గార్డ్ మొత్తం 56 ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిందని సగర్వంగా ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:13 AM IST
V-Guard భారీ విరాళం.. CSRలో భాగంగా 11 రాష్ట్రాల్లో రూ.7.13 కోట్లతో సామాజిక అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభం..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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V-Guard భారీ విరాళం.. CSRలో భాగంగా 11 రాష్ట్రాల్లో రూ.7.13 కోట్లతో సామాజిక అభివృద్ధి
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