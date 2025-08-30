English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vahani Scholarship Trust: ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు చదువును మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి వాహని స్కాలర్‌షిప్ ట్రస్ట్ ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ సంస్థ పేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం అందించడమే కాకుండా, కెరీర్ గైడెన్స్, మెంటరింగ్, ఇంటర్న్‌షిప్ అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తుంది. డిగ్రీ చదువుకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చును ఈ స్కాలర్‌షిప్ భరిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు నవంబర్ 1లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 30, 2025, 02:51 PM IST

Vahani Scholarship 2025: విద్యార్థులకు లక్కీ ఛాన్స్.. వాహని స్కాలర్‌షిప్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం.. దరఖాస్తుకి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే..?

Vahani Scholarship 2025: ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు శుభవార్త. చదువుకోవాలన్న తపన ఉండి ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు బాలేక.. చదువును మధ్యలోనే మానేస్తున్న వారి కోసం వాహని స్కాలర్‌షిప్ ట్రస్ట్ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ట్రస్ట్ విద్యార్థులకు సరైన కెరీర్ గైడెన్స్‌, మెంటరింగ్, ఇంటర్న్‌షిప్ లాంటి అవకాశాలను కూడా అందిస్తోంది. ఇది పేద విద్యార్థులకు గొప్ప అవకాశం. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీకి సంబంధించి మొత్తం ఖర్చులను ఈ ట్రస్టే భరిస్తుంది. కాబట్టి.. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని వెంటనే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇక ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియను నవంబర్ 1లోగా పూర్తి చేయాలి. 

అర్హతలు ఏంటంటే..
1. స్కాలర్‌షిప్‌కు అర్హత ఉన్నవారు 12వ తరగతిలో ఉండి, డిగ్రీ లేదా ప్రొఫెషనల్ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునేవారు మాత్రమే. 
2. 10వ తరగతిలో 85 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించి ఉండాలి. 
3. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3 లక్షల కంటే తక్కువ ఉండాలి. 
4. విద్యార్థి మార్కులు, వ్యక్తిగత సామర్థ్యం, అకడమిక్ టాలెంట్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.

ఎలా అప్లై చేయాలంటే..
* అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేయడానికి ముందుగా www.vahanischolarship.com వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లాలి. 
* హోమ్ పేజీలో ‘అప్లై నౌ’ బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, అవసరమైన వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. 
* ఆన్‌లైన్ ఫారమ్‌లో అకడమిక్, వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేసి, డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.

టాప్ కంపెనీల్లో జాబ్స్..
వాహని స్కాలర్‌షిప్ గత పదేళ్లుగా విద్యార్థులకు సాయం అందిస్తోంది. ఈ స్కాలర్‌షిప్ ద్వారా చాలా మంది విద్యార్థులు ఐఐటీ, ఎయిమ్స్, సెయింట్ స్టీఫెన్స్ లాంటి టాప్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లలో చదివారు. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, డెలాయిట్ లాంటి పెద్ద కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. కొందరు విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు చదివారు. ఈ స్కాలర్‌షిప్ ద్వారా విద్యార్థులు తమ కలలను సాకారం చేసుకోవచ్చు.

