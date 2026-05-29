/Vaibhav Suryavanshi Diet: ఆ వయసులో అంత సిక్సర్ల పవర్ ఎలా సాధ్యం? వైభవ్ సూర్యవంశీ సీక్రెట్ ఫుడ్ మెనూ లీక్..!!

Vaibhav Suryavanshi Diet Chart: ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్లో ఒకే ఒక్కడు పరుగుల వరద సృష్టిస్తూ మార్మోగిపోతున్నాడు.. అతనే వైభవ్ సూర్యవంశీ. నిండా 15 ఏళ్లు కూడా నిండని ఈ బీహార్ కుర్రాడు మైదానంలోకి దిగిండంటే... సీనియర్ బౌలర్లు సైతం వణికిపోతున్నారు. గురువారం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తో జరిగిన హై-టెన్షన్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో వైభవ్ మామూలూ విధ్వంసం సృష్టించలేదు. 29 బంతుల్లో 97 పరుగులు బాది దుమ్మురేపాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 12 సిక్సర్లు ఉన్నాయంటే బుడ్డోడి బ్యాటింగ్ పవర్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. టచ్ చేస్తే చాలు బంతి స్టాండ్స్లో నుంచి బస్టాండ్లోకి దూసుకుపోయింది. ఇక ఈ రోజు జరగబోయే కీలకమైన క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్లో ఈ చిచ్చరపిడుగు ఏ రేంజ్లో చెలరేగుతాడోనని ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అసలు ఈ చిన్నోడి చేతుల్లోకి ఇంత పవర్ ఎలా వచ్చింది? టచ్ చేస్తే సిక్స్ ఎలా సాధ్యమవుతోంది? ఇంత చిన్న వయసులోనే అంత అద్భుతమైన ఫిట్నెస్ వెనకున్న ఆ డైట్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఇష్టమైన ఫుడ్కు త్యాగం .. 15 ఏళ్లకే అంతర్జాతీయ స్థాయికి:
ఒక 15 ఏళ్ల కుర్రాడు అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రికెట్లో ప్లేయర్గా ఎదిగి.. ఈ స్థాయిలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నాడంటే దాని వెనుక ఎంతో కఠినమైన శ్రమ, క్రమశిక్షణ ఉంది. సాధారణంగా ఈ వయసులో ఉండే మిగతా టీనేజ్ కుర్రాళ్లు ఎలాంటి టెన్షన్లు లేకుండా ఇష్టమైన ఫుడ్ తింటూ.. గాలి తిరుగులు తిరుగుతూ, స్కూల్ కు వెళ్తూ ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా గడుపుతుంటారు. కానీ సూర్యవంశీ మాత్రం అంతర్జాతీయ క్రికెటర్గా రాణించడం కోసం తన చిన్ననాటి ఇష్టాలను.. ముఖ్యంగా ఫుడ్ విషయంలో ఎన్నో త్యాగాలు చేశాడు.
బీహార్లో అత్యంత పాపులర్ వంటకం లిట్టి చొఖా . అక్కడ దీనిని ఇష్టపడని వారు ఎవరూ ఉండరు. వైభవ్కు కూడా ఇదంటే అమితమైన ఇష్టం. కానీ, క్రికెట్కు అవసరమైన అల్టిమేట్ ఫిట్నెస్ కోసం అతడు దానికి పూర్తిగా దూరమయ్యాడు. ఇదే విషయాన్ని ఆయన తండ్రి సంజీవ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో గర్వంగా పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం వైభవ్ ఎంతో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకుంటూ, రోజూ క్రమం తప్పకుండా జిమ్లో గంటల తరబడి వర్కౌట్స్ చేస్తున్నాడని ఆయన తెలిపారు. అలాగే వైభవ్ చిన్ననాటి కోచ్ మనీష్ ఓఝా మాట్లాడుతూ.. వైభవ్కు పిజ్జా అంటే పిచ్చి అని.. కానీ ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్గా ఎదగడం కోసం పిజ్జాను కూడా త్యాగం చేశాడని చెప్పారు. అంతేకాదు.. ఈ యంగ్ సెన్సేషన్ అసలు మటన్ కూడా ముట్టడట.
సిక్సర్ల సునామీకి.. ఆ స్ట్రెంత్ కావాల్సిందే:
ఒక ఇంటర్నేషనల్ క్లాస్ బ్యాట్స్మన్గా క్రీజులో నిలబడాలంటే ఫిట్నెస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా కోర్ స్ట్రెంత్ కాళ్లు, భుజాలు, చేతుల్లో అసాధారణ బలం ఉండాలి. ఆ స్ట్రెంత్ పవర్ఫుల్గా ఉంటేనే భారీ సిక్సర్లు, ఫోర్లు బాదేటప్పుడు బాడీ బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా పవర్ను జనరేట్ చేయవచ్చు. దీనితో పాటు హ్యాండ్-ఐ కోఆర్డినేషన్ చాలా ముఖ్యం. బౌలర్ వేసే బంతి వేగాన్ని, స్పిన్ను మైక్రో సెకన్లలో అర్థం చేసుకుని షాట్ ఆడటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అలాగే సింగిల్స్, డబుల్స్ కోసం వేగంగా పరిగెత్తే చురుకుదనం, గంటల తరబడి క్రీజులో అలసిపోకుండా నిలబడే స్టామినా కోసం వైభవ్ రోజూ జిమ్ వర్కౌట్స్, నెట్ ప్రాక్టీస్, రన్నింగ్ మరియు స్ట్రెచింగ్ వంటివి కఠినంగా పాటిస్తున్నాడు.
ఏంటీ ఈ బుడ్డోడి డైట్ సీక్రెట్?
వైభవ్ తన ఫిట్నెస్ కోసం టాప్ ఇంటర్నేషనల్ అథ్లెట్ల తరహాలోనే హై-ప్రోటీన్ డైట్కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు. ఆయన రోజువారీ మెనూలో ఇవి తప్పనిసరిగా ఉంటున్నాయి:
ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్: కండరాల బలానికి అవసరమైన గుడ్లు, చికెన్, పాలు, పనీర్, పప్పు ధాన్యాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటాడు.
ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కు దూరం : పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే సాంప్రదాయ వంటకాలు, ఆయిలీ ఫుడ్, ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్కు బదులుగా బాదం, వాల్నట్స్ వంటి పోషక విలువలున్న నట్స్ను స్నాక్స్గా తీసుకుంటాడు.
క్లీన్ కార్బోహైడ్రేట్స్: బాడీకి అవసరమైన ఎనర్జీ కోసం కార్బ్స్ను పూర్తిగా మానేయకుండా.. తక్కువ మోతాదులో బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, గోధుమ రొట్టెలు, చిలగడదుంపల వంటి క్లీన్ కార్బ్స్ తీసుకుంటాడు.
ఫ్రూట్స్ , హైడ్రేషన్: బాడీ మెటబాలిజం బాగుండటానికి ప్రతిరోజూ డైట్లో పండ్లను భాగం చేసుకుంటాడు.
మెంటల్ స్ట్రెంత్ వెనుక సీక్రెట్ అదే:
ఈ అద్భుతమైన డైట్ అండ్ వర్కౌట్ ప్లాన్ వల్లే వైభవ్ సూర్యవంశీ మైదానంలో ఎంతటి భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడినా, కొంచెం కూడా అలసిపోకుండా ఎనర్జిటిక్గా బ్యాటింగ్ చేయగలుగుతున్నాడు. దీనికి తోడు ఆయన నిద్ర విషయంలోనూ, బాడీని హైడ్రేట్గా ఉంచుకోవడానికి తాగే నీటి విషయంలోనూ చాలా ఖచ్చితమైన నియమాలు పాటిస్తాడట. అందుకే గ్రౌండ్లోనే కాదు, మెంటల్గా కూడా వైభవ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటూ, ఎంతటి మ్యాచ్ ఒత్తిడినైనా చాలా కూల్గా జయిస్తున్నాడని డైట్ నిపుణులు చెప్తున్నారు.
