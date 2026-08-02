/వందే భారత్ డ్రైవర్ నెల జీతం చూస్తే.. ఐటీ ఉద్యోగులకు మైండ్ బ్లాక్ పక్కా..!!

Vande Bharat Train: దేశవ్యాప్తంగా అనేక వందే భారత్ రైళ్లు నడుస్తున్నాయనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. రైల్వే ఈ సెమీ-హై-స్పీడ్ రైళ్లను అన్ని మార్గాల్లో దశలవారీగా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇవి ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి. ఈ ప్రణాళికను మరింత విస్తరిస్తూ, రైల్వే వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లను కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. మొదటి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు ఇప్పటికే దేశానికి చేరుకుంది, కానీ మరిన్ని రైళ్లను త్వరలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
అయితే.. ఈ రైళ్లు విమానంలో ఉండే సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. వందే భారత్ రైళ్లకు సంబంధించిన అనేక విషయాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇటీవల, ఈ రైళ్లను నడిపే పైలట్ల గురించి ఒక ప్రశ్న తలెత్తింది. వారిని ఎలా ఎంపిక చేస్తారు? వారి జీతం ఎంత? వారి అర్హతలు ఏమిటి? వారికి లభించే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఈ విషయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
వందే భారత్ రైళ్లను నడిపే పైలట్లను నేరుగా ఎంపిక చేయరు. వారిని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఎంపిక చేస్తుంది. వారిని మొదట అసిస్టెంట్ పైలట్లుగా నియమిస్తారు. అసిస్టెంట్ పైలట్లుగా ఎంపికైన వారు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సాధారణ రైళ్లను నడపాలి. అనుభవం సంపాదించిన తర్వాత, వారి పనితీరును అంచనా వేసి, వారికి వందే భారత్ రైళ్లను నడిపే అవకాశం ఇస్తారు. వారికి వైద్యంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత, వారిని వందే భారత్ రైళ్లకు లోకో పైలట్లుగా నియమిస్తారు.
మంచి అనుభవం, పనితీరు ఉన్నవారికి మాత్రమే రైల్వే ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఇవి ప్రీమియం రైళ్లు కాబట్టి, అనేక భద్రతా చర్యలను అమలు చేస్తారు. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ప్రారంభ ప్రాథమిక జీతం రూ.19,900. ఇతర అలవెన్సులను కలిపితే, మొత్తం జీతం రూ.35,000 నుండి రూ.40,000 మధ్య ఉంటుంది. అనుభవం పెరిగేకొద్దీ, వారి పని గంటలను బట్టి జీతం నెలకు రూ.1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెరుగుతుంది. జీతంతో పాటు, వారికి డిఏ (DA), హెచ్ఆర్ఏ (HRA), రన్నింగ్ అలవెన్స్, రవాణా అలవెన్స్ వంటి అదనపు అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఆరోగ్య బీమా, పెన్షన్, వేతనంతో కూడిన సెలవు, ప్రయాణ భత్యం వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. లోకో పైలట్ కావడానికి, 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత అవసరం. అదనంగా, సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటిఐ (ITI) సర్టిఫికేట్ అవసరం. మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారు కూడా అర్హులు. వయస్సు 18 నుండి 30ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి వైద్య పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
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