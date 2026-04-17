Vedanta Anil Agarwal FIR Impact: ప్రముఖ పారిశ్రామిక దిగ్గజం వేదాంత గ్రూప్ వరుస వివాదాలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన ఛత్తీస్గఢ్ ప్లాంట్లో జరిగిన ఘోర బాయిలర్ పేలుడు ఘటనలో విస్తుపోయే నిజాలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో గ్రూప్ చైర్మన్ అనిల్ అగర్వాల్ సహా పలువురు ఉన్నతాధికారులపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ ప్రభావం నేరుగా స్టాక్ మార్కెట్పై పడటంతో శుక్రవారం వేదాంత షేర్లు భారీగా కుప్పకూలాయి.
అసలేం జరిగిందంటే.. ఏప్రిల్ 14వతేదీన ఛత్తీస్గఢ్లోని సింగితరై గ్రామంలో ఉన్న వేదాంత ప్లాంట్లో భారీ బాయిలర్ పేలుడు సంభవించింది. ఈ భారీ ప్రమాదంలో 20 మంది కార్మికులు మరణించారు. మరో 16 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. దీంతోపాటుగా
వ్యాపార లావాదేవీల్లో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఫిర్యాదుతో అనిల్ అగర్వాల్, వేదాంత గ్రూప్ నకు చెందిన ఇతర కీలక అధికారులపై పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేశారు. ఓ ప్రైవేట్ వ్యక్తి లేదా సంస్థ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే అప్పుల భారంతో సతమతమవుతున్న వేదాంత గ్రూప్ నకు ఈ లీగల్ చిక్కులు మరింత తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టాయి.
ఈ వార్త మార్కెట్లోకి పాకిన వెంటనే దలాల్ స్ట్రీట్ లో అలజడి షురూ అయ్యింది. మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వేదాంత షేర్లు 3శాతం నుంచి 5శాతం వరకు నష్టపోయాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే వేలాది కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైపోయింది. అనిల్ అగర్వాల్ పై కేసు నమోదు కావడంతో విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు కూడా షేర్లను విక్రయించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
Also Read: Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!
ఈ నేపథ్యంలో వేదాంత గ్రూప్ భవిష్యత్తు ఏంటన్న సందేహం నెలకొంది. ప్రస్తుతం వేదాంత గ్రూప్ ప్రస్తుతం డీమెర్జర్ ప్రక్రియలో ఉంది. ఓ పక్క అప్పులు తీర్చేందుకు నిధుల వేటలో ఉన్న అనిల్ అగర్వాల్ కు .. ఈ కేసు నమోదు కావడం వల్ల కొత్త ఇన్వెస్టర్లు వచ్చేందుకు వెనకడుగు వేసే ఛాన్స్ ఉంది. కంపెనీ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతినడం వల్ల రేటింగ్ ఏజెన్సీలు కూడా దీనిపై నిఘా పెట్టే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలంటే.. మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇలాంటి లీగల్ వివాదాలు ఉన్న సమయంలో షేర్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటాయి. ప్రస్తుతానికి ఈ షేరులో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కంటే పరిస్థితులు సద్దుమణిగే వరకు వేచి ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. కంపెనీ అధికారికంగా ఇచ్చే వివరణపై షేర్ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
Also Read: EPFO APP: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ రూల్స్ మారాయి.. ఇకపై ఆ వెబ్సైట్ పని చేయదు..!!
