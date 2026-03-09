English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Venezuela Gold: బంగారం ధరలు భారీ పతనం ఖాయం.. వెనిజులా నుంచి అమెరికాకు రూ. 923కోట్ల విలువైన గోల్డ్..!!

Venezuela Gold: అమెరికాలో బంగారు వర్షం కురుస్తోంది. వెనెజువెలా నుంచి రూ. 923కోట్ల విలువైన బంగారం అమెరికాకు వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని అగ్రరాజ్యం హోం మంత్రి డగ్ బర్గమ్ ధ్రువీకరించారు. శుక్రవారం నాడు ఆ బంగారం వచ్చింది. ఇంకా ఆ దేశంలో 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారు వనరులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:24 PM IST

Venezuela Gold: అమెరికా ఇటీవల వెనిజులా నుండి భారీ మొత్తంలో బంగారాన్ని దేశానికి తరలించినట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అంతర్గత వ్యవహారాల కార్యదర్శి డగ్ బర్గమ్ ధృవీకరించారు. ఆయన ప్రకారం, సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారం ఇటీవల అమెరికాకు చేరుకుంది. ఈ బంగారం పారిశ్రామిక, వాణిజ్య రంగాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా పరిశ్రమల అభివృద్ధి, సాంకేతిక రంగాల విస్తరణలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించగలదని చెప్పారు.

బర్గమ్ వివరించినట్లుగా, అమెరికా ప్రస్తుతం వెనెజువెలా లో ఉన్న అరుదైన ఖనిజ సంపదను అన్వేషించేందుకు పలు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తోంది. అక్కడ ఉన్న బంగారం నిల్వల విలువ దాదాపు 500 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బంగారంతో పాటు బాక్సైట్, అల్యూమినియం వంటి కీలక ఖనిజాలు కూడా అక్కడ లభిస్తాయని చెప్పారు. ఈ ఖనిజాలు రక్షణ రంగం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, అలాగే వినియోగ వస్తువుల తయారీలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటాయి.

అదనంగా, ఈ వనరులు సాంకేతిక రంగంలో కూడా అమెరికాకు ప్రయోజనం కలిగిస్తాయని బర్గమ్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత సాంకేతికతల అభివృద్ధిలో ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, చైనాతో జరుగుతున్న సాంకేతిక పోటీలో అమెరికాకు ఈ ఖనిజాలు వ్యూహాత్మకంగా సహాయపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దిశగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న చర్యలు కీలకమని కూడా చెప్పారు.

బర్గమ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇటీవల అమెరికా చమురు, గ్యాస్, మైనింగ్ రంగాలకు చెందిన అధికారులు వెనిజులా పర్యటనకు వెళ్లారు. అక్కడి సహజ వనరులను పరిశీలించి, వాటిని వినియోగించే అవకాశాలపై చర్చలు జరిపారు. స్థానిక ప్రజలు కూడా ఈ ప్రాజెక్టులపై ఆసక్తి చూపుతున్నారని, ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.

Also Read:  Crude Oil Price Today: వార్ ఎఫెక్ట్.. .చమురు మార్కెట్‌లో గందరగోళం.. 120డాలర్ల మార్క్ దాటిన  ముడి చమురు ధరలు..!!  

ఇదిలా ఉండగా, 2026 జనవరిలో అమెరికా వెనిజులాలో సైనిక చర్యలు చేపట్టింది. ఆ సమయంలో వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ఆయన భార్యను అదుపులోకి తీసుకుని అమెరికాకు తరలించినట్లు సమాచారం. నార్కో-టెర్రరిజం, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అమెరికా అధికారులు పేర్కొన్నారు.
వెనిజులా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు నిల్వలు కలిగిన దేశాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. మదురో అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత, అక్కడి చమురు ఉత్పత్తి, విక్రయాల నిర్వహణపై అమెరికా పలు ప్రైవేట్ సంస్థలతో చర్చలు ప్రారంభించింది. అదే సమయంలో కొన్ని ఆర్థిక ఆంక్షలను కూడా తగ్గిస్తూ, వెనిజులాకు ముడి చమురు వ్యాపారం చేయడానికి లైసెన్సులు మంజూరు చేసింది.

ఈ పరిణామాలు అమెరికా ఆర్థిక, రక్షణ, ఇంధన వ్యూహాల్లో కీలక మార్పులకు దారి తీసే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వెనిజులా నుండి వచ్చిన 100 మిలియన్ డాలర్ల బంగారం అమెరికా పరిశ్రమలకు మద్దతు ఇవ్వడమే కాకుండా, ప్రపంచ మార్కెట్‌లో అమెరికా స్థానాన్ని మరింత బలపరచే అవకాశం ఉందని వారు చెబుతున్నారు. అలాగే సహజ వనరులపై వ్యూహాత్మక ప్రాప్యతతో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు, వాణిజ్య, రక్షణ రంగాల్లో కూడా కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Also Read:  Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?   

 

 

