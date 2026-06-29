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Viral Video: బిజినెస్ అంటే ఇదే మరి.. 3 గంటల్లో ఏకంగా రూ.2,350 సంపాదన.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న హర్ష్ గోయెంకా షేర్ చేసిన వీడియో..!!

Viral Video: దిమాక్ ఉంటే దునియాలో ఎక్కడైనా బతికేయోచ్చు. డబ్బు సంపాదించాలంటే పీజీలు పీహెచ్ డీలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తాజాగా రిషికేష్ లో ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ చేసిన సరికొత్త ప్రయోగం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను షేక్  చేస్తోంది. హర్ష్ గోయెంకా షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:08 PM IST
Viral Video: బిజినెస్ అంటే ఇదే మరి.. 3 గంటల్లో ఏకంగా రూ.2,350 సంపాదన.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న హర్ష్ గోయెంకా షేర్ చేసిన వీడియో..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Viral Video: బిజినెస్ అంటే ఇదే మరి.. 3 గంటల్లో ఏకంగా రూ.2,350 సంపాదన.. ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న హర్ష్ గోయెంకా షేర్ చేసిన వీడియో..!!
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