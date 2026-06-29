Viral Video: ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా సరే సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అంటూ నిమిషాల్లోనే వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఎప్పుడు ఏ వీడియో ట్రెండ్ అవుతుందనేది చెప్పడం కూడా కష్టమే. వ్యూస్ కోసం, లైక్స్ కోసం, సబ్ క్రైబర్ల కోసం కొందరు క్రియేటర్లు చేసే ప్రయోగాలు ఒక్కొసారి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. తాజాగా ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ రిషికేష్ లో చేసిన ఓ సరికొత్త ప్రయోగానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కూడా తమదైన శైలిలో అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అసలు విషయానికి వస్తే.. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన రిషికేషన్ కు ప్రతిరోజూ దేశ విదేశాల నుంచి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. అయితే ఆ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రానికి వెళ్లిన ఓ యూట్యూబర్ చేతిలో పసుపు, కుంకుమ ఉన్న పళ్లెం పట్టుకుని వచ్చిపోయేవారికి నుదిటిపై భక్తితో తిలకం దిద్దడం ప్రారంభించాడు. ఇలా నుదిటిన బొట్టు పెట్టిన తర్వాత చాలా మంది భక్తులు ఎంతో ఇష్టపూర్వకంగా అతని డబ్బులు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. కొందరు 10 రూపాయలు, మరికొందరు 50 రూపాయలు.. కొందరు అయితే ఏకంగా 100 రూపాయలు తమకు తూచిన విధంగా విరాళం ఇచ్చారు. ఈ వినూత్న ప్రయోగాన్ని ఆ యువకుడు వరుసగా 3గంటల పాటు అలానే కొనసాగించాడు.
ఆ తర్వాత తాను ఆ 3 గంటల్లో ఎంత సంపాదించాడో కెమెరా ముందు పెట్టి లెక్కించాడు. కేవలం నుదిటిపై తిలకం దిద్దినందుకే భారీ స్థాయిలో ఆదాయం రావడం అందర్నీ షాక్ కు గురిచేసింది. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల్లో ప్రజలు ఎంత ఈజీగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారో నిరూపించేందుకు తాను ఈ వీడియో చేసినట్లు ఆ క్రియేటర్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఆధ్యాత్మిక భావనతో అమాయక ప్రజలు ఇచ్చే డబ్బులతో ఇలా సులభంగా సంపాదించుకోవచ్చని ఈ ప్రయోగం నిరూపించిందని చెప్పాలి. అయితే కొందరు నెటిజన్లు మాత్రం ఇది మంచి ఆలోచన అంటుంటే.. మరికొందరు మాత్రం భక్తిని కూడా ఇలా ఆదాయ మార్గంగా మారుస్తున్నారంటూ విమర్శలు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.