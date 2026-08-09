/లంబోర్గిని కారును వింతగా చూసిన స్కూల్ పిల్లలు.. కార్ ఓనర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా...వీడియో వైరల్..!!

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కానీ కొన్ని వీడియోలు మాత్రం మనసును హత్తుకుంటాయి. ముఖంపై చిరునవ్వును రప్పిస్తాయి. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
రోడ్డుపై ట్రాఫిక్లో ఒక స్కూల్ బస్సు నిలిచి ఉంది. ఆ బస్సుకు కాస్త పక్కగా అత్యంత ఖరీదైన లంబోర్గిని సూపర్కార్ వెళ్తోంది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఆ ఖరీదైన మెరుస్తున్న కారును చూడగానే స్కూల్ బస్సులోని చిన్నారుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. కారును చూస్తూ బస్సు కిటికీల్లోంచి ఎంతో ఆశ్చర్యంగా, కేరింతలు కొడుతూ మురిసిపోయారు. పిల్లల ఆ ఉత్సాహాన్ని, వారి కళ్లలోని ఆనందాన్ని గమనించిన ఆ లంబోర్గిని కారు యజమాని వెంటనే ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
సాధారణంగా అంత ఖరీదైన కారు ఉన్నవారు ట్రాఫిక్లో ఎవరినీ పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోతుంటారు. కానీ ఈ కారు యజమాని మాత్రం పిల్లల ముచ్చట చూసి కారును బస్సు పక్కనే ఆపాడు. కార్ సైడ్ విండోస్ కిందకు దించి, స్పోర్ట్స్ కార్ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే ఆ భారీ సౌండ్ను పిల్లలకు వినిపించాడు. అంతటితో ఆగకుండా కార్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి వచ్చే శబ్దంతో పిల్లలను మరింత ఉత్సాహపరిచాడు. తమ కళ్ల ముందే ఆ డ్రీమ్ కార్ ఇంజిన్ శబ్దాన్ని విన్న బస్సులోని చిన్నారులు కేరింతలు కొడుతూ, చప్పట్లతో తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆ క్షణంలో ఆ లంబోర్గిని ఓనర్ ముఖంలోనూ, చిన్నారుల ముఖాల్లోనూ కనిపించిన నవ్వులు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
ఈ సన్నివేశమంతా కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వగా, సదరు కార్ యజమాని దీనిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆయన మంచి మనస్సుకు ఫిదా అయిపోతున్నారు. "ధనం ఉండటం వేరు, ఎదుటివారికి చిన్న సంతోషాన్ని పంచాలనే మంచి మనస్సు ఉండటం వేరు.. రియల్ హీరో అంటే ఇతడే" అని నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఆ పిల్లల జీవితంలో ఈ చిన్న జ్ఞాపకం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.