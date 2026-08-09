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  • /లంబోర్గిని కారును వింతగా చూసిన స్కూల్ పిల్లలు.. కార్ ఓనర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా...వీడియో వైరల్..!!

లంబోర్గిని కారును వింతగా చూసిన స్కూల్ పిల్లలు.. కార్ ఓనర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా...వీడియో వైరల్..!!

Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కానీ కొన్ని వీడియోలు మాత్రం మనసును హత్తుకుంటాయి.  ముఖంపై  చిరునవ్వును రప్పిస్తాయి. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:41 PM IST
లంబోర్గిని కారును వింతగా చూసిన స్కూల్ పిల్లలు.. కార్ ఓనర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా...వీడియో వైరల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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లంబోర్గిని కారును వింతగా చూసిన స్కూల్ పిల్లలు.. కార్ ఓనర్ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా...వీడియో వైరల్..!!
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