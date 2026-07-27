/కొత్త ఫ్లాట్ కొన్న విరుష్క జోడి.. ముంబై ప్రాపర్టీ రేట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Virat Kohli-Anushka Sharma Buy New House: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ, బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనుష్క శర్మ దంపతులు ముంబైలో మరో లగ్జరీ ఫ్లాట్ ను కొనుగోలు చేశారు. ముంబైలోని అంధేరిలో ఉన్న గ్రోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ప్రాజెక్టులో 2,644 చదరుపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న ఈ ప్లాట్ ను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ ఫ్లాట్ విలువ సుమారు రూ. 18.29 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఫ్లాట్ కొనుగోలుకు సంబంధించి రూ. 1.09 కోట్ల స్టాంప్ డ్యూటీ కూడా చెల్లించినట్లయు.. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుగా రూ. 30వేలు చెల్లించినట్లు జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ముంబైలో ప్రీమియం ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందిన అంధేరిలోని ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉండటంతో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ఈ కొనుగోలు అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కాగా విరుష్క జంటకు దేశంలోని పలు నగరాల్లో ఇప్పటికే విలాసవంతమైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలోని అలిబాగ్ లో వారికి విల్లా ఉంది. హర్యానాలోని గురుగ్రాంలో కూడా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన లగ్జరీ నివాసం ఉంది. ఇప్పుడు ముంబైలో మరో ఖరీదైన ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయడంతో వారి రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు మరింత విస్తరించాయని చెప్పాలి. 2026 ప్రారంభంలోనే రాయ్ ఘడ్ జిల్లాలోని అలీబాగ్ లోని జిరాడ్ గ్రామంలో ప్రముఖ ఆవాస్ బీచ్ సమీపంలో 21,010 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం కలిగిన భూమిని రూ. 37.86 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. అంతకముందు 2022లో కూడా అలీబాగ్ లో 8 ఎకరాల భూమిని 19కోట్లకు కొన్నారు. అక్కడ టెంపరేచర్ కంట్రోల్డ్ స్విమ్మింగ్ పూల్, ప్రైవేట్ జకూజీ, స్ప్రావరల్డ్ గార్డెన్, లగ్జరీ విల్లాలను నిర్మించుకున్నారు. ఇవే కాదు విరాట్ కోహ్లీకి గుర్గావ్ లోని ప్రతిష్టాత్మక డీఎల్ఎఫ్ ఫేజ్ 1లో రూ. 80కోట్ల విలువైన 10, 000 చదరపు అడుగుల భారీ భవనం ఉంది. అలాగే ముంబై వర్లీలో రూ. 34కోట్ల విలువైన సీ ఫేసింగ్ అపార్ట్ మెంట్ కూడా వీరి రియల్ ఎస్టేట్ సామ్రాజ్యంలో భాగమైంది.
ఇక ముంబై వంటి మెట్రో నగరాల్లో లగ్జరీ ఇళ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న ఈ తరుణంలో ప్రముఖల పెట్టుబడులు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మరింత ప్రాధాన్యత తీసుకువస్తున్నాయని చెప్పాలి. అయితే ఈ ఫ్లాట్ కొనుగోలుకు సంబంధించిన వివరాలు జాతీయ మీడియాలో వెలువడిన రిపోర్ట్స్ ఆధారంగానే ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విరాట్ కానీ అనుష్క కానీ ఈ లగ్జరీ ఫ్లాట్ కొనుగోలు పై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
అటు ఇంగ్లండ్ తో వన్డే సీరిస్ లో భారత జట్టు తరపున బరిలోకి దిగిన విరాట్ కోహ్లీ..ప్రస్తుతం రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. సెప్టెంబర్ 27న వెస్టిండీస్ తో జరగనున్న వన్డే మ్యాచులో కోహ్లి తిరిగి భారత జెర్సీలో కనిపించనున్నాడు.
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