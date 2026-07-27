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కొత్త ఫ్లాట్ కొన్న విరుష్క జోడి.. ముంబై ప్రాపర్టీ రేట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Virat Kohli-Anushka Sharma Buy New House: టీమిండియా స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ.. బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనుష్క శర్మ కపుల్స్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ జంట ముంబైలోని వర్సోవా ప్రాంతంలో ఓ లగ్జరీ అపార్ట్ మెంట్ ను కొనుగోలు చేసినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. ఈ ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఈ జంట రూ. 18. 29కోట్లు చెల్లించినట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:34 PM IST
కొత్త ఫ్లాట్ కొన్న విరుష్క జోడి.. ముంబై ప్రాపర్టీ రేట్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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