Vivo T4 Lite: 6000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..కేవలం 9000లకే 5G ఫోన్ కొనేయండి!

Vivo T4 Lite Price Features: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌కు ముందు Vivo T4 Lite 5G ధర గణనీయంగా తగ్గింది. Vivo నుండి ఈ వాటర్‌ప్రూఫ్ ఫోన్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో విడుదలైంది. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు నిల్వకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై మీకు ₹5,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 20, 2025, 02:53 PM IST

Vivo T4 Lite: 6000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..కేవలం 9000లకే 5G ఫోన్ కొనేయండి!

Vivo T4 Lite Price Features: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌కు ముందు Vivo T4 Lite 5G ధర గణనీయంగా తగ్గింది. Vivo నుండి ఈ వాటర్‌ప్రూఫ్ ఫోన్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో విడుదలైంది. ఇది 8GB RAM, 256GB వరకు నిల్వకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై మీకు ₹5,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

ఈ వివో ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది - 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GBగా ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ధర వరుసగా ₹9,999, ₹10,999, ₹12,999. ఈ ఫోన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్లలో ₹4,000 తక్కువకు లభిస్తుంది. అదనంగా, మీకు 5% క్యాష్‌బ్యాక్, ₹1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తాయి. అంటే మీరు ఈ ఫోన్‌ను ₹8,999 ప్రారంభ ధరకు ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

ఈ వివో ఫోన్ సాంప్రదాయ వాటర్‌డ్రాప్-శైలి నాచ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని గరిష్ట స్క్రీన్ ప్రకాశం 1,000 నిట్స్‌తో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉంది. ఇది శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది. 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది.

ఇది MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 8 GB RAM, 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫోన్ RAM, నిల్వను విస్తరించుకోవచ్చు. అదనంగా ఈ Vivo ఫోన్ AI ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది.

ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారంగా FuntouchOS పై పనిచేస్తుంది. దీనికి వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.

