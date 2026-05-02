Vodafone Idea: సంక్షోభంలో వొడాఫోన్‌ ఐడియా.. రూ.50 వేల కోట్లు ఎలా సాధ్యం?

Vodafone Idea Needs Large Funding Of Rs 50000 Crore Who Can Saves: ప్రముఖ ప్రైవేటు టెలికాం దిగ్గజం వొడాఫోన్‌ ఐడియా పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఆ సంస్థ మనుగడ సాధించాలంటే ఇప్పటికిప్పుడు రూ.50 వేల కోట్లు కావాలి. ఆపత్కాల సమయంలో వొడాఫోన్‌ ఐడియాకు ఎవరూ ఆదుకుంటారు.. భారీ పెట్టుబడి ఎవరు ఇస్తారో వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 2, 2026, 06:34 PM IST

Vodafone Idea: టెలికాం దిగ్గజం వోడాఫోన్ ఐడియా తీవ్ర సంక్షోభంలో పడింది. ఆ సంస్థను ఇప్పుడు ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వొడాఫోన్‌ ఐడియాకు రూ.50,000 కోట్ల సహాయం అవసరం. ఈ కంపెనీ ప్రస్తుత రుణం, స్పెక్ట్రమ్ చెల్లింపులు, మూలధన వ్యయం వంటి భారీగా ఉన్నాయి. కేంద్రం ఇప్పటికే స్పెక్ట్రమ్ బకాయిలలో సుమారు రూ.37,000 కోట్లను ఈక్విటీగా మార్చి దాదాపు 49 శాతం వాటాతో అతిపెద్ద వాటాదారుగా అవతరించింది. దీని ప్రమోటర్లైన యూకేకు చెందిన వొడాఫోన్ పీఎల్‌సీ, స్వదేశీ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ సుమారు 25.5 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. మిగిలిన ప్రభుత్వ, సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల వద్ద ఉంది.

వొడాఫోన్ ఐడియాకు ఈ వారం కేంద్ర ప్రభుత్వం స్థూల ఆదాయం (ఏజీఆర్‌) సర్దుబాటు సంబంధిత బకాయిలను సుమారు రూ.23,649 కోట్లు తగ్గించింది. అయినా కూడా కంపెనీ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి, 5జీని పెద్ద ఎత్తున విస్తరించడానికి రానున్న మూడున్నరేళ్లకు సుమారు రూ.45,000 నుంచి రూ.50,000 కోట్ల మూలధనం అవసరం కావచ్చని మార్కెట్‌ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఏజీఆర్‌ ఉపశమనం కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్‌కు కొంత వెసులుబాటు కల్పిస్తుందని, కానీ మూలధన అవసరాన్ని తీర్చదని కొందరు మార్కెట్‌ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

వొడాఫోన్ ఐడియా ఇప్పటికీ భారీ రుణభారంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. దీని మొత్తం అప్పులు అనేక లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుత బాధ్యతలు అప్పు, స్పెక్ట్రమ్ చెల్లింపులు, మూలధన వ్యయం వంటి వివిధ రూపాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ నిధుల కొరతను అధిగమించడానికి వొడాఫోన్ ఐడియా ఒక పెద్ద ఇన్వెస్టర్‌ను ఆకర్షించాల్సి ఉంది. మరి ఆ పెట్టుబడి ఆకర్షిస్తుందా? ఎవరు అంతటి భారీ పెట్టుబడి పెడతారనేది ఇప్పుడు కీలక ప్రశ్న.

దేశీయ టెలికాం రంగంలో రిలయన్స్ జియో,  భారతీ ఎయిర్‌టెల్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. వొడాఫోన్ ఐడియా మార్కెట్ వాటా క్రమంగా క్షీణించింది. ఈ రెండు సంస్థల ఆధిపత్యాన్ని మార్కెట్ ఎక్కువగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటోంది. ఫలితంగా సబ్‌స్క్రైబర్ల వాటా, నెట్‌వర్క్ నాణ్యతపై వినియోగదారుల అభిప్రాయంలో వొడాఫోన్ ఐడియా వెనుకబడుతోంది. 5జీని ప్రోత్సహించి, మూలధనాన్ని సమీకరించినప్పటికీ అధిక రుణాలు, నెట్‌వర్క్ అంతరాలతో సతమతమవుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వొడాఫోన్‌ ఐడియా భారీ స్థాయి పెట్టుబడి ఎలా ఆకర్షిస్తుందా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కొత్త మూలధనం అందకపోతే ప్రత్యర్థులతో పోలిస్తే వొడాఫోన్ ఐడియా కష్టాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నాయి. బకాయిలు తీర్చడం మాత్రమే కాకుండా వృద్ధికి నిధులు సమకూర్చడం అనేదే అసలు పెద్ద సమస్యగా మిగిలిపోయింది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా సంక్షోభంలో ఉన్న టెలికాం ఆపరేటర్‌కు రూ.50,000 కోట్లు ఎవరు రాస్తున్నారు?

ఆయన రంగంలోకి దిగుతారా?
కష్టాల్లో ఉన్న వొడాఫోన్‌ ఐడియాను ఆదుకోవడానికి సజ్జన్‌ జిందాల్ రంగంలోకి దిగుతారని చర్చ నడుస్తోంది. ఆయనకు చెందిన జేఎస్‌డబ్ల్యూ గ్రూప్ మౌలిక సదుపాయాలు, టెలికాం సంబంధిత రంగాలలో విస్తరిస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలో దేశంలోని మూడో అతిపెద్ద టెలికాం ఆపరేటర్‌ను స్థిరీకరించడానికి ప్రభుత్వం చేపట్టిన విస్తృత ప్రయత్నంలో భాగంగా.. జిందాల్ నేతృత్వంలోని గ్రూపును పరిశీలిస్తున్నట్లు కొన్ని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

