Vodafone Idea share price: మంగళవారం వోడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు బాగా పెరిగాయి. కంపెనీ షేర్ ధర 9 శాతానికి పైగా పెరిగింది. రూ. 2 లక్షల కోట్ల బకాయిల్లో వడ్డీ, పెనాల్టీలను మాఫీ చేసి, కొంత బకాయిని కూడా తగ్గించే యోచనలో కేంద్రం ఉందన్న వార్తలు స్టాక్ కు మరింత ఊపునిచ్చాయి. భారత్, యూకే ఆర్థిక సంబంధాలు, వ్యూహాత్మక కారణాలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఏజీఆర్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా మారాయి. 

Vodafone Idea share price: వొడాఫోన్ ఐడియాకు అన్ని మంచిరోజులే.. బిగ్ రిలీఫ్ ఇవ్వనున్న కేంద్రం.. దూసుకుపోతున్న షేరు ధర..!!

Vodafone Idea share price: టెలికాం రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన వోడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు మంగళవారం భారీ పెరుగుదల నమోదు చేశాయి. కంపెనీకి ఉన్న దాదాపు రూ. 2 లక్షల కోట్ల బకాయిలను ప్రభుత్వం ఒకేసారి పరిష్కరించేందుకు సిద్ధమవుతోందన్న వార్తలతో షేర్ల ధరలు ర్యాలీ చేశాయి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ఎన్ఎస్ఈలో వోడాఫోన్ ఐడియా షేరు ధర 9.09 శాతం పెరిగి రూ. 9.24 వద్ద నిలిచింది. ఇన్వెస్టర్లు భారీగా కొనుగోళ్లు చేయడంతో స్టాక్ ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగసిపోయాయి.

బ్లూమ్‌బర్గ్‌ నివేదిక ప్రకారం, వోడాఫోన్ ఐడియాకు ఉన్న బకాయిలపై వడ్డీ, జరిమానాలను మాఫీ చేసే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. అదేవిధంగా మొత్తం బకాయిల్లో కొంత భాగాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా భారత్,యూకే మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని సమాచారం. ఇటీవలే భారత్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ వారం యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ భారత్ పర్యటనకు రానుండటంతో, వోడాఫోన్ ఐడియా కేసు పరిష్కారం వేగవంతం కానుందనే ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం భారత్–అమెరికా సంబంధాలు కొంత ఒత్తిడిలో ఉండగా, చైనాతో సంబంధాలు క్రమంగా మెరుగవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యూకేతో ఆర్థిక బంధాన్ని బలోపేతం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. వోడాఫోన్ ఐడియా బకాయిల సమస్య పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఫ్రేమ్‌వర్క్ సిద్ధం చేస్తోంది. ఇతర టెలికాం కంపెనీల నుంచి చట్టపరమైన వివాదాలు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటోంది. రుణాన్ని ఈక్విటీగా మార్చడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కంపెనీలో 49 శాతం వాటాను సొంతం చేసుకుంది. ప్రజల డబ్బు ఈ కంపెనీలో ఉండటంతో ఏదో ఒక పరిష్కారం తప్పనిసరని గత నెలలో సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వ న్యాయవాది పేర్కొన్నారు.

వోడాఫోన్ ఐడియా వివాదం అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ (AGR) లెక్కింపు పద్ధతికి సంబంధించినది. టెలికాం సంస్థలు తమ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని లైసెన్స్ మరియు స్పెక్ట్రమ్ ఫీజుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తాయి. అయితే ఆదాయం లెక్కింపు విధానంపై కంపెనీలు ప్రభుత్వ పద్ధతిని చాలాకాలంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఈ వివాదంపై వోడాఫోన్ ఐడియా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. కేసు విచారణ అక్టోబర్ 13కు వాయిదా పడింది.

ఇటీవలి నెలల్లో వోడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. గత ఒక నెలలో 27 శాతం, మూడు నెలల్లో 26 శాతం, ఆరు నెలల్లో 25 శాతం వృద్ధి నమోదు అయ్యింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు మొత్తం 15 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది. అయితే గత రెండేళ్లలో షేరు ధరలు 17 శాతం తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బకాయిల సర్దుబాటు వార్తలతో మళ్లీ ఈ షేర్లకు ఊపొచ్చింది.

ఏజీఆర్ బకాయిలపై వడ్డీ, పెనాల్టీ మాఫీతో పాటు రుణంలో కొంత భాగం తగ్గిస్తే, రాబోయే రోజుల్లో వోడాఫోన్ ఐడియా షేర్లు మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

 

