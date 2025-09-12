English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

VW 24 Inch TV: అమెజాన్‌లో రూ.3000 ధరకే స్మార్ట్ టీవీ..ఇప్పుడే కొనేయండి కొన్నిగంటలు మాత్రమే!

VW 24 Inch TV Price: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్‌లో ఇప్పుడు స్మార్ట్ టీవీలపై ప్రత్యేక తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో VW బ్రాండ్ కు చెందిన 24 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు సగం ధర కంటే తక్కువ రేటుకు విక్రయానికి ఉంచారు. అయితే ఈ స్మార్ట్ టీవీ ఎంత ధరకు కొనుగోలు చేయోచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 12, 2025, 03:08 PM IST

Trending Photos

Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
5
Mithun Chakraborty Wife
Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
5
Mirai movie review
Mirai Surprise: మిరాయిలో తెలుగు స్టార్ హీరో ప్రభాస్.. ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయిన సర్ప్రైజ్…
VW 24 Inch TV: అమెజాన్‌లో రూ.3000 ధరకే స్మార్ట్ టీవీ..ఇప్పుడే కొనేయండి కొన్నిగంటలు మాత్రమే!

VW 24 Inch TV Price: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్‌లో ఇప్పుడు స్మార్ట్ టీవీలపై ప్రత్యేక తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో VW బ్రాండ్ కు చెందిన 24 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు సగం ధర కంటే తక్కువ రేటుకు విక్రయానికి ఉంచారు. అయితే ఈ స్మార్ట్ టీవీ ఎంత ధరకు కొనుగోలు చేయోచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీడబ్ల్యూ Vision World 24 అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీని ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ టీవీని మార్కెట్లో రూ.16,999 అసలు ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. కానీ, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌టీవీని కేవలం రూ.5,999 ధరకే అందుబాటులో ఉంచారు. కానీ, దీనిపై మరింత తగ్గింపుతో ఈ టీవీని ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు అదెలాగో తెలుసుకుందాం. 

ఈ టీవీ కొనుగోలు సమయంలో మీరు మార్కెట్లో దొరికే కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించడం ద్వారా మీరు గరిష్టంగా రూ. 1,500 వరకు క్యాష్ బ్యాక్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ స్మార్ట్ టీవీ ధర రూ. 4,499 కు చేరుతుంది. అయితే దీనిపై మరింత తగ్గింపు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. 

విజన్ వరల్డ్ స్మార్ట్ టీవీని కొనే సమయంలో మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా మీ పాత టీవీని ఎక్ఛ్సేంజ్ ద్వారా మరికొంత డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా మీరు గరిష్టంగా రూ. 2,150 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో ఈ టీవీ ధర రూ. 3 వేలకు చేరుతుంది. ఈ విధంగా ఈ స్మార్ట్ టీవీని కేవలం రూ.3 వేలకే ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. 

వీడబ్ల్యూ Vision World స్మార్ట్ టీవీ ఫీచర్స్..
ఇప్పుడీ స్మార్ట్ టీవీకి సంబంధించిన ఫీచర్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 24-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో వచ్చింది. అదనంగా ఇందులో LED డిస్‌ప్లే టెక్నాలజీ, 60 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో మృదువైన విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్, యూట్యూబ్, జియో హాట్‌స్టార్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ వంటి యాప్స్ సపోర్ట్ తో ఈ టీవీ అమ్మకానికి ఉంది. 

Also Read: Snake Skin Colour: ఊసరవెల్లిలా రంగులు మార్చే పాము..ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది మీ ఊర్లో ఉందా? 

Also REad: Disha Patani: బికినీలో ఊపేస్తున్న దిశా..ఒక్క ఫొటో కోట్ల రూపాయల సంపాదన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

VW 24 Inch TVVW 24 Inch TV PriceVW 24 Inch TV Featuressmart tvsmart tv under 9500

Trending News