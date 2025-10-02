English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Washing Machine Offers: తక్కువ ధరకు వాషింగ్ మెషీన్ కొనడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. దసరా, దీపావళి పండుగల సందర్భంగా ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్‌లను అందిస్తున్నాయి. పండుగ సీజన్‌లో అతిపెద్ద సేల్‌లో అగ్ర బ్రాండ్‌ల వాషింగ్ మెషీన్లు ఇప్పుడు రూ. 8,000 కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 2, 2025, 11:56 AM IST

Washing Machine: 5 స్టార్ రేటింగ్‌తో రూ.8,000 లోపు వాషింగ్ మెషీన్లు..ఒక్కరోజు ఆఫర్ మాత్రమే!

Washing Machine Offers: తక్కువ ధరకు వాషింగ్ మెషీన్ కొనడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. దసరా, దీపావళి పండుగల సందర్భంగా ప్రముఖ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్‌లను అందిస్తున్నాయి. పండుగ సీజన్‌లో అతిపెద్ద సేల్‌లో అగ్ర బ్రాండ్‌ల వాషింగ్ మెషీన్లు ఇప్పుడు రూ. 8,000 కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సగం కంటే తక్కువ ధరకే అవసరమైన గృహోపకరణాలను పొందడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ముఖ్యంగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్ చివరి దశలో ఉంది. కాబట్టి కస్టమర్లు కూడా కొనుగోలు చేయడానికి తొందరపడుతున్నారు.  

ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో వాషింగ్ మెషీన్లు తప్పకుండా ఉంటున్నాయి. సాధారణంగా రూ.12,000 - రూ. 15,000 మధ్య ధర ఉండే వాషింగ్ మెషీన్లు ఇప్పుడు పండుగ సీజన్‌లో ఆఫర్లతో రూ.8,000 లోపు ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. పండుగ ఆఫర్లతో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్ రూ.8,000 లోపు వాషింగ్ మెషీన్లపై గొప్ప డీల్స్ అందిస్తోంది. 

వోల్టాస్ బెకో వాషింగ్ మెషిన్: 
మీరు విశ్వసనీయ బ్రాండ్ నుండి వాషింగ్ మెషీన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే.. టాటా బ్రాండ్ ‌కు చెందిన వోల్టాస్ బెకో మంచి ఎంపిక. ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ప్రత్యేకంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల కోసం రూపొందించింది. సాధారణంగా ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ధర రూ. 12,000. కానీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో దీనిని 39% తగ్గింపుతో అంటే కేవలం రూ. 7,290 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు లేదా క్రెడిట్ కార్డులతో మరిన్ని డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మెషిన్ 1350 RPM మోటారుతో వస్తుంది. దీని సామర్థ్యం 6 కిలోలు. దీనికి శక్తి సామర్థ్యం కోసం 5-స్టార్ రేటింగ్ కూడా ఉంది.

రియల్‌మీ 7 కిలోల వాషింగ్ మెషిన్: 
ఈ వాషింగ్ మెషిన్ సాధారణంగా రూ. 12,490 ధరకు ఉంటుంది. కానీ అమెజాన్ పండుగ సేల్‌లో మీరు దీన్ని కేవలం రూ. 6,790కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే మీరు దాని కొనుగోలుపై 45% తగ్గింపు పొందుతారు. అమెజాన్ వినియోగదారులు ఈ మెషిన్‌కు 4.3 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారు.

ఈ రియల్‌మే వాషింగ్ మెషీన్ 1400 RPM మోటార్, అధిక స్పిన్ స్పీడ్‌తో వస్తుంది. ఇది బట్టలు త్వరగా, పూర్తిగా శుభ్రపరుస్తుంది. దీనికి తక్కువ ఎండబెట్టే సమయం, రెండు వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఉంటాయి. ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న యంత్రం విద్యుత్తును కూడా ఆదా చేస్తుంది.

థామ్సన్ సెమీ-ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్: 
మీకు చిన్న కుటుంబం ఉంటే లేదా ఒంటరిగా ఉంటే.. థామ్సన్ బ్రాండ్ నుండి వచ్చిన ఈ సెమీ-ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్ ఒక గొప్ప ఎంపిక కావచ్చు. దీని సామర్థ్యం 7 కిలోలు. ఇది 1400 RPM హై స్పిన్ మోటారుతో వస్తుంది. ఈ యంత్రం సాధారణంగా రూ. 10,499 ధరకు ఉంటుంది. కానీ ఆఫర్‌తో మీరు దీన్ని కేవలం రూ. 7,299కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే మీరు ఈ యంత్రం కొనుగోలుపై 30% తగ్గింపు పొందుతారు. మీరు ఇంకా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మీరు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఈ యంత్రానికి 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉంది.

