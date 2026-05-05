English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • బిజినెస్
  • West Bengal Election: అక్క ఓడింది.. అమ్మ గెలిచింది.. అసలైన న్యాయమంటే ఇదే..!!

West Bengal Election: అక్క ఓడింది.. అమ్మ గెలిచింది.. అసలైన న్యాయమంటే ఇదే..!!

West Bengal Election: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో గత దశాబ్ద కాలంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక పెనుమార్పు సంభవించిందని చెప్పాలి. ఈ మార్పు వెనుక ఏవో రాజకీయ వ్యూహాలు లేదా ఆర్థిక లెక్కలు మాత్రమే లేవు.. ఒక తల్లి కన్నీరు.. ఒక కూతురికి న్యాయం జరగాలనే కోట్లాది మంది ఆవేదన ఉంది. ముఖ్యంగా  ఒక తల్లి తన కూతురికి జరిగిన అన్యాయంపై చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం.. బెంగాల్ ఓటరు నాడిని ఎలా మార్చిందో విశ్లేషిస్తే.. అది ఒక సామాజిక విప్లవంగా కనిపిస్తుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : May 5, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
6
D-Mart Shopping Tips
Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
6
Havells Cooler
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
5
8th Pay Commission Update
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
West Bengal Election: అక్క ఓడింది.. అమ్మ గెలిచింది.. అసలైన న్యాయమంటే ఇదే..!!

West Bengal Election: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో గత దశాబ్ద కాలంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒక పెనుమార్పు సంభవించిందని చెప్పాలి. ఈ మార్పు వెనుక ఏవో రాజకీయ వ్యూహాలు లేదా ఆర్థిక లెక్కలు మాత్రమే లేవు.. ఒక తల్లి కన్నీరు.. ఒక కూతురికి న్యాయం జరగాలనే కోట్లాది మంది ఆవేదన ఉంది. ముఖ్యంగా  ఒక తల్లి తన కూతురికి జరిగిన అన్యాయంపై చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం.. బెంగాల్ ఓటరు నాడిని ఎలా మార్చిందో విశ్లేషిస్తే.. అది ఒక సామాజిక విప్లవంగా కనిపిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ కథ ఆ చీకటి  నుంచే మొదలైంది. ఒక విద్యావంతురాలు.. సమాజానికి సేవ చేయాలనుకున్న ఒక వైద్యురాలు  విధి నిర్వహణలో ఉండగానే అఘాయిత్యానికి గురికావడం యావత్ దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే బాధ్యుడిగా సంజయ్ రాయ్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్నప్పటికీ.. ఆ తల్లి మనసులో మాత్రం అనేక అనుమానాలు రగులుతూనే ఉన్నాయి. కేవలం ఒక్కడే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా? లేక దీని వెనుక ఇంకా పెద్ద తలకాయలు ఉన్నాయా?  అన్న ఆ తల్లి ఆవేదన ప్రతి ఇంట్లోనూ ప్రతిధ్వనించింది.

మొదటగా ఈ కేసు స్థానిక పోలీసుల చేతుల్లోకి వెళ్ళింది. అయితే.. దర్యాప్తు ప్రారంభంలోనే పోలీసుల తీరుపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఘటన జరిగిన స్థలాన్ని సరిగ్గా సీజ్ చేయలేదని, ఆధారాలను ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం జరిగిందని బాధితురాలి కుటుంబం, పౌర సమాజం ఆరోపించింది. పోలీసులు నిజానిజాలను దాస్తున్నారనే వాదన ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లింది. న్యాయం ఆలస్యమవుతున్న కొద్దీ.. వ్యవస్థపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం సడలడం ప్రారంభమైంది. చివరకు బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల పోరాటం ఫలితంగా.. హైకోర్టు జోక్యంతో ఈ కేసు సీబీఐకి బదిలీ అయ్యింది. కానీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని..ఆధారాల సేకరణలో జాప్యం జరిగిందని ప్రజలు భావించారు.

 న్యాయం ఆలస్యమైతే అది న్యాయం నిరాకరించినట్లే.. అన్న నానుడి ఇక్కడ అక్షరాలా నిజమైంది. బాధితురాలి తల్లి  తన కూతురు మరణానికి న్యాయం కోరుతూ వీధులకెక్కినప్పుడు.. ఆమె ఒంటరిగా లేదు. బెంగాల్‌లోని ప్రతి తల్లి ఆమెలో తమ్మను తాము చూసుకున్నారు. ప్రభుత్వం, యంత్రాంగం నిందితులను రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తోందన్న భావన ప్రజల్లో బలంగా నాటుకుపోయింది.

Also Read:Bengal Election: దేశాన్ని ఏలాలంటే బ్రహ్మణులై ఉండాలా..? లేదా పెళ్లి చేసుకోకూడదా? పశ్చిమబెంగాల్‌తో పాటు యావత్‌ దేశం చెబుతున్న నిజం ఇదే..!!

నమ్మకం పోయిన చోట నిరసన మొదలవుతుంది. ఆ నిరసనే ఎన్నికల సమయంలో ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంగా మారుతుంది. ఆ తల్లి కళ్ళలో చూసిన ఆ కన్నీటి చుక్క.. బెంగాల్ ఓటరు వేలిపై సిరా చుక్కగా మారి ఓటు రూపంలో వ్యక్తమైంది. ముఖ్యంగా మహిళా ఓటర్లు, యువత ఈ ఘటనను తమ ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశంగా భావించారు. ఒక రాష్ట్ర రాజకీయాలను కుదిపేసే స్థాయికి ఈ కేసు వెళ్లడానికి కారణం.. అది కేవలం ఒక నేరంగా మిగిలిపోకుండా, వ్యవస్థలోని వైఫల్యానికి నిదర్శనంగా మారడమే.

ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేశాయి. ప్రజలు భద్రతను, న్యాయాన్ని అన్నింటికంటే మిన్నగా కోరుకుంటారు. సంక్షేమ పథకాలు ఎన్ని ఉన్నా.. ఆడబిడ్డకు రక్షణ లేని చోట ఓటరు తన తీర్పును కఠినంగానే ఇస్తాడని నిరూపితమైంది. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా బాధితురాలి వివరాలను ఎక్కడా బహిర్గతం చేయకుండానే.. ప్రజలు ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యం కోసం ఏకమయ్యారు.

ఆ తల్లి పట్టుదల, ఆమె చూపిన ధైర్యం బెంగాల్ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాయి. అధికారం ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నా, బాధ్యతారాహిత్యాన్ని ప్రజలు సహించరని ఈ తీర్పు హెచ్చరించింది. న్యాయం కోసం ఒక తల్లి చేసిన పోరాటం, చివరకు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల గొంతుకగా మారి చారిత్రాత్మక మార్పుకు నాంది పలికింది. ఆ చీకటి నుంచి మొదలైన ఈ కథ.. న్యాయం.. మార్పు కోసం వెతికే ప్రతి పోరాటానికీ ఒక ప్రేరణగా నిలిచిపోతుంది.

Also Read: GOLD: ఒక్క క్లిక్‌తో మీ చేతికి బంగారం..  NSE నుంచి సరికొత్త సర్వీస్.. ఇక ఫిజికల్ గోల్డ్ టెన్షన్ లేదు..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

ratna debnathratna debnath constituencyRG Kar VictimRG Kar Medical College rapePanihati seat

Trending News