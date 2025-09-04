English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IndusInd Bank Scam: తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ప్రముఖ బ్యాంక్.. సీక్రెట్స్ లీక్.. నెక్స్ట్ ఏం జరగనుంది?

IndusInd Bank Scam: ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంలో చిక్కుకుంది. బ్యాంక్ మాజీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) గోవింద్ జైన్, దాదాపు దశాబ్దం పాటు బ్యాంక్ ట్రెజరీ కార్యకలాపాలలో భారీ అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు. ఈ అవకతవకల విలువ సుమారు రూ.2,600 కోట్లకు చేరిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 26న ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి రాసిన లేఖలో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 4, 2025, 06:11 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
6
Hyderabad wine shops closed
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
5
Iqoo Z10 5G
iQOO Z10 5Gపై అమెజాన్‌లో ఊహించిన ఆఫర్స్‌.. ఇప్పుడే ఇలా కేవలం రూ. 1,399కే కొనండి..
IndusInd Bank Scam: తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ప్రముఖ బ్యాంక్.. సీక్రెట్స్ లీక్.. నెక్స్ట్ ఏం జరగనుంది?

IndusInd Bank Scam: దేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంక్‌లలో ఒకటైన ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ పై  సంచలన ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. బ్యాంక్ మాజీ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (CFO) గోవింద్ జైన్ ఇటీవల ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయానికి రాసిన లేఖలో, దాదాపు పది సంవత్సరాలుగా బ్యాంక్ ట్రెజరీ విభాగంలో భారీ అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. ఈ అక్రమాల మొత్తం విలువ సుమారు రూ.2,600 కోట్లు అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

జైన్ తన లేఖలో చెప్పిన వివరాల ప్రకారం... కొంతమంది సీనియర్ అధికారులు ఆర్థిక వ్యత్యాసాలను దాచిపెట్టి, విభాగంలో భయ వాతావరణాన్ని సృష్టించారని ఆరోపించారు. తన ఆరోపణలు బయట పెట్టిన తర్వాత, నిజమైన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన సమయంలో తనపైనే ఒత్తిడి తెచ్చారని, మద్దతు ఇచ్చిన ఉద్యోగులను కూడా పక్కన పెట్టారని తెలిపారు.

అయితే.. ఈ ఆరోపణలను ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్  ఖండించింది. ఇవి ఆధారంలేని ఆరోపణలేనని, ఇప్పటికే అకౌంటింగ్ వ్యత్యాసాల గురించి స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలకు సమాచారం అందించామని, బాహ్య సంస్థలు స్వతంత్రంగా దర్యాప్తు చేశాయని బ్యాంక్ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఈ అంశాలు సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (SFIO), ముంబై ఎకనామిక్ ఆఫెన్సెస్ వింగ్ (EOW) వంటి ఏజెన్సీల పరిశీలనలో ఉన్నాయని తెలిపింది.

Also Read: Reliance stock: అంబానీ కాక పంట పండినట్లే.. చైనా విధానాలతో రిలయన్స్ కు లాభాలే లాభాలు.. టార్గెట్ ధర పెంచేసిన మోర్గాన్ స్టాన్లీ..!!  

ఆడిటర్లు గుర్తించిన వ్యత్యాసాల్లో మైక్రోఫైనాన్స్ ఆదాయాలను పెంచి చూపడం, ఆస్తులు.. అప్పులను తప్పుగా వర్గీకరించడం, డెరివేటివ్ ట్రేడింగ్‌ల ద్వారా కల్పిత లాభాలను చూపించడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా బ్యాంక్ గత త్రైమాసికంలోనే దాదాపు రూ.2,000 కోట్ల నష్టం చవిచూసింది. దీని ప్రభావంతో, మార్కెట్‌లో బ్యాంక్ షేర్లు ఒక్క రోజులోనే 27శాతం కుప్పకూలాయి. ఇది 1997లో లిస్టింగ్ అయినప్పటి నుంచి అతి పెద్ద పతనంగా నమోదైందని చెప్పవచ్చు.

జైన్ ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయిస్తూ, చైర్మన్ సునీల్ మెహతాపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు, బ్యాంక్ మాత్రం తన చర్యలు పారదర్శకంగా ఉన్నాయని, అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలు నియమాల ప్రకారం జరిగాయని నొక్కి చెబుతోంది.ఈ వివాదం నిజంగానే అవకతవకలపై ఆధారపడి ఉందా? లేక వ్యక్తిగత, రాజకీయ కారణాల ప్రభావమా? అన్నది దర్యాప్తుల తర్వాతే తేలుతుంది. కానీ ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు.  ఈ సంఘటనతో బ్యాంకింగ్ రంగంలో పారదర్శకత, కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్, పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం వంటి అంశాలు మళ్లీ ప్రధాన చర్చకు వచ్చాయి.

Also Read:  Pension Hike: ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లకు త్వరలోనే భారీ శుభవార్త.. మినిమం పెన్షన్ వెయ్యి నుంచి 9వేలకు పెంచే ఛాన్స్..!!   

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IndusInd Bank ScamIndusInd Bank Whistleblower CaseGovind Jain AllegationsIndusInd Bank Fraud 2025IndusInd Bank Market Crash

Trending News