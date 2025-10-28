English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Gold Monthly Scheme: గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ గురించి తెలుసా? ఈ స్కీములో బంగారు ఆభరణాలు కొంటే లాభమా? నష్టమా?

Gold Monthly Scheme: గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ గురించి తెలుసా? ఈ స్కీములో బంగారు ఆభరణాలు కొంటే లాభమా? నష్టమా?

Gold Monthly Scheme Benefits: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పసిడి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితిలే అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా తగ్గుతున్నాయి. అయినప్పటికీ తులం బంగారం ధర లక్ష రూపాయలపైనే పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలావరకు ఇబ్బందిగా మారింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:12 AM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
BSNL Discount: BSNL యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. రూ. 199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్.. ఎంత సేవ్ అవుతుందంటే..!
5
Bsnl Prepaid Offer
BSNL Discount: BSNL యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. రూ. 199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్.. ఎంత సేవ్ అవుతుందంటే..!
Gold Monthly Scheme: గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ గురించి తెలుసా? ఈ స్కీములో బంగారు ఆభరణాలు కొంటే లాభమా? నష్టమా?

Add Zee News as a Preferred Source

Gold Monthly Scheme Benefits: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పసిడి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితిలే అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా తగ్గుతున్నాయి. అయినప్పటికీ తులం బంగారం ధర లక్ష రూపాయలపైనే పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలావరకు ఇబ్బందిగా మారింది. నిజానికి బంగారం ధర ఈ ఏడాది కాలంలో దాదాపు 60 శాతం వరకు పెరిగింది . ముఖ్యంగా భారతీయులు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లు, వివాహాది శుభకార్యాలు బంగారం అనేది తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు పుట్టింటి తరపున వివాహ సమయంలో బంగారు ఆభరణాలు బహుమతిగా ఇవ్వడం తరతరాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ అని చెప్పవచ్చు.

బంగారు ఆభరణాలు భారీగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా కష్టంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. అయితే దీనిని ముందే పసిగట్టిన బంగారు యజమానులు దశాబ్దాల నుంచే గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ ప్రోగ్రాం ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ స్క్రీన్ ద్వారా ప్రతినెల కొంత మొత్తం చెల్లించి చివరి నెలలో బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం అన్ని పెద్ద జువెలరీ షాపుల్లో ఈ స్కీం అందుబాటులో ఉంది. నిజానికి ఏం గోల్డ్ మంత్లీ స్కీం ద్వారా నెలనెలా కొంచెం డబ్బులు జమ చేసుకొని చివరి నెలలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా సులువైన పద్ధతిగా మధ్యతరగతి ప్రజలు భావిస్తారు. అయితే ఈ స్కీం సురక్షితమా? కాదా? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా వరకు బంగారు షాపుల యజమానులు 11 నెలలు లేదా 12 నెలల స్కీములను అందుబాటులో ఉంచుతుంటారు.

Also Read: ​Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!

ఉదాహరణకు మీరు ప్రతినెలా 5వేల రూపాయలు చెల్లిస్తే.. 11 నెలల తర్వాత 55000 రూపాయలు అవుతాయి. అప్పుడు మీరు ఆ రోజు ధరతో బంగారు ఆభరణాలను కొనవచ్చు. కొన్ని షాపుల వారు 12వ నెలలో వాయిదాను బోనస్ రూపంలో ఇస్తుంటారు. అంటే మీకు 5వేల రూపాయల విలువై లబ్ది చేకూర్చేందుకు నగల షాపుల వారు ఈ ఆఫర్ ఇస్తుంటారు.ఈ స్కీమ్ ప్రకారం మీరు 55వేల రూపాయలు చెల్లించి 60వేల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే సాధారణంగా రూ. 5వేల డిస్కౌంట్ అనేది మేకింగ్ ఛార్జీలపై తగ్గిస్తుంటారు. కానీ బంగారం విలువను తగ్గించరు. అయితే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ స్కీం కాస్త సులవైన వాయిదాల్లో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

అయితే ఈవిషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి

  • చాలా వరకు షాపుల్లో మీరు స్కీమును మధ్యలో ఆపివేసినట్లయితే డబ్బు తిరిగి ఇవ్వరు
  • చాలా స్కీముల్లో చివరి రోజు వాయిదా చెల్లించిన బంగారం ధరకు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎంపిక చేసుకున్న డిజైన్లపైన ఈ స్కీము అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
  • అలాగే కొన్నిసార్లు సరైన షాపు యాజమాన్యం ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నమ్మకం ఉన్న షాపుల్లోనే ఈ స్కీము తీసుకోవాలి.
  • టెక్నికల్ గా అడ్వాన్స్ పేమెంట్ స్కీమ్ అని పిలుస్తారు. కాబట్టి దీనికి ఆర్బిఐ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. మీ నుంచి సేకరించిన డబ్బును ఇతర వ్యాపారాల్లో షాపు వారు వాడకూడదు. ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలం డబ్బులు ఉంచుకుంటే ఆర్బిఐ అనుమతి తప్పనిసరి ఉండాలి.

Also Read: Gold Investment: ప్రతి నెలా.. 1 గ్రాము చొప్పున బంగారం కొంటూ.. 10ఏళ్ల పాటు పోగు చేస్తే ఎంత లాభం పొందుతారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Gold Rate TodayToday Gold Rategold rate today newsindia gold rate todayGold Rate Today in India

Trending News