Gold Monthly Scheme: గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ గురించి తెలుసా? ఈ స్కీములో బంగారు ఆభరణాలు కొంటే లాభమా? నష్టమా?

Gold Monthly Scheme Benefits: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పసిడి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితిలే అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా తగ్గుతున్నాయి. అయినప్పటికీ తులం బంగారం ధర లక్ష రూపాయలపైనే పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలావరకు ఇబ్బందిగా మారింది. నిజానికి బంగారం ధర ఈ ఏడాది కాలంలో దాదాపు 60 శాతం వరకు పెరిగింది . ముఖ్యంగా భారతీయులు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లు, వివాహాది శుభకార్యాలు బంగారం అనేది తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు పుట్టింటి తరపున వివాహ సమయంలో బంగారు ఆభరణాలు బహుమతిగా ఇవ్వడం తరతరాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ అని చెప్పవచ్చు.
బంగారు ఆభరణాలు భారీగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా కష్టంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. అయితే దీనిని ముందే పసిగట్టిన బంగారు యజమానులు దశాబ్దాల నుంచే గోల్డ్ మంత్లీ స్కీమ్ ప్రోగ్రాం ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ స్క్రీన్ ద్వారా ప్రతినెల కొంత మొత్తం చెల్లించి చివరి నెలలో బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం అన్ని పెద్ద జువెలరీ షాపుల్లో ఈ స్కీం అందుబాటులో ఉంది. నిజానికి ఏం గోల్డ్ మంత్లీ స్కీం ద్వారా నెలనెలా కొంచెం డబ్బులు జమ చేసుకొని చివరి నెలలో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం చాలా సులువైన పద్ధతిగా మధ్యతరగతి ప్రజలు భావిస్తారు. అయితే ఈ స్కీం సురక్షితమా? కాదా? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా వరకు బంగారు షాపుల యజమానులు 11 నెలలు లేదా 12 నెలల స్కీములను అందుబాటులో ఉంచుతుంటారు.
ఉదాహరణకు మీరు ప్రతినెలా 5వేల రూపాయలు చెల్లిస్తే.. 11 నెలల తర్వాత 55000 రూపాయలు అవుతాయి. అప్పుడు మీరు ఆ రోజు ధరతో బంగారు ఆభరణాలను కొనవచ్చు. కొన్ని షాపుల వారు 12వ నెలలో వాయిదాను బోనస్ రూపంలో ఇస్తుంటారు. అంటే మీకు 5వేల రూపాయల విలువై లబ్ది చేకూర్చేందుకు నగల షాపుల వారు ఈ ఆఫర్ ఇస్తుంటారు.ఈ స్కీమ్ ప్రకారం మీరు 55వేల రూపాయలు చెల్లించి 60వేల రూపాయల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే సాధారణంగా రూ. 5వేల డిస్కౌంట్ అనేది మేకింగ్ ఛార్జీలపై తగ్గిస్తుంటారు. కానీ బంగారం విలువను తగ్గించరు. అయితే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఈ స్కీం కాస్త సులవైన వాయిదాల్లో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అయితే ఈవిషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి
- చాలా వరకు షాపుల్లో మీరు స్కీమును మధ్యలో ఆపివేసినట్లయితే డబ్బు తిరిగి ఇవ్వరు
- చాలా స్కీముల్లో చివరి రోజు వాయిదా చెల్లించిన బంగారం ధరకు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎంపిక చేసుకున్న డిజైన్లపైన ఈ స్కీము అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.
- అలాగే కొన్నిసార్లు సరైన షాపు యాజమాన్యం ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నమ్మకం ఉన్న షాపుల్లోనే ఈ స్కీము తీసుకోవాలి.
- టెక్నికల్ గా అడ్వాన్స్ పేమెంట్ స్కీమ్ అని పిలుస్తారు. కాబట్టి దీనికి ఆర్బిఐ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు. మీ నుంచి సేకరించిన డబ్బును ఇతర వ్యాపారాల్లో షాపు వారు వాడకూడదు. ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలం డబ్బులు ఉంచుకుంటే ఆర్బిఐ అనుమతి తప్పనిసరి ఉండాలి.
