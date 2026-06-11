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  • /E85 fuel vs E20 Petrol: E85 ఇంధనం అంటే ఏమిటి..? E20 పెట్రోల్‌కు దీనికి తేడా ఏంటి..? మైలేజ్ ఎంతో తెలుసా..!

E85 fuel vs E20 Petrol: E85 ఇంధనం అంటే ఏమిటి..? E20 పెట్రోల్‌కు దీనికి తేడా ఏంటి..? మైలేజ్ ఎంతో తెలుసా..!

E85 fuel vs E20 Petrol: దేశంలో ఇంధన ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులకు ఉపశమనం కలిగించేలా సరికొత్త 'E85' ఇంధనం (E85 Fuel) మార్కెట్లోకి వస్తోంది. సాధారణ పెట్రోల్‌తో పోలిస్తే దీని ధర చాలా తక్కువగా ఉండటంతో అందరి దృష్టి దీనిపైనే పడింది. అయితే ఈ ఇంధనం ధర తక్కువైనా.. మైలేజ్ పరంగా, వాహనాల ఫిట్‌నెస్ పరంగా కొన్ని షాకింగ్ నిజాలు ఉన్నాయి. అసలు ఈ E85 ఇంధనం అంటే ఏమిటి..? ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న E20 పెట్రోల్‌కు దీనికి ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 11, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:19 PM IST
E85 fuel vs E20 Petrol: E85 ఇంధనం అంటే ఏమిటి..? E20 పెట్రోల్‌కు దీనికి తేడా ఏంటి..? మైలేజ్ ఎంతో తెలుసా..!
Image Credit: E85 fuel vs E20 Petrol (Source: AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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