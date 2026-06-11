E85 fuel vs E20 Petrol: కాలుష్య రహిత రవాణా, స్వదేశీ ఇంధన ఉత్పత్తి దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం'E85' ఇంధనం (E85 Fuel)ను తీసుకువచ్చింది. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు విదేశీ చమురు దిగుమతులపై భారాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో ఈ హై-ఇథనాల్ బయోఫ్యూయల్ బ్లెండ్ అందుబాటులోకి వస్తోంది. సాధారణ వాహనదారులు ఈ ఇంధనం గురించి కొన్ని కీలక విషయాలు తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. E85 అనేది 85 శాతం ఇథనాల్ (మొక్కల నుంచి తీసే బయో-ఇంధనం), 15 శాతం పెట్రోల్ కలయికతో తయారుచేసిన ఒక ప్రత్యేక ఇంధన మిశ్రమం. ఇది కేవలం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల (FFVs)' లో మాత్రమే వినియోగించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాల్లో దీనిని నేరుగా వాడకూడదు.
E85 ఇంధనం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
==> పునరుత్పాదక ఇంధనం: ఇది సహజసిద్ధమైన వనరుల (వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల) నుంచి తయారవుతుంది.
==> దిగుమతుల భారం తగ్గుదల: దేశీయంగా ఇథనాల్ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల విదేశీ ముడిచమురుపై మన ఆధారపడటం తగ్గుతుంది.
==> తక్కువ కాలుష్యం: సాధారణ పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇది పర్యావరణానికి హాని చేసే గ్రీన్హౌస్ వాయువుల ఉద్గారాలను చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది.
==> తక్కువ ధర: లీటరు ధర పరంగా చూస్తే ఇది సాధారణ పెట్రోల్ కంటే చాలా చౌకగా లభిస్తుంది.
పర్యావరణం, వినియోగదారులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది..?
1. నెట్-జీరో లక్ష్యాల సాధన: రవాణా రంగాన్ని కార్బన్ రహితంగా మార్చడంలో E85 కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వాతావరణ మార్పులను అరికట్టే నెట్-జీరో (Net-Zero) లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
2.మైలేజ్, ధరల సమీకరణం: పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్లో ఇంధన సాంద్రత (Energy Density) మూడో వంతు తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల E85 ఇంధనాన్ని వాడే వాహనాల్లో మైలేజ్ సుమారు 25 నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అయితే వినియోగదారులపై ఈ భారం పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ఇంధనంపై భారీగా సబ్సిడీలను అందిస్తోంది. తద్వారా తక్కువ మైలేజ్ వచ్చినా.. ఇంధనం ధర చౌకగా ఉండటం వల్ల వినియోగదారునికి ఆర్థికంగా భారం పడదు.
3. వ్యవసాయ రంగానికి ఊతం: E85 వినియోగం పెరగడం వల్ల దేశీయ వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. ఇంధనం కోసం విదేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి మారి.. మన రైతాంగానికి అదనపు ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి.
4.వాహనాల ఫిట్నెస్: సాధారణ పెట్రోల్ కార్లకు E85 ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఇథనాల్కు తేమను పీల్చుకునే గుణం, ఆమ్ల స్వభావం (Acidic nature) ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి అనుకూలంగా లేని సాధారణ వాహనాల్లో E85 పోస్తే.. అది ఇంధన పైపులను తుప్పు పట్టించి, ఇంజిన్ భాగాలను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది.
E20 పెట్రోల్కు, E85 ఇంధనానికి మధ్య తేడాలు ఇవే..
ఇంధన కూర్పు (Composition): E20 పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్, 80 శాతం సాధారణ పెట్రోల్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా బంకుల్లో లభించే ప్రాథమిక ఇంధనం ఇదే. దీనికి భిన్నంగా E85 ఇంధనంలో 80 శాతం నుంచి 85 శాతం వరకు ఇథనాల్ ఉంటుంది. కేవలం 15 శాతం నుంచి 20 శాతం మాత్రమే పెట్రోల్ ఉంటుంది. సాంకేతికంగా ఇది పెట్రోల్ కాదు.. ఒక హై-ఇథనాల్ బయోఫ్యూయల్ బ్లెండ్.
వాహనాల అనుకూలత (Vehicle Compatibility): ఈ రెండు ఇంధనాల మధ్య ఉన్న అత్యంత కీలకమైన తేడా ఇదే. E20 పెట్రోల్ అనేది దాదాపు అన్ని ఆధునిక సాధారణ వాహనాలకు సరిపోతుంది. కానీ E85 ఇంధనం కేవలం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' వాహనాలకు మాత్రమే పరిమితం. ఒకదానికి బదులు మరొకటి మార్చి పోస్తే ఇంజిన్ తీవ్రంగా పాడవుతుంది.
ధరలు (Retail Pricing): E20 పెట్రోల్ ధరలు అంతర్జాతీయ ముడిచమురు మార్కెట్పై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే ప్రభుత్వం విదేశీ చమురు కంటే దేశీయంగా తయారయ్యే ఇథనాల్ను ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్న నేపథ్యంలో E85 ఇంధనంపై భారీగా సబ్సిడీలను ఇస్తోంది. ఫలితంగా దీని ధర చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
పనితీరు, మైలేజ్ (Performance & Mileage): ఇథనాల్కు ఆక్టేన్ రేటింగ్ (Octane Rating) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల E85 ఇంధనం ఇంజిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. అయితే, ఇథనాల్ ఇంధన సాంద్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల E20తో పోలిస్తే E85 ఇంధనం వాడినప్పుడు మైలేజ్ 25 నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. E20 పెట్రోల్లో మైలేజ్ స్థిరంగా ఉంటుంది.
పర్యావరణ లక్ష్యాలు (Macroeconomic Targets): E20 పెట్రోల్, E85 ఇంధనం.. ఇవి రెండూ కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించేవే అయినా.. పర్యావరణ పరిరక్షణలో E85 పాత్ర చాలా పెద్దది. దేశాన్ని నెట్-జీరో (Net-Zero) కాలుష్య రహిత లక్ష్యాల వైపు వేగంగా తీసుకెళ్లడంలో E85 అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
ఫైనల్గా..
పర్యావరణానికి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు E85 ఇంధనం ఎంతో మేలు చేకూర్చినప్పటికీ.. వినియోగదారులు తమ వాహన సామర్థ్యాన్ని బట్టి మాత్రమే ఇంధనాన్ని ఎంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల మార్కెట్ విస్తరిస్తున్న కొద్దీ.. రాబోయే రోజుల్లో E85 ఇంధన వినియోగం మరింత అందుబాటులోకి రానుంది.