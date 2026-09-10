/ఇల్లు అమ్మాలన్నా, బాండ్స్ కొనాలన్నా ఇక అంతా డిజిటల్.. ఏంటి ఈ టోకనైజేషన్ టెక్నాలజీ?

Tokenisation: భారత కార్పొరేట్ బాండ్ల మార్కెట్ పెద్ది. అయినప్పటికీ.. దశాబ్దాల కాలం నాటి సంప్రదాయ పద్దతులు.. సంక్లిష్టమైన ప్రాసెస్.. అధిక లావాదేవీల వ్యయం కారణంగా ఇది ఇప్పటికీ కుంటుపడుతూనే ఉంది. భారీ మొత్తంలో ఉండే బాండ్ బ్లాక్స్ కేవలం కొంతమంది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల వద్దే ఉండిపోతున్నాయి. సామాన్య, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు ఇందులో భాగస్వామం ఉండటం లేదు. అంతేకాదు లావాదేవీల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తులపై ఆధారాపడాల్సి రావడం వల్ల ప్రతీ దశలోనూ సమయం, డబ్బు వృధా అవుతోంది. ఈ సమస్యలన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారం చూపడానికి టోకనైజేషన్ ఒక సరికొత్త మార్గంగా ముందుకు వచ్చింది. ఈ సమావేశం ఆర్థిక, విధాన, సాంకేతిక రంగాల నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది. వారు బాండ్ టోకనైజేషన్ భవిష్యత్తు గురించి చర్చించారు. జీ బిజినెస్ బాండ్ టోకనైజేషన్ సమ్మిట్ 2026 సెప్టెంబర్ 9, బుధవారం నాడు ముంబైలో జరిగింది. దేశంలోని ఆర్థిక, విధాన, సాంకేతిక రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు ఈ అంశంపై చర్చించారు.
అసలేంటీ టోకనైజేషన్? ఎలా పనిచేస్తుంది?
బాండ్ టోకనైజేషన్ అంటే బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా డిజిటల్ టోకెన్లలను జారీ చేయడం అని అర్థం. ఒక బాండ్ కు సంబంధించిన యాజమాన్యం లేదా ఆర్థిక హక్కులను ఈ డిజిటల్ టోకెన్లు సూచిస్తుంటాయి. లావాదేవీలు, రికార్డులన్నీ కూడా ఒకే ఉమ్మడి డిజిటల్ లెడ్జర్ లో సేఫ్ గా ఉంటాయి. స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అనే ఆటోమెటిక్ కోడ్ ద్వారా వడ్డీ చెల్లింపులు, గడువు ముగిసిన తర్వాత అసలు తిరిగి చెల్లించడం, నిబంధనలను చెక్ చేయడం అనేవి అన్నీ కూడా ఆటోమెటిగ్గానే జరిగిపోతుంటాయి.
టోకనైజేషన్ వల్ల కలిగే 4 ప్రధాన ఉపయోగాలు:
1. అందరికీ ఆస్తి లభించే వెసులుబాటు :
పెద్ద మొత్తంలో ఉండే బాండ్లను చిన్న డిజిటల్ యూనిట్లుగా విభజించడం ద్వారా.. పరిమిత మూలధనం ఉన్న రిటైల్.. చిన్న పెట్టుబడిదారులు కూడా బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇదివరకు ఉన్న అధిక కనీస ధరకు ఇది చెక్ పెడుతుంది.
2. వేగవంతమైన ప్రక్రియ:
స్మార్ట్ కాంట్రాక్టుల వినియోగం వల్ల పేపర్ వర్క్, మ్యాన్యువల్ ధృవీకరణల అవసరం ఉండదు. దీనివల్ల బాండ్ల జారీ, కొనుగోలు, సెటిల్మెంట్ ప్రక్రియలు ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా రియల్-టైమ్లో పూర్తవుతాయి.
3. పారదర్శకత సురక్షిత ఆడిటింగ్:
పర్మిషన్డ్ బ్లాక్చెయిన్ ద్వారా ప్రతీ లావాదేవీ సమయంతో సహా డిజిటల్గా రికార్డ్ అవుతుంది. నియంత్రణ సంస్థలు, జారీదారులు, పెట్టుబడిదారులు ఎప్పుడైనా ఈ డేటాను పారదర్శకంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇదంతా SEBI, RBI నిబంధనల ప్రకారం KYC అనుసంధానిత వాలెట్ల ద్వారానే జరుగుతుంది.
4. జారీ వ్యయం తగ్గడం:
మధ్యవర్తులు, పంపిణీ ఖర్చులు భారీగా తగ్గడం వల్ల చిన్న కంపెనీలు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో బాండ్లను మార్కెట్లో జారీ చేసి నిధులు సేకరించడానికి వీలవుతుంది.
ఎదురయ్యే సవాళ్లు :
టోకనైజేషన్ కేవలం సాంకేతికతతోనే ఆగిపోయేది కాదు. ఇది మార్కెట్లో పూర్తిస్థాయిలో అమలులోకి రావాలంటే నియంత్రణ సంస్థల మద్దతు చాలా అవసరం. ఇన్వెస్టర్ల రక్షణ, కేవైసీ, యాంటీ మనీ లాండరింగ్ నిబంధనలు, కస్టడీ నిబంధనలు, పన్నులపై స్పష్టత.. ప్రస్తుత డిపాజిటరీలతో అనుసంధానం వంటి అంశాలపై ఆమోదం లభిస్తేనే టోకనైజ్డ్ బాండ్లు ప్రయోగాల దశ నుండి ప్రధాన మార్కెట్లోకి రాగలవు. గతంలో యూపీఐ, అకౌంట్ అగ్రిగేటర్లు, ఇ-రూపాయి వంటి డిజిటల్ విప్లవాలను విజయవంతం చేసిన భారత్.. నియంత్రణ సంస్థల సహకారంతో ఈ బాండ్ టోకనైజేషన్ను కూడా వేగవంతం చేస్తే, ప్రపంచస్థాయిలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన మార్కెట్ వ్యవస్థను నిర్మించగలదు.
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