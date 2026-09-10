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ఇల్లు అమ్మాలన్నా, బాండ్స్ కొనాలన్నా ఇక అంతా డిజిటల్.. ఏంటి ఈ టోకనైజేషన్ టెక్నాలజీ?

Tokenisation: భారత కార్పొరేట్ బాండ్ల మార్కెట్ పెద్ది. అయినప్పటికీ.. దశాబ్దాల కాలం నాటి సంప్రదాయ పద్దతులు.. సంక్లిష్టమైన ప్రాసెస్.. అధిక లావాదేవీల వ్యయం కారణంగా ఇది ఇప్పటికీ కుంటుపడుతూనే ఉంది. భారీ మొత్తంలో ఉండే బాండ్ బ్లాక్స్ కేవలం కొంతమంది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల వద్దే ఉండిపోతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:12 PM IST
ఇల్లు అమ్మాలన్నా, బాండ్స్ కొనాలన్నా ఇక అంతా డిజిటల్.. ఏంటి ఈ టోకనైజేషన్ టెక్నాలజీ?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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