/WhatsApp CEO Kunal Shah: వాట్సాప్ కొత్త CEOగా క్రెడ్ ఫౌండర్ కునాల్ షా.. ఆస్తులు, జీత భత్యం ఎంతో తెలుసా?

WhatsApp News CEO Kunal Shah's Net Worth: సుందర్ పిచాయ్, సత్యనాదేళ్ల వంటి గ్లోబల్ ఐటీ భారతీయ సీఈవోల సరసన మరో వ్యక్తి చేరారు. వాట్సాప్ మేనేజింగ్ యాప్ హెడ్ గా కునాల్ షా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం క్రెడ్ యాప్ సీఈవోగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కునాల్.. ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోనున్నారు. గత ఏడేళ్లుగా వాట్సాప్కు నాయకత్వం వహించిన విల్ క్యాత్కార్ట్ స్థానంలో ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఈ మార్పుతో మెటా భారతదేశ స్టార్టప్ రంగంలో కూడా ఒక భారీ పెట్టుబడి పెట్టింది. క్రెడ్లో సుమారు $900 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. క్రెడ్ విలువను $4.5 బిలియన్లుగా అంచనా వేసి, దాని ఆధారంగా ఈ పెట్టుబడి పెట్టింది.
ప్రస్తుత వాట్సాప్ అధిపతి విల్ క్యాత్కార్ట్ తన పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నారు. ఆయన పదవీకాలంలో.. వాట్సాప్ను 3 బిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులకు చేర్చడంతో పాటు, గోప్యతా ఫీచర్లను కూడా బలోపేతం చేశారు. ఆయన స్థానంలో కునాల్ షా నియమితులవుతారు. మెటా సంస్థ కునాల్ షాను నిర్మాణ దృక్పథం ప్రపంచ దృష్టికోణం ఉన్న నాయకుడిగా అభివర్ణించింది. వాట్సాప్ను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో కునాల్ షా కీలక పాత్ర పోషిస్తారని మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ అన్నారు. విల్ క్యాత్కార్ట్ ఇప్పుడు మెటాలోనే కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టి, కొత్త ఉత్పత్తులపై పనిచేస్తారని కూడా జుకర్బర్గ్ తెలిపారు.
కునాల్ షా ఇప్పుడు తాను స్థాపించిన కంపెనీ అయిన క్రెడ్ నుండి అధికారికంగా వైదొలుగుతున్నారు. గతంలో ఆయన బృందంలో రెండవ అత్యున్నత స్థాయి సభ్యుడిగా పనిచేసిన ఆయన సన్నిహితుడు మిటెన్ సంపత్ ఇకపై క్రెడ్కు నాయకత్వం వహించనున్నారు. క్రెడ్కు లక్షలాది మంది విశ్వసనీయ వినియోగదారులు ఉన్నారని, ఇప్పుడు అది పబ్లిక్ కంపెనీగా మారే దిశగా పయనిస్తోందని మిటెన్ సంపత్ పేర్కొన్నారు. ఒక బలమైన, దీర్ఘకాలిక సంస్థను నిర్మించడమే తమ కంపెనీ లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.
క్రెడ్ ప్రయాణం:
క్రెడ్ను 2018లో కునాల్ షా స్థాపించారు. ప్రజల రుణ అర్హతకు ప్రతిఫలం ఇవ్వడమే ఈ సంస్థ లక్ష్యం. గత కొన్నేళ్లుగా, క్రెడ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది. కంపెనీ ప్రకారం, దీనికి లక్షలాది మంది సభ్యులు, సుమారు రూ. 3,200 కోట్ల ఆదాయం ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది అనేక ఆర్థిక లైసెన్సులను కలిగి ఉండి లాభదాయకంగా ఉంది.
కునాల్ విజయాలు:
భారతదేశపు స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులలో కునాల్ షా ఒకరు. క్రెడ్కు ముందు ఆయన ఫ్రీఛార్జ్ను స్థాపించారు. దానిని తర్వాత విక్రయించారు. ఇప్పుడు.. వాట్సాప్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో నివసిస్తూ, ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక కొత్త పాత్రను చేపడుతున్నారు. ఇది ఆయన కెరీర్లో అతిపెద్ద మార్పు అని చెప్పాలి.
భవిష్యత్ అంచనాలు:
క్రెడ్ పెట్టుబడిదారులు ఈ మార్పును సానుకూలంగా స్వాగతించారు. కునాల్ షా దార్శనికత, నాయకత్వం క్రెడ్కు ఒక కొత్త విభాగాన్ని సృష్టించడంలో సహాయపడ్డాయని పీక్ ఎక్స్వి పార్ట్నర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు తన ఉత్పత్తి, ప్లాట్ఫారమ్, మార్కెట్ వృద్ధిని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని పెట్టుబడిదారులు విశ్వసిస్తున్నారు. ఈ ఒప్పందం భారతీయ స్టార్టప్లకు, ప్రపంచ టెక్నాలజీకి ఒక కీలక మలుపుగా పరిగణిస్తున్నారు. వాట్సాప్కు కొత్త నాయకత్వం లభించగా, క్రెడ్ కొత్త నాయకత్వంతో ముందుకు సాగుతుంది. కునాల్ షా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం, భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న గుర్తింపును కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది.
కునాల్ ఆస్తులు:
కునాల్ షా నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 3,500- 5,000 కోట్లుగా ఉంది.
జీతభత్యం:
మెటా ప్రపంచ నాయకత్వ బృందంలో భాగంగా, కునాల్ షా తన ప్రాథమిక జీతంతో పాటు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల భత్యాలు, పనితీరు ఆధారిత గణనీయమైన బోనస్లను అందుకుంటారు.కంపేరబ్లీ వెబ్సైట్ డేటా ప్రకారం.. కునాల్ షా జీతం నెలకు రూ. 0.36 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు.
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