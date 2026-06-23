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WhatsApp CEO Kunal Shah: వాట్సాప్ కొత్త CEOగా క్రెడ్ ఫౌండర్ కునాల్ షా.. ఆస్తులు, జీత భత్యం ఎంతో తెలుసా?

Kunal Shah's Net Worth: మెటా, కునాల్ షాను వాట్సాప్ కొత్త గ్లోబల్ హెడ్‌గా నియమించి. క్రెడ్‌లో 900 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టింది. విల్ క్యాత్‌కార్ట్ పదవి నుంచి వైదొలగగా, మిటెన్ సంపత్ క్రెడ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:27 AM IST
WhatsApp CEO Kunal Shah: వాట్సాప్ కొత్త CEOగా క్రెడ్ ఫౌండర్ కునాల్ షా.. ఆస్తులు, జీత భత్యం ఎంతో తెలుసా?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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