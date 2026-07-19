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300 ఏళ్లు దాటినా తగ్గని క్రేజ్.. 1715 నాటి భారత తొలి ఆధునిక పాఠశాల..ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

Oldest School in India: మనదేశంలో అతి పురాతన పాఠశాల తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ఉంది. ఆ పాఠశాల పేరు సెయింట్ జార్జ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ హ్యయర్ సెకండరీ స్కూల్. ఈ పాఠశాలను 1715లో స్థాపించారు. ఈ పాఠశాలను స్థాపించి దాదాపు 300 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా.. ఇప్పటికీ ఎంతో మంది విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసాన్ని అందిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:37 PM IST
300 ఏళ్లు దాటినా తగ్గని క్రేజ్.. 1715 నాటి భారత తొలి ఆధునిక పాఠశాల..ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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300 ఏళ్లు దాటినా తగ్గని క్రేజ్.. 1715 నాటి భారత తొలి ఆధునిక పాఠశాల..ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
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