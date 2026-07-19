/300 ఏళ్లు దాటినా తగ్గని క్రేజ్.. 1715 నాటి భారత తొలి ఆధునిక పాఠశాల..ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?

Oldest School in India: మనదేశంలో విద్యావ్యవస్థకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. ప్రాచీనకాలంలో గురుకులాలు, పాఠశాలలు విద్యకు ప్రధాన సాధనాలుగా ఉండేవి. కానీ ఆధునిక పాఠశాల విద్యావ్యవస్థ విషయానికి వస్తే దేశంలో మూడు దశాబ్దాలుగా ఎంతో మంది విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులను నేర్పుతూ.. ఉన్నత స్థాయికి చేర్చిన అత్యంత పురాతన పాఠశాల ఒకటి ఉంది. ఆ పాఠశాల ఎక్కడుందో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలోని అతి పురాతన పాఠశాల తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో ఉన్న సెయింట్ జార్జ్ ఆంగ్లో ఇండియన్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్. 1715లో స్థాపించిన ఈ పాఠశాల, మొదట్లో మిలిటరీ మేల్ ఆర్ఫన్ అసైలమ్గా ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో మద్రాసులో మోహరించి ఉన్న బ్రిటిష్ సైనికుల అనాథ పిల్లలకు విద్య, సంరక్షణను అందించింది. కాలక్రమేణా, ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చెంది, తరువాత పూర్తిస్థాయి పాఠశాలగా మారింది. ఈ పాఠశాల బ్రిటిష్ పాలన, భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం, 1947లో స్వాతంత్ర్యం, అప్పటి నుండి దేశంలో సంభవించిన ముఖ్యమైన సామాజిక, విద్యాపరమైన మార్పులకు సాక్షిగా నిలిచింది. 300 సంవత్సరాలకు పైగా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్న ఈ పాఠశాల పనితీరు, దేశంలోని అత్యంత విశిష్ట విద్యాసంస్థలలో ఒకటిగా దీనికి స్థానం కల్పించింది. ఇంతటి చారిత్రక గతం ఉన్నప్పటికీ, ఈ పాఠశాల నేటికీ నర్సరీ నుండి 12వ తరగతి వరకు తరగతులను అందిస్తూ పూర్తిస్థాయిలో చురుకుగా ఉంది. చెన్నైలోని షెనాయ్ నగర్లో సుమారు 21 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ పాఠశాల ప్రాంగణంలో 1,500 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు.
పాఠశాల భవనం .. దాని చారిత్రాత్మక ప్రార్థనా మందిరం చెన్నైలోని ప్రముఖ వారసత్వ కట్టడాలలో ఒకటిగా పేర్కొనవచ్చు. విద్యార్థులకు సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్ ఇతర సబ్జెక్టులను ఆంగ్ల మాధ్యమంలో బోధిస్తారు. విద్యా విషయాలతో పాటు, క్రీడలు, పాఠ్యేతర కార్యకలాపాలకు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఈ సంస్థ తన బలమైన హాకీ సంప్రదాయానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. సంవత్సరాలుగా, చాలా మంది విద్యార్థులు తమిళనాడు.. భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అందుకే ఈ పాఠశాల తన విద్యా విజయాలకే కాకుండా, క్రీడా ప్రపంచానికి చేసిన గణనీయమైన సేవలకు కూడా గుర్తింపు పొందింది.
భారతదేశంలోని అనేక ఇతర చారిత్రక పాఠశాలలు కూడా నేటికీ పనిచేస్తున్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనవి:
సెయింట్ జాన్స్ వెస్ట్రీ ఆంగ్లో-ఇండియన్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్, తిరుచిరాపల్లి (1763)
రావెన్షా కాలేజియేట్ స్కూల్, కటక్ (1851)
ది లారెన్స్ స్కూల్, సనావర్ (1847)
బిషప్ కాటన్ స్కూల్, సిమ్లా (1859)
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