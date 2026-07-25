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భారత్‌లో మొదటి Gen-Z ఉద్యమం.. ఒకే ఒక్క వ్యాఖ్యతో ట్రెండింగ్‌లోకి.. ఎవరీ అభిజీత్ దీప్కే? సక్సెస్ సీక్రేట్ ఇదే..!!

Who is Abhijeet Dipke: సోషల్ మీడియాలో అస్త్రంగా మొదలై.. హస్తినా వీధుల్లో పెను తుఫానులా మారిన కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ.. ఆ పార్టీని నడిపిస్తున్న యంగ్ లీడర్ అభిజిత్ దీప్కే సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు యావత్ దేశం తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 25, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:50 PM IST
భారత్‌లో మొదటి Gen-Z ఉద్యమం.. ఒకే ఒక్క వ్యాఖ్యతో ట్రెండింగ్‌లోకి.. ఎవరీ అభిజీత్ దీప్కే? సక్సెస్ సీక్రేట్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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