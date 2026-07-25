Cockroach Party: ఒకే ఒక్క పోస్టు.. దేశ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేస్తుందని ఎవరైనా ఊహించారా? అదే పోస్టు ఇప్పుడు అక్షరాలా నిజమైంది. ఆరే ఆరు పదాలతో కూడిన ఒక చిన్న ట్వీట్.. లక్షలాది మంది యువతను ఏకం చేసింది. అంతేకాదు ఏకంగా ఒక కేంద్ర మంత్రినే పదవి నుంచి పక్కకు జరిగేలా చేసింది. సోషల్ మీడియాలో అస్త్రంగా మొదలై.. హస్తినా వీధుల్లో పెను తుఫానులా మారిన కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ.. ఆ పార్టీని నడిపిస్తున్న యంగ్ లీడర్ అభిజిత్ దీప్కే సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు యావత్ దేశం తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. అసలు ఈ ఉద్యమం ఎలా షురూ అయ్యింది. ఆ 6 పదాల వెనకున్న కథ ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
మే 16వ తేదీ.. అభిజీత్ దీప్కే ట్విట్టర్ వేదికగా చేసిన ఒకే ఒక ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో అణుబాంబులా పేలింది. సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నిరుద్యోగ యువతను బొద్దింకలు అని ఉద్దేశిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అభిజీత్ దీప్కే వ్యంగ్యంగా స్పందించాడు. "What if all cockroaches come together?" ఒకవేళ బొద్దింకలన్నీ ఒక్కటైతే ఏమవుతుంది? అంటూ కేవలం 6 పదాలతో సెటైరికల్ గా పోస్ట్ చేశాడు. అప్పటికే దేశంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న నీట్ పరీక్షల పేపర్ లీక్, తీవ్రమైన నిరుద్యోగ సమస్యలతో రగిలిపోతున్న జెన్-జీ యువతకు ఈ పోస్ట్ ఒక ఆయుధంలా దొరికింది. క్షణాల్లోనే దీన్ని విపరీతంగా షేర్ చేయడంతో ఇది జాతీయ స్థాయిలో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. ఈ ఆన్లైన్ ఉద్యమానికి ఆధునిక సాంకేతికత తోడవడంతో అది మహా వృక్షంలా ఎదిగింది. ఢిల్లీకి చెందిన ఒక యూట్యూబర్, తన స్నేహితుడితో కలిసి AI టూల్స్ సహాయంతో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పేరుతో ఒక సెటైరికల్ వెబ్సైట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీని డిజైన్ చేశారు.
ఆ తర్వాత జరిగింది ఒక చరిత్ర. కేవలం కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ఏకంగా 2.5 కోట్ల (25 million) మంది ఫాలోవర్లను సాధించి దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఎక్కడో ఒక మూల మొదలైన అసంతృప్తి, క్షణాల్లో కోట్ల మంది గొంతుకగా మారింది.NEET పేపర్ లీకేజీలు, నిరుద్యోగంతో, సిస్టమ్ వైఫల్యాలతో విసిగిపోయిన లక్షలాది మంది యువతకు CJP ఒక ప్రధాన ఉద్యమ వేదికగా మారింది. ఒక సరదా సెటైర్ గా మొదలైన ఈ ప్రయాణం, యువత హక్కుల కోసం పోరాడే ఒక అఖండ శక్తిగా రూపాంతరం చెందింది. పాలకుల నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, ఢిల్లీ వీధుల్లో యువత చేసిన ఈ పోరాటం చివరికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కదలిక తెచ్చింది. నాయకులు, వ్యవస్థలు తమను చిన్నచూపు చూస్తే.. టెక్నాలజీని వాడుకుని ఆ వ్యవస్థలను ఏవిధంగా గడగడలాడించవచ్చో.. భారతదేశ చరిత్రలో ఈ Gen-Z ఉద్యమం నిరూపించింది. బొద్దింకలంటూ హేళన చేసి తీసిపారేసిన చోటే.. ఇప్పుడు ఆ బొద్దింకల దెబ్బకు నేడు ఢిల్లీ పీఠం కదిలింది.
ఎవరీ అభిజీత్ దీప్కే... మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్ కు చెందిన ఒక దళిత కుటుంబంలో జన్మించాడు. ఆయన తండ్రి పేదరికంలో పెరిగారు. అభిజిత్ కుటుంబం వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుండేది. పుణేలో జర్నలిజం చేసిన అభిజీత్.. 2020లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సోషల్ మీడియా వింగ్ లో పనిచేసి మీమ్స్, సటైరికల్ కంటెంట్ తో రాజకీయ సందేశాలు క్రియేట్ చేయడంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. 2023లో ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాలోని బాస్టన్ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ లో మాస్టర్స్ చేశాడు. విద్యార్థుల ఉద్యమం తీవ్రమవడంతో జూన్ 6న అభిజీత్ బాస్టన్ నుంచి నేరుగా ఢిల్లీకి చేరుకున్నాడు. అంబేద్కర్ ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకుని జంతర్ మంతర్ దగ్గర నిరసన దిగిన పోలీసుల లాఠీచార్జ్ లకు బెదిరింపులకు బెదరకుండా లక్షలాది మంది జెన్ జీని శాంతియుతంగా ముందుకు నడిపించాడు.
ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు అన్నీ తెలిసినవే. ఎట్టకేలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తలొగ్గి.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పదవికి రాజీనామా చేసేలా చేశాడు. దాదాపు 26 రోజులపాటు సాగిన ఈ పోరాటంతో దిగివచ్చిన కేంద్రం సీజేపీ పెట్టిన మూడు డిమాండ్లు నెరవేర్చుతామని అంగీకరించింది. అందులో ఒకటి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాతో పోరాటం ముగియలేదని.. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమేనని అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై దాడి చేసిన పోలీసులపై విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. ఆందోళనకారులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోమని కేంద్రం హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించింది. జంతర్ మంతర్ నుంచి విద్యార్థులు వెళ్లిపోవాలని పిలుపునిచ్చింది. 4 వారాల తర్వాత ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతామని సీజేపీ పేర్కొంది.
యువత ఆక్రోశం.. హస్తిన వీధుల్లో హోరెత్తడంతో పాలకులు దిగిరాక తప్పలేదు. సాధారణ పౌరుల నిరసన, నిరుద్యోగుల ఆక్రందనలను తక్కువగా అంచనా వేస్తే.. పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనేది ఈ జెన్ జీ సైన్యం ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. ఏ బొద్దింకలని తీసిపారేసారో.. ఆ బొద్దింకల విశ్వరూపానికి నేడు రాజధాని పీఠం తలొగ్గక తప్పలేదు.
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