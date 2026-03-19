Atanu Chakraborty: పండగ పూట ఇన్వెస్టర్లకు, కస్టమర్లకు HDFC షాకింగ్ న్యూస్.. అటాను చక్రవర్తి రాజీనామా.. తర్వాత కొత్త బాస్ ఎవరు?

Atanu Chakraborty: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఒకటైన HDFC Bank ప్రస్తుతం అనుకోని పరిణామాలతో వార్తల్లో నిలిచింది. ఆ బ్యాంక్ పార్ట్-టైమ్ ఛైర్మన్గా పనిచేస్తున్న అటాను చక్రవర్తి ఆకస్మికంగా తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించడం ఆర్థిక రంగంలో చర్చనీయాంశమైంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సందర్భాల్లో వ్యక్తిగత కారణాలు చూపడం సర్వసాధారణం. అయితే ఈ సందర్భంలో ఆయన తన రాజీనామాకు పేర్కొన్న కారణాలు ప్రత్యేకంగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
తన రాజీనామా లేఖలో చక్రవర్తి స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ.. గత రెండేళ్లుగా బ్యాంక్లో జరుగుతున్న కొన్ని అంతర్గత వ్యవహారాలు తన వ్యక్తిగత నైతిక విలువలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. నా విలువలతో సరిపోని పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని ఆయన చెప్పడం పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన కలిగించింది. తన నిర్ణయానికి ఇతర ఎలాంటి కారణాలు లేవని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఎవరీ అటాను చక్రవర్తి:
అటాను చక్రవర్తి గుజరాత్ క్యాడర్కు చెందిన రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి. ప్రభుత్వ రంగంలో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆయన, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలో ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సెక్రటరీగా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అలాగే ప్రభుత్వ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. 2021 మే నెలలో ఆయన హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ బోర్డులో స్వతంత్ర డైరెక్టర్గా చేరి, తర్వాత పార్ట్-టైమ్ ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
హెచ్డీఎఫ్సీ లిమిటెడ్ మరియు HDFC Ltd విలీనం జరిగిన కీలక సమయంలో ఆయన నాయకత్వం వహించారు. ఈ విలీనం ద్వారా ఒక పెద్ద ఆర్థిక సంస్థ ఏర్పడిందని ఆయన అభినందించినప్పటికీ, ఆ విలీనం ద్వారా రావాల్సిన పూర్తి ప్రయోజనాలు ఇంకా పూర్తిగా కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో అత్యంత స్థిరమైన బ్యాంక్గా పేరున్న సంస్థలో ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తడం అరుదైన విషయంగా భావిస్తున్నారు.
రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టి:
చక్రవర్తి రాజీనామా అనంతరం, తదుపరి చర్యలపై రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టి సారించింది. తాత్కాలికంగా మూడు నెలల కాలానికి పార్ట్-టైమ్ ఛైర్మన్గా Keki Mistry నియామకానికి ఆమోదం తెలిపింది. అయితే చక్రవర్తి లేవనెత్తిన నైతిక అంశాలపై బ్యాంక్ లేదా నియంత్రణ సంస్థల నుంచి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే:
ఇలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ అంతర్గత పాలన ప్రమాణాలపై సందేహాలు తలెత్తడం సహజం. ముఖ్యంగా విలీనం వంటి కీలక దశలో ఉన్న సమయంలో ఉన్నతాధికారులు తప్పుకోవడం కొంత అనిశ్చితిని కలిగిస్తుంది. అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు ఈ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ, బ్యాంక్ పనితీరు, భవిష్యత్తులో వచ్చే అధికారిక ప్రకటనలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
