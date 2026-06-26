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Who is Shankh Mitra: ఎవరీ శంఖ్ మిత్ర? ఎలాన్ మస్క్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం..ఏకంగా రూ. 6,800 కోట్ల ప్యాకేజీ..!!

Who is Shankh Mitra World Second Highest Paid CEO: అమెరికా కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో భారత సంతతికి చెందిన మరో వ్యక్తి  సంచలనం క్రియేట్ చేశారు. అమెరికాకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ సంస్థ వెల్ టవర్ సీఈవోగా పనిచేస్తున్న శంఖ్ మిత్రా.. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న సీఈవోల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. ఆయన ఏకంగా 821 మిలియన్ డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో 7,789 కోట్ల ప్యాకేజీ తీసుకుంటే చరిత్ర స్రుష్టించారు. టెస్లా అధిపతి మస్క్ తర్వాత అత్యధిక వేతనం పొందుతున్న వ్యక్తిగా శంఖ్ మిత్రా రికార్డుల్లోకి ఎక్కారు. ఎవరీ శంఖ్ మిత్రా? భారత్ తో ఉన్న అనుబంధం ఏంటి? తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:05 PM IST
Who is Shankh Mitra: ఎవరీ శంఖ్ మిత్ర? ఎలాన్ మస్క్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం..ఏకంగా రూ. 6,800 కోట్ల ప్యాకేజీ..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎవరీ శంఖ్ మిత్ర? ఎలాన్ మస్క్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం.
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