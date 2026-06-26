/Who is Shankh Mitra: ఎవరీ శంఖ్ మిత్ర? ఎలాన్ మస్క్ తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం..ఏకంగా రూ. 6,800 కోట్ల ప్యాకేజీ..!!

Who is Shankh Mitra World Second Highest Paid CEO: భారత సంతతికి చెందిన సీఈఓ శంఖ్ మిత్రా 2025 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో అత్యధిక పారితోషికం పొందే అగ్రశ్రేణి మేనేజ్మెంట్ నాయకుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. ఆయన సుమారు $821 మిలియన్ల దాదాపు రూ. 77,62,30,04,900 ప్యాకేజీని అందుకున్నారు. ఈ భారీ మొత్తంతో.. ఆయన ప్రపంచంలో రెండవ అత్యధిక పారితోషికం పొందే సీఈఓగా నిలిచారు. ఆయన కంటే ముందు టెస్లా అధిపతి ఎలాన్ మస్క్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో శంఖ్ మిత్రా చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రముఖ పత్రిక ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం శంఖ్ మిత్రా ప్యాకేజీలో 99శాతం స్టాక్ గ్రాంట్ల రూపంలోనే ఉంది. అక్టోబర్ లో ఆయనకు 789 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన స్టాక్స్ ను కేటాయించారు. ఈ ప్యాకేజీకి కొన్ని కఠినమైన షరతులు కూడా విధించారు. కంపెనీలో ఆయన 2031 వరకు కొనసాగితేనే ఈ సగం షేర్లను పొందగలుతారు. మిగిలిన సగం పొందాలంటే.. 5ఏళ్ల వ్యవధిలో వెల్ టవర్ మార్కెట్ విలువ 45శాతానికి పెంచాలి. అంతేకాదు పలు స్టాక్ ఇండెక్స్ కంటే కంపెనీ షేర్ల పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలి. ఆయన నాయకత్వంలో కంపెనీ వృద్ధి సాధిస్తేనే ఈ భారీ మొత్తం దక్కుతుంది. ఆయన గత ప్యాకేజీ కంటే ఇది 40శాతం అధికమని చెప్పాలి.
కోల్ కతాలో చదివి.. అమెరికాలో అద్భుతాలు స్రుష్టించి:
శంఖ మిత్ర భారత్ లో పుట్టి..ఇక్కడే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. కోల్కతాలోని ప్రఖ్యాత జాదవ్పూర్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీని పొందారు.ఆ తర్వాత ఉన్నత విద్య కోసం యునైటెడ్ స్టేట్స్కు వెళ్లారు. అక్కడ ఆయన కొలంబియా బిజినెస్ స్కూల్ నుండి MBA పట్టా పొందారు. ఈ క్రమంలో అప్లైడ్ వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్, విలువ ఆధారిత పెట్టుబడి వ్యూహాలను అభ్యసించారు. ఆయన విద్య ఆయన వృత్తి జీవితానికి బలమైన పునాది వేసింది.
వృత్తి, అనుభవం:
తన చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రైస్వాటర్హౌస్కూపర్స్ లో ఉద్యోగంలో చేరాడు. అక్కడ దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేసి, ఆర్థిక సలహా, వ్యాపార విశ్లేషణలో అనుభవాన్ని సంపాదించాడు. ఈ సమయంల కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్, వ్యాపార వ్యూహంపై లోతైన అవగాహనను పొందాడు. ఇది అతని తర్వాతి వృత్తి జీవితంలో అమూల్యమైనదిగా నిరూపించింది.
ఫిడిలిటీ నుండి వాల్ స్ట్రీట్ వరకు ప్రయాణం:
2009లో..శంఖ్ మిత్రా ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో విశ్లేషకుడిగా చేరారు. వృత్తి జీవితం ఇక్కడే పూర్తిగా మారిపోయింది. ప్రపంచంలోని అనేక ప్రముఖ పెట్టుబడి సంస్థలలో పనిచేసే అవకాశం లభించింది. సిటాడెల్, మిలీనియం మేనేజ్మెంట్ వంటి ప్రధాన సంస్థలలో పనిచేశారు. అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి, పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణలో మంచి పట్టు సాధించారు. ఈ అనుభవాలే ఆయనను ఒక బలమైన పెట్టుబడి వ్యూహకర్తగా నిలబెట్టాయి.
వెల్టవర్లో నాయకత్వ పాత్ర:
2016లో వెల్టవర్లో చేరారు. మొదట పెట్టుబడి బృందంలో పనిచేసి.. ఆ తర్వాత వేగంగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. 2018లో చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ గా నియమితులయ్యారు. అనంతరం 2020లో చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా నియమితులయ్యారు. శంఖ్ మిత్రా నాయకత్వంలో కంపెనీ పటిష్టమైన దీర్ఘకాలిక దిశను నిర్దేశించుకుందని పేర్కొంటూ, కంపెనీ బోర్డు ఆయన నాయకత్వాన్ని, పెట్టుబడి అవగాహనను ఎంతగానో ప్రశంసించింది.
గ్లోబల్ CEO ర్యాంకింగ్లలో స్థానం:
2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక జీతాలు తీసుకునే నాయకుల జాబితాలో శంఖ మిత్రా చోటు దక్కించుకున్నారు. భారతీయ మూలాలున్న నిపుణులు ఇప్పుడు ప్రపంచ కంపెనీలలో అగ్ర నాయకత్వ పదవులను చేపట్టడం గర్వకారణమని చెప్పాలి. సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్ల సంపాదనతో.. భారతీయ మూలాలున్న మరో సీఈఓ, నికేష్ అరోరా కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.
కోల్కతా నుండి ప్రపంచ నాయకత్వం వరకు:
శంఖ మిత్రా ప్రస్థానం ఒక సామాన్య ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థిగా మొదలై, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద హెల్త్కేర్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలలో ఒకదానికి సీఈఓ స్థాయికి చేరుకుంది. కఠోర శ్రమ, విద్య, సరైన అనుభవం ఉంటే ప్రపంచ స్థాయిలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించవచ్చని ఆయన కథ నిరూపిస్తుంది. నేడు.. ఆయన ఒక విజయవంతమైన సీఈఓ మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద కార్పొరేట్ నాయకత్వంలోకి దూసుకుపోతున్న భారతీయ ప్రతిభకు ఒక ఉదాహరణగా కూడా నిలుస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.