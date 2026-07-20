/ఓపెన్ ఏఐ సీటీఓగా హైదరాబాద్ టెకీ.. ఎలోన్ మస్క్ కంపెనీ వదిలి సంచలనం.. ఎవరీ ఉదయ్ రుద్దర్రాజు?

Ruddarraju: భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ టెక్ నిపుణులు ఉదయ్ రుదర్రాజు ఏఐ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్ గా ఉన్న ఓపెన్ ఏఐలో కీలక పదవికి ఎంపికయ్యారు. కంపెనీలో ఒక ఏడాదిపాటు హెడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ ఫ్ట్రాస్ట్రక్చర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఆయన చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గా ప్రమోట్ చేసినట్లు ఓపెన్ ఏఐ ప్రకటించింది. సీటీవోగా బాధ్యతలు చేపట్టడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఉదయ్ తెలిపారు. ఓపెన్ ఏఐలో మా కంప్యూటర్ గ్రూపు జీపీటీ 5.6 వంటి సరికొత్త మోడల్స్ కు శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైన మెషిన్ లెర్నింగ్ పై పనిచేస్తుందని.. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద కంప్యూట్ పుట్ ప్రింట్ నిర్మించాలన్న లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుచుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇక సివిల్, ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ రంగాల్లో భారీ స్థాయి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్, హార్డ్ వేర్ తయారీ, డేటా సెంటర్ నిర్మాణాల్లో చేయాల్సింది చాలా ఉందని లింక్డ్ ఇన్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు ఉదయ్.
ఉదయ్ రద్దర్రాజు ఎవరు? ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?
ఉదయ్ రదర్రాజు హైదరాబాద్ లోని చైతన్య భారతి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో ఇంటర్నీషిప్ పూర్తి చేసి.. అమెరికాలోని మిన్నేసోటా యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మాస్టర్స్ చేశారు. 2012 నుంచి 2018 వరకు ఇబే కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ నుంచి టెక్నికల్ లీడ్ వరకు పలు హోదాల్లో పనిచేశారు. 2024 వరకు రాబిన్ హుడ్ కంపెనీలో కూడా స్టాఫ్ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్, ప్రిన్సిపల్ సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్, ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ హెడ్ గా పలు హోదాల్లో పనిచేశారు. ఓపెన్ ఏఐలో చేరక ముందు ఎలాన్ మస్క్ కు చెందిన ఎక్స్ ఏఐలో ఇన్ ఫ్ట్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ హెడ్ గా సంవత్సరం పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2025లో ఓపెన్ ఏఐలో చేరారు. కంప్యూటర్ అండర్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ విభాగానికి హెడ్ గా చేరి.. ప్రస్తుతం చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ గా పదోన్నతి పొందారు.
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