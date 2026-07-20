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ఓపెన్ ఏఐ సీటీఓగా హైదరాబాద్ టెకీ.. ఎలోన్ మస్క్ కంపెనీ వదిలి సంచలనం.. ఎవరీ ఉదయ్ రుద్దర్రాజు?

Ruddarraju: భారత సంతతికి చెందిన ప్రముఖ టెక్ నిపుణుడు ఉదయ్ రుద్దరాజు ఏఐ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్ గా ఉన్న ఓపెన్ ఏఐలో కీలక పదవికి ఎంపికయ్యారు. హైదరాబాద్ కు చెందిన ఉదయ్ రుదర్రాజు బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం?

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:44 AM IST
ఓపెన్ ఏఐ సీటీఓగా హైదరాబాద్ టెకీ.. ఎలోన్ మస్క్ కంపెనీ వదిలి సంచలనం.. ఎవరీ ఉదయ్ రుద్దర్రాజు?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఓపెన్ ఏఐ సీటీఓగా హైదరాబాద్ టెకీ.. ఎలోన్ మస్క్ కంపెనీ వదిలి సంచలనం.. ఎవరీ ఉదయ్ రుద్దర్రాజు?
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