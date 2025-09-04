No GST On Alcohol: ఆల్కహాల్ కు జీఎస్టీ ఎందుకు వర్తించదు? సిగరెట్లకు మాత్రమే 40శాతం పన్ను ఎందుకు? అసలు కారణం ఇదే..!!

Why Liquor Not Under GST: కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగరెట్లు, లగ్జరీ వస్తువులపై జీఎస్టీని 40 శాతం వరకు పెంచింది. ఈ పెంచిన పన్నులు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఇది అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే ఇక్క గమనించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే.. ఆల్కహాల్ లేదా లిక్కర్ మాత్రం జీఎస్టీ జాబితాలోకి రాలేదు. ఎందుకనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. మరి ఎందుకు మద్యం జీఎస్టీ పరిధిలోకి రాదు? సిగరెట్లపై 40శాతం జీఎస్టీని ఎందుకు విధించారు. ప్రస్తుతం ఎలా పన్నులు విధిస్తున్నారు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 366 (12A) ప్రకారం, ఆల్కహాల్ను జీఎస్టీ జాబితాలో చేర్చలేదు. అంటే మద్యం పన్నుల విధించే అధికారాన్ని పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే అప్పగించారు. అందువల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ ద్వారా లిక్కర్ను జీఎస్టీలోకి చేర్చదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రమే ఎక్సైజ్ సుంకం, వాల్యూ యాడెడ్ టాక్స్ (VAT), లైసెన్స్ ఫీజులు, అదనపు సెస్ లేదా సర్ ఛార్జీలు విధించి భారీ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాయి.
చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆల్కహాల్పై పన్ను భారమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మద్యం ధరలో సుమారు 60 శాతం వరకు పన్నుల రూపంలో ఆదాయం వస్తుంది. ఇది జీఎస్టీలో ఉన్న అత్యధిక శ్లాబ్ కంటే కూడా ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకు, బాటిల్ ధరలో ఒక మూడో వంతు మద్యం విలువ అయితే, మిగతా భాగం పన్నులు, లైసెన్స్ ఫీజులు, సర్ ఛార్జీలే అవుతాయి. అందుకే ప్రతి రాష్ట్రంలో మద్యం ధరలు వేరుగా ఉంటాయి.
ఆల్కహాల్పై జీఎస్టీ లేకపోయినా, దానికి సంబంధించిన ఇన్పుట్ సేవలపై మాత్రం జీఎస్టీ అమలవుతోంది. ఉదాహరణకు, బాటిళ్లు, ప్యాకేజింగ్ సర్వీసులు, రవాణా ఖర్చులు, లాజిస్టిక్స్, ప్రకటనలు, మార్కెటింగ్ సేవలపై జీఎస్టీ చెల్లించాలి. కానీ వీటిపై ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ITC) ప్రయోజనం మద్యం కంపెనీలకు ఉండదు. అంటే వారు చెల్లించిన జీఎస్టీని తిరిగి క్లెయిమ్ చేసుకోలేరు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, లిక్కర్పై పన్నులు విధించే పూర్తి అధికారం రాష్ట్రాలకే ఉండటంతో, ఏ రాష్ట్రం మద్యం నిషేధించాలని అనుకున్నా అది కూడా సాధ్యమే. అదే సమయంలో కొన్ని రాష్ట్రాలకు మద్యం విక్రయాలు ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంటాయి. అందుకే ఆల్కహాల్పై జీఎస్టీకి బదులుగా రాష్ట్ర పన్నులే కొనసాగుతున్నాయి.
జీఎస్టీ కింద లగ్జరీ వస్తువులు, సిగరెట్లు వంటి సిన్ గూడ్స్పై అధిక పన్ను విధించినా, లిక్కర్ మాత్రం ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధీనంలో ఉండటంతో, పన్నులు భిన్నంగా ఉండటం సహజం. ఒక బాటిల్ మద్యం కొన్నప్పుడు మనం చెల్లించే డబ్బులో పెద్ద భాగం పన్నులే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు.
