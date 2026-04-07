Why China Buying Gold: భారీగా బంగారాన్ని కొంటున్న చైనా... అసలు ప్లాన్ ఏంటి? భారీ కుట్రకు తెరలేపిందా?

Top 10 Gold Reserve Countries: అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టేందుకు చైనా గత 16 నెలలుగా రికార్డు స్థాయిలో 2,307 టన్నుల బంగారాన్ని నిల్వ చేసింది. కేవలం ఫిబ్రవరిలోనే 470 టన్నుల వెండిని కూడా కొనుగోలు చేసింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య తన ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవడమే కాకుండా, సోలార్,  ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగాల కోసం చైనా ఈ వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 7, 2026, 11:32 AM IST

China Gold Reserve vs US Dollar: ప్రపంచ దేశాలన్నీ యుద్ధ మేఘాల మధ్య చిక్కుకుని, చమురు, గ్యాస్ కొరతపై ఆందోళన చెందుతుంటే, డ్రాగన్ దేశం చైనా మాత్రం అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన అడుగులు వేస్తోంది. గత 16 నెలలుగా ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా చైనా రికార్డు స్థాయిలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తోంది. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు కలిగిన చైనా, తన ఖజానాను నిరంతరాయంగా నింపుకుంటూ పోతోంది.

16 నెలలుగా ఆగని బంగారం వేట:
కేవలం 2026 ఫిబ్రవరి నెలలోనే చైనా పీపుల్స్ బ్యాంక్ తన బులియన్ నిల్వలను ఏకంగా 30,000 ట్రాయ్ ఔన్సులు పెంచుకుంది. దీంతో చైనా వద్ద ఉన్న మొత్తం స్వచ్ఛమైన బంగారు నిల్వలు 74.22 మిలియన్ ఔన్సులకు (సుమారు 2,307 టన్నులు) చేరుకున్నాయి. అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యానికి గట్టి సవాలు విసరడమే లక్ష్యంగా చైనా ఈ భారీ కొనుగోళ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్, మధ్యప్రాచ్య యుద్ధాల నేపథ్యంలో సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావించే బంగారంపై చైనా తన పట్టును బిగిస్తోంది.

వెండిపై కూడా 'డ్రాగన్' కన్ను:
చైనా కేవలం బంగారంపైనే కాకుండా, "తెల్ల లోహం" అని పిలిచే వెండిపై కూడా తన ఆకలిని పెంచుకుంటోంది. 2026 మొదటి రెండు నెలల్లోనే చైనా ఏకంగా 790 టన్నులకు పైగా వెండిని దిగుమతి చేసుకుంది. ముఖ్యంగా హాంకాంగ్ ద్వారా గరిష్ట స్థాయిలో వెండిని సేకరించేందుకు చైనా ఎగబడుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం భవిష్యత్తులో గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగానికి ఉండే డిమాండ్ అని చెప్పవచ్చు. సోలార్ ప్యానెల్ తయారీలో చైనా ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా ఉంది, వీటికి వెండి అత్యంత అవసరం.

డాలర్ ఆధిపత్యానికి చైనా చెక్:
అసలు చైనా ఇంతలా బంగారం నిల్వలను పెంచుకోవడం వెనుక ఉన్న అసలు వ్యూహం అమెరికా డాలర్‌ను దెబ్బకొట్టడమే. బ్రిక్స్ (BRICS) దేశాలు ప్రతిపాదించిన కొత్త పేమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా డాలర్ వాడకాన్ని తగ్గించి, తమ సొంత కరెన్సీలను బలోపేతం చేయాలని చైనా భావిస్తోంది. ఒక దేశం వద్ద ఎంత ఎక్కువ బంగారం ఉంటే, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంత సుస్థిరంగా మారుతుంది. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ రిజర్వ్ ఆస్తులలో బంగారం యూరోను అధిగమించి రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.

అమెరికాను ఓడించడం సాధ్యమేనా?
అయితే, అమెరికాను ఓడించడం చైనాకు అంత సులభం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే 8,133 టన్నుల బంగారు నిల్వలతో అమెరికా ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది. జర్మనీ (3,350 టన్నులు), ఇటలీ (2,452 టన్నులు) వంటి దేశాలు కూడా చైనా కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. మన దేశం భారతదేశం 880 టన్నులతో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అమెరికా తన విదేశీ మారక నిల్వల్లో 78% బంగారాన్ని కలిగి ఉండగా, చైనా వాటా కేవలం 7% మాత్రమే.

ఆర్థిక భద్రతే లక్ష్యం
చైనా తన నిల్వలను త్వరలోనే 5,000 టన్నులకు చేర్చి అమెరికాకు మరింత చేరువ కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఒడిదుడుకులకు గురవుతున్న తరుణంలో, చైనా ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ తన విదేశీ మారక నిల్వలను వైవిధ్యపరుచుకుంటోంది. డాలర్‌పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకుంటూ, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల మధ్య తన ఆర్థిక భద్రతను కాపాడుకోవడమే చైనా అసలు ప్లాన్ అని స్పష్టమవుతోంది.

ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారు నిల్వలు కలిగిన టాప్ 10 దేశాలు:
అమెరికా: 8133 టన్నులు

జర్మనీ: 3350 టన్నులు

ఇటలీ: 2452 టన్నులు

ఫ్రాన్స్: 2437 టన్నులు

రష్యా: 2330 టన్నులు

చైనా: 2304 టన్నులు

స్విట్జర్లాండ్: 1040 టన్నులు

భారతదేశం: 880 టన్నులు

జపాన్: 846 టన్నులు

టర్కీ: 641 టన్నులు

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

