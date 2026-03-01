Swiss Franc: పౌండ్ పడిపోయినా స్విస్ ఫ్రాంక్ ఎందుకు బలంగా ఉంది? రూపాయి స్థితి ఏమిటి

Swiss Franc vs UK pound: ప్రపంచంలో బలమైన కరెన్సీ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అమెరికా డాలర్. అయితే సరిగ్గా 200 సంవత్సరాలను గమనిస్తే బ్రిటిష్ పౌండ్ అనేది గత దశాబ్దంలో ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని శాసించింది. కానీ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత గమనిస్తే బ్రిటన్ అనేది ఆర్థిక ఆధిపత్యం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తగ్గుతూ వచ్చింది. దీంతో పౌండ్ బలహీనపడుతోంది. కానీ అదే సమయంలో యూరప్లో మరొక కరెన్సీ స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ మాత్రం బలపడుతోంది. ప్రస్తుతం గమనిస్తే యూకే పౌండుతో పోల్చి చూస్తే స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ అనేది ప్రపంచ మార్కెట్లో బలమైన కరెన్సీగా ఉంది. స్విట్జర్లాండ్ తీసుకున్నటువంటి ఆర్థిక విధానాలు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, బంగారు నిల్వలను పెంచుకోవడంపై పెట్టిన దృష్టి.. ఈ కారణంగానే స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన కరెన్సీలలో ఒకటిగా పేరు సంపాదించుకుంది అని చెప్పవచ్చు.
ప్రసిద్ధ పరిశోధకుడు, రచయిత డాక్టర్ కోస్టా వయేనాస్ రాసిన 'ది స్విస్ ఫ్రాంక్, ఫ్రమ్ 1798 టు 2055' పుస్తకం ఈ కరెన్సీ చరిత్రను వివరిస్తుంది. బంగారు నిల్వపై స్విస్ కరెన్సీ ఆధారపడిన నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం ఒక బలమైన కరెన్సీగా రూపుదిద్దుకోవడానికి ఆస్కారం ఏర్పడిందని ఆయన తన రచనలో పేర్కొన్నారు. ఒక దేశంలో బలమైన బంగారం నిల్వలు ఉన్నట్లయితే అది కరెన్సీకి ఎంతో బలం అని నిరూపించిందని చెప్పవచ్చు. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నివేదిక ప్రకారం.. ఆ దేశ ఆర్థిక పరిమాణం కన్నా కూడా ఆ దేశ బంగారు నిల్వలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో స్విస్ ఫ్రాంక్ విలువ కూడా అంతే బలంగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. అదే సమయంలో యూకే ఎక్కువగా బంగారం నిల్వలపై దృష్టి సారించకపోవడంతో ప్రస్తుతం పౌండ్ విలువ ప్రపంచ మార్కెట్లో ఎక్కువగా లేదని చెప్పవచ్చు.
స్విట్జర్లాండ్ కేంద్రీయ బ్యాంక్ అయినా స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా బలంగా బంగారం నిల్వలను పెంచుకుంటూ పోయింది. మొదట్లో అందరూ స్విస్ బ్యాంకు బంగారం ఎందుకు నిల్వ చేసుకుంటోంది. కానీ ప్రస్తుతం బలమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, భారీ బంగారం నిల్వల కారణంగా ఈరోజు స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాంక్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన కరెన్సీగా రూపుదిద్దుకుంది అని చెప్పవచ్చు. స్విట్జర్లాండ్ ప్రస్తుతం 1,040 టన్నుల బంగారు నిల్వలు కలిగి ఉంది.
బలమైన కరెన్సీగా స్విస్ ఫ్రాంక్
ఆర్థిక సంక్షోభం 2008, కోవిడ్, ఇటీవల రాజకీయ ఉద్రిక్తతల్లో స్విస్ ఫ్రాంక్పై ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టారు. అయితే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, బలమైన బంగారు నిల్వలు, యూరప్లో సమస్యలు ఉన్న సమయంలో కూడా అమెరికన్ డాలర్తో పాటు స్విస్ ఫ్రాంక్ కూడా అంతే ఆదరణ పొందడం విశేషం.
భారత రూపాయి స్థితి
ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బంగారు నిల్వలు కలిగిన దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి. ఆర్బీఐ డేటా ప్రకారం 2025 చివరికి సుమారు 880 టన్నుల బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయి. గత దశాబ్దంలో గణనీయంగా పెరిగాయి. ఇది డైవర్సిఫికేషన్ వ్యూహంలో భాగం. అయితే పర్ క్యాపిటా, కరెన్సీ సర్క్యులేషన్కు సంబంధించి స్విట్జర్లాండ్ కంటే తక్కువే అని చెప్పవచ్చు.
ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం రూపాయి విలువ అనేది దీర్ఘకాలికం. అది బంగారు నిల్వలపై మాత్రమే కాదు. మాక్రో ఫండమెంటల్స్ (ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఫిస్కల్ డిసిప్లిన్, ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్)పై ఆధారపడి ఉంటుంది. భారత రూపాయి విలువ ప్రత్యేక ప్రయాణంలో ఉంది. ఆశాజనకమైన భవిష్యత్తు ఉన్నప్పటికీ స్విస్ ఫ్రాంక్ మాదిరిగా బలమైన కరెన్సీగా రూపుదిద్దుకోలేదు. భారత్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం కావడంతో పాటు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎక్కువగా దిగుమతులపై ఆధారపడి ఉండటం, అధిక జనాభా కూడా రూపాయి విలువపై ఎక్కువగా ఒత్తిడి చూపిస్తోంది. భారతదేశం ఎక్కువగా ఎనర్జీ అవసరాల కోసం ఇతర దేశాల నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ను ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇది రూపాయి విలువపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. అయితే దీర్ఘకాలికంగా బంగారంపై కూడా భారత్ దృష్టి సారించడంతోపాటు మేకిన్ ఇండియాలో భాగంగా ఎగుమతులను ప్రోత్సహిస్తే రూపాయి విలువకు మరింత బలం చేకూరుతుంది అని చెప్పవచ్చు.
