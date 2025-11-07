English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Udyogini Scheme: మహిళలకు ఈ పథకం ఓ వరం.. వడ్డీ లేకుండా రూ.3 లక్షలు ఇలా!

Udyogini Scheme: మహిళలకు ఈ పథకం ఓ వరం.. వడ్డీ లేకుండా రూ.3 లక్షలు ఇలా!

Women Get 3 Lakh Without Interest For Business Know The Udyogini Scheme: వడ్డీ లేకుండా రుణం పొందే అద్భుత అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. రూ.3 లక్షలు రుణం పొందితే వాటిలో కొంత అసలు కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఇంతటి అద్భుతమైన పథకం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Udyogini Scheme Interest Free Loan: వడ్డీ లేని రుణం ఇవ్వడమే కాకుండా అసలులో కూడా ప్రభుత్వం కొంత చెల్లిస్తున్న పథకం ఒకటి ఉంది. ఈ పథకంతో మహిళలు వ్యాపారంలో రాణించేందుకు అద్భుత అవకాశం ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో వ్యాపారం చేసుకుని సొంత కాళ్లపై నిలబడేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం అందిస్తోంది. ఆ పథకం పేరు ఉద్యోగిని. ఉద్యోగిని పథకం వ్యాపారంలో రాణించాలనుకునే మహిళలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం లక్ష్యం.

స్వయం ఉపాధి పొందాలనుకుంటున్న మహిళలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగిని పథకం ప్రారంభించింది.  మహిళలను వ్యాపారంలో రాణించడమే కాకుండా ఆర్థికంగా స్థిరపడేలా చేయడం ఉద్యోగిని పథకం ముఖ్య లక్ష్యం. ఈ పథకం సులువుగా మహిళలకు లభిస్తుంది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి వడ్డీ లేని రుణాలు ఉద్యోగిని పథకం ద్వారా అందుతాయి. రుణం చెల్లింపులో రాయితీ కూడా అందిస్తుండడం విశేషం.

ఉద్యోగిని పథకానికి అర్హులు వీరే!

  • దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళల వయస్సు 18 నుంచి 55 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి.
  • దరఖాస్తుదారు కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.2 లక్షల కన్నా ఎక్కువ ఉండరాదు. వితంతువులు, దివ్యాంగులు, దళిత మహిళలకు ఎలాంటి వార్షిక ఆదాయ పరిమితి లేదు.
  • దరఖాస్తుదారు గతంలో ఏదైనా రుణాలు తీసుకుని చెల్లించకపోతే ఉద్యోగిని పథకం రాదు.

ఎంత రుణం?
ఈ పథకం కింద మహిళలకు గరిష్టంగా రూ.3 లక్షల వరకు రుణం అందిస్తారు. ఈ రుణం పొందేందుకు మహిళలు ఎలాంటి సెక్యూరిటీ/ హామీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.

రుణ గడువు
తీసుకున్న రుణం తిరిగి చెల్లించడానికి గడువు ఏడేళ్లలోపు చెల్లించవచ్చు. 3 నుంచి 7 సంవత్సరాల వరకు రుణం చెల్లించేందుకు బ్యాంకులు గడువు ఇస్తాయి. చెల్లింపు గడువు అనేది తీసుకున్న లోన్, వ్యాపార స్వరూపం, బ్యాంకు నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం
ఉద్యోగిని పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అన్ని బ్యాంకుల (కమర్షియల్ బ్యాంకులు, గ్రామీణ బ్యాంకులు, సహకార బ్యాంకులు, రాష్ట్ర మహిళా అభివృద్ధి కార్పొరేషన్లు) వద్దకు వెళ్తే అక్కడి సిబ్బంది వివరాలు చెబుతారు. సమీపంలోని బ్యాంకును సంప్రదించాలి. దీంతోపాటు రాష్ట్ర మహిళా అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో లేదా ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో కూడా దరఖాస్తు పత్రాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

వడ్డీ లేని రుణం వీరికే..

  • ఎస్సీ, ఎస్టీలు, దివ్యాంగులు, వితంతు మహిళలకు
  • రుణం మొత్తంలో 50 శాతం వరకు రాయితీ (గరిష్టంగా దాదాపు రూ.90,000 వరకు) లభిస్తుంది.
  • ఇతర వర్గాలకు..

జనరల్‌, ఓబీసీ మహిళలకు వడ్డీ 10 శాతం నుంచి 12 శాతం మధ్య ఉంటుంది. ఈ వడ్డీ రేటు బ్యాంకు, ఈ పథకం రాష్ట్ర వాటా అమలును బట్టి స్వల్పంగా మారవచ్చు. వీరికి కూడా రుణం మొత్తంలో 30 శాతం వరకు రాయితీ లభిస్తుంది.

కావాల్సిన పత్రాలు

  • ఆధార్ కార్డు, పుట్టినతేదీ ధ్రువీకరణ పత్రం, చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రం, కుటుంబ వార్షిక ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, రేషన్‌ కార్డు,
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోలు

బిజినెస్‌లు ఇవే!

  • ఉద్యోగిని పథకం ద్వారా దాదాపు 88 రకాల చిన్న వ్యాపారాలకు రుణాలు అందిస్తున్నారు.
  • అగరబత్తీలు/కొవ్వొత్తుల తయారీ
  • బేకరీ, క్యాంటీన్, కేటరింగ్ సేవలు
  • గాజుల తయారీ
  • బ్యూటీ పార్లర్
  • వంట నూనెల వ్యాపారం
  • పండ్లు, కూరగాయల అమ్మకం
  • చేనేత/వస్త్రాలపై ఎంబ్రాయిడరీ పనులు
  • పాలు/డెయిరీ ఉత్పత్తుల యూనిట్
  • పాపడ్‌/జామ్/జెల్లీ తయారీ
  • పుస్తకాలు/నోట్‌బుక్స్ తయారీ
  • క్లీనింగ్ పౌడర్, కాఫీ, టీ పౌడర్ తయారీ

ఈ వ్యాపారాలకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కూడా ప్రభుత్వం కొన్ని సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంది.

