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Women Health: మహిళలు అలర్ట్.. పదే పదే కడుపునొప్పి వస్తుందా? అయితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి.. ఆ భయంకర వ్యాధి కావచ్చు..!

Women Health: మహిళల్లో ఐ.బి.ఎస్: పురుషుల కంటే మహిళల్లో ఐ.బి.ఎస్  ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దాని వెనుకున్న కారణాలేంటో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:40 PM IST
Women Health: మహిళలు అలర్ట్.. పదే పదే కడుపునొప్పి వస్తుందా? అయితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి.. ఆ భయంకర వ్యాధి కావచ్చు..!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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