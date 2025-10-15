English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Diwali Gift For Women: నేడు 1.86 కోట్ల మంది మహిళలకు దీపావళి బహుమతి అందించనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..!!

Diwali Gift For Women: నేడు 1.86 కోట్ల మంది మహిళలకు దీపావళి బహుమతి అందించనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..!!

  Free cylinder in Uttar Pradesh: ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేడు ఆ రాష్ట్రంలోని 1.86 కోట్ల మంది మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించబోతున్నారు. దీపావళి కానుకగా నిరుపేద కుటుంబాలకు ఉచితంగా గ్యాస్ సిలిండర్ అందించబోతున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనను మే 2016లో ప్రారంభించారు. కట్టెల పొయ్యిలు, బొగ్గు, ఆవు పేడను ఉపయోగించి వంట చేస్తూ సాంప్రదాయ ఇంధనాలను ఉపయోగిస్తున్న గ్రామీణ, నిరుపేద కుటుంబాలకు సహాయం చేసేందుకు ఈ స్కీమును కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగానే నేడు యోగి ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించనున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 15, 2025, 09:01 AM IST

Diwali Gift For Women: నేడు 1.86 కోట్ల మంది మహిళలకు దీపావళి బహుమతి అందించనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం..!!

UP Diwali Gift for Women: ఉత్తరప్రదేశ్ మహిళలో ఈ దీపావళిని ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకోబోతున్నారు. కారణంగా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయమే అని చెప్పవచ్చు. 1.86కోట్ల మంది తల్లులు, సోదరీమణుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు యోగి. ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజన కింద ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు, వెనుకబడిన కుటుంబాలకు రెండు ఉచిత LPG సిలిండర్ రీఫిల్‌లను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బుధవారం (అక్టోబర్ 15) లోక్ భవన్ ఆడిటోరియంలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి, అర్హులైన మహిళలకు ఉచిత సిలిండర్ రీఫిల్‌లను బహుమతిగా అందజేస్తారు.

ఈ చర్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. దీని కింద పేదలు, మహిళలు, గ్రామీణ కుటుంబాలకు స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, ఆర్థిక మద్దతును అందించడానికి ఇది నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. కలప, బొగ్గు, ఆవు పేడ వంటి సాంప్రదాయ ఇంధనాలను గతంలో ఉపయోగించిన గ్రామీణ, వెనుకబడిన కుటుంబాలకు LPG వంటి శుభ్రమైన ఇంధనాన్ని అందించడానికి ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజనను మే 2016లో ప్రారంభించారు. ఈ పథకం గ్రామీణ భారతదేశంలోని వంటశాలలను పొగ నుండి విముక్తి చేయడమే కాకుండా, మహిళలు, పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావాలను కూడా తగ్గించింది. ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడంలో ఉత్తరప్రదేశ్ అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు 18.6 మిలియన్ల కుటుంబాలకు ఉజ్వల కనెక్షన్లు అందించింది.

ఉచిత రీఫిల్ రెండు దశల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది:

ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు సంవత్సరానికి రెండు ఉచిత LPG రీఫిల్‌లను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పంపిణీ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు దశల్లో జరుగుతుంది. మొదటి దశ అక్టోబర్ 2025 నుండి డిసెంబర్ 2025 వరకు, రెండవ దశ జనవరి 2026 నుండి మార్చి 2026 వరకు ఉంటుంది. ఈ పథకం అమలు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1,500 కోట్లు కేటాయించింది.

Also Read: Gold Rate Today: బంగారం పడిపోతుంది? ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే తులం రూ. 20వేలు డౌన్.. అక్టోబర్ 15వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆధార్ సర్టిఫైడ్ లబ్ధిదారులకు ప్రాధాన్యత:

మొదటి దశలో, ఆధార్-ధృవీకరించిన లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనాలు అందనున్నాయి. ప్రస్తుతం, రాష్ట్రంలో 1.23 కోట్ల ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు ఆధార్ ప్రామాణీకరణ పూర్తయింది. ఈ పథకం కింద పంపిణీ మూడు చమురు కంపెనీల (ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం) ద్వారా నిర్ధారిస్తుంది. పంపిణీలో జాప్యాన్ని నివారించడానికి రాష్ట్ర స్థాయి సమన్వయకర్తలు కోరిన రూ. 346.34 కోట్ల ముందస్తు మొత్తాన్ని చమురు కంపెనీలకు అందించారు.

ఉచిత రీఫిల్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు:

లబ్ధిదారులు ప్రస్తుత వినియోగదారు రేటుకు (సబ్సిడీతో సహా) 14.2 కిలోల LPG సిలిండర్ రీఫిల్‌ను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత చమురు కంపెనీలు సబ్సిడీని వారి ఆధార్-ధృవీకరించిన బ్యాంకు ఖాతాలకు 3-4 రోజుల్లో బదిలీ చేస్తాయి. సబ్సిడీ మొత్తాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విడిగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తాయి. 5 కిలోల సిలిండర్లు ఉన్నవారు కోరుకుంటే 14.2 కిలోల సిలిండర్లను కూడా పొందవచ్చు. ఒకే కనెక్షన్ ఉన్నవారు కూడా ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు.

Also Read: IMF: అమెరికా టారిఫ్స్ భారత్‎ను ఏం పీకలేవు.. ట్రంప్‎నకు ఇచ్చి పడేసిన ఐఎంఎఫ్..!!

మహిళలకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి ఉపశమనం:

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పేద కుటుంబాలకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛమైన ఇంధన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. పర్యావరణంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

 

