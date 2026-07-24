/ హ్యాపీ బర్త్ డే తారక్.. థ్యాంక్యూ అన్నా..వైఎస్ జగన్ ట్వీట్.. కేటీఆర్ రిప్లై..!!

ys jagan birthday wishes ktr: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పలువురు ప్రముఖులు, అభిమానులు ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఏపీకి చెందిన పలువురు నేతలు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ కేటీఆర్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. జగన్ ట్వీట్ కు స్పందించిన కేటీఆర్ థ్యాంక్యూ అన్నా అంటూ రిప్లే ఇవ్వడం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
జగన్ ట్వీట్ చేస్తూ, "ప్రియమైన సోదరుడు తారక్ కు... పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీకు మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందం, ప్రజల కోసం నిలబడే శక్తిని దేవుడు ప్రసాదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వచ్చే ఏడాది మీకు మరింత విజయవంతంగా, అద్భుతంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను." అని పేర్కొన్నారు. వైఎస్ జగన్ ట్వీట్కు కేటీఆర్, "ధన్యవాదాలు అన్నా" అని ఇచ్చిన సమాధానం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. వైఎస్ జగన్కు కేసీఆర్ కుటుంబంతో మంచి, సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న విషయం తెలిసిందే. కేసీఆర్ సీఎంగా ఉన్నప్పటి నుంచి వారిద్దరి మధ్య మంచి సంబంధం ఉంది. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు జగన్ హైదరాబాద్లో ఆయనను పరామర్శించారు. వైఎస్ జగన్, కేటీఆర్ల మధ్య మంచి సోదర బంధం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జగన్, కేటీఆర్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీనికి కేటీఆర్, "థ్యాంక్యూ అన్నా" అని బదులిచ్చారు.
మరోవైపు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కేటీఆర్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కేటీఆర్ మంచి ఆరోగ్యంతో, ఆనందంగా ఉండాలని తాను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని, ఆయన ప్రజా జీవితంలో సేవ చేస్తూనే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, అన్ని పార్టీల నాయకులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
Happy Birthday, dear brother Tarak! May God bless you with good health, happiness, and the strength to stand firm for the people. Wishing you continued success and a wonderful year ahead!@KTRBRS pic.twitter.com/XXTejW14vY
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 24, 2026
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