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హ్యాపీ బర్త్ డే తారక్.. థ్యాంక్యూ అన్నా..వైఎస్ జగన్ ట్వీట్.. కేటీఆర్ రిప్లై..!!

ys jagan birthday wishes ktr: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్.. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, అయినవాళ్ల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వైస్సార్ కాంగ్రెస్ అధినేత వైఎస్ జగన్ కూడా కేటీఆర్ కు పుట్టిన రోజు విషేస్ తెలుపుతూ.. ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ట్వీటక్ కు కేటీఆర్ రిప్లై ఇస్తూ థ్యాంక్యూ అన్నా అంటూ పేర్కొనడం మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:06 PM IST
హ్యాపీ బర్త్ డే తారక్.. థ్యాంక్యూ అన్నా..వైఎస్ జగన్ ట్వీట్.. కేటీఆర్ రిప్లై..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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