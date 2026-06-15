Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Zee TV Viewership Growth: దేశవ్యాప్తంగా జీ దూకుడు.. 18.6 శాతం మార్కెట్ షేర్‌తో కొత్త రికార్డు

Zee TV Viewership Growth: దేశవ్యాప్తంగా జీ దూకుడు.. 18.6 శాతం మార్కెట్ షేర్‌తో కొత్త రికార్డు

Zee Network Market Share: టెలివిజన్ రంగంలో ప్రముఖ వినోద సంస్థ Zee Entertainment Enterprises మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. పవర్‌ఫుల్ కంటెంట్ ప్లానింగ్, ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా రూపొందించిన కార్యక్రమాలు, బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా ప్రీమియర్లతో జీ నెట్‌వర్క్ 2026లో 22వ వారానికి గాను 18.6 శాతం మార్కెట్ షేర్‌ను సాధించింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 15, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:07 PM IST
Zee TV Viewership Growth: దేశవ్యాప్తంగా జీ దూకుడు.. 18.6 శాతం మార్కెట్ షేర్‌తో కొత్త రికార్డు
Image Credit: Zee Network Market Share (Source: AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
దేశవ్యాప్తంగా జీ దూకుడు.. 18.6 శాతం మార్కెట్ షేర్‌తో కొత్త రికార్డు
Zee tv3 min ago
2
Nalgonda1 hr ago
3
telangana weather1 hr ago
4
Revanth Reddy1 hr ago
5
Japan Football1 hr ago