Sudeep Nagpurkar: వినోద రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ తదుపరి లక్ష్యాలు.. వ్యూహాల కోసం 'చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్'గా సుదీప్ నాగ్పుర్కర్ను నియమించింది. డిజిటల్ మానిటైజేషన్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేయడంతోపాటు సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, క్రియేటర్ ఎకానమీ, పార్టనర్షిప్స్ విభాగానికి అతడిని చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్గా నియమిస్తూ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రకటన చేసింది. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి.. డిజిటల్ అసెట్ మానిటైజేషన్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి సుదీప్ సేవలు అందించనున్నారు.
డిజిటల్ మానిటైజేషన్ ఇంజిన్ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, వృద్ధి వేగాన్ని పెంచడానికి, ప్రముఖ కంటెంట్, టెక్నాలజీ పవర్హౌస్ సంస్థ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ సరికొత్త వ్యూహాలు రచిస్తోంది. అందులో భాగంగా సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, క్రియేటర్ ఎకానమీ, పార్టనర్షిప్స్ విభాగాల చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్గా సుదీప్ నాగ్పుర్కర్ నియామకాన్ని ప్రకటించింది. ఈ పాత్రలో సుదీప్ నోయిడా నుంచి పనిచేస్తారు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సందీప్ మెహ్రోత్రాకు రిపోర్ట్ చేస్తారు.
వినియోగదారుల ప్రవర్తనను మారుతుండడం.. కొత్త కొత్త కంటెంట్, క్రియేటర్లు, కమ్యూనిటీలు, కామర్స్ పెరుగుతుండడంతో తదనుగుణంగా బ్రాండ్లు ఎక్కువగా వినూత్న కంటెంట్ కోరుతున్నాయి. ఈ మార్పును గుర్తిస్తూ సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, క్రియేటర్ నెట్వర్క్లు, అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ టచ్పాయింట్లలో కొత్త మానిటైజేషన్ అవకాశాలను పొందడానికి 'జీ మీడియా' తన కంటెంట్ బలాలు, సాంకేతిక సామర్థ్యాలు, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలను ప్రభావితం చేసే బలమైన డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడంపై దృష్టి సారించింది.
అందులో భాగంగా సుదీప్ నియామకం జరగింది. తన లోతైన పరిశ్రమ పరిజ్ఞానం, అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుని సుదీప్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలపై బలమైన దృష్టితో డిజిటల్ ఆస్తి మానిటైజేషన్ సామర్థ్యాలను పెంచుతారు. ప్లాట్ఫారమ్లు, క్రియేటర్లు, బ్రాండ్లు, అడ్వర్టైజర్లతో కలిసి వినూత్నమైన మానిటైజేషన్ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడానికి, కంపెనీకి కొత్త ఆదాయ అవకాశాలను తెరవడానికి సుదీప్ పని చేస్తారు.
సీఎస్ఓగా సుదీప్ నియామకంపై జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సందీప్ మెహ్రోత్రా స్పందించారు. 'వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగంలో కంటెంట్, టెక్నాలజీ, వ్యాపారం కలయికతో ప్రేక్షకులను మరింత ఎంగేజ్ చేసేందుకు.. మానిటైజేషన్ కోసం కొత్త మార్గాలను వెతుకుతోంది. విస్తరిస్తున్న క్రియేటర్ ఎకానమీ, సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్ల నుంచి ఉత్పన్నమయ్యే అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి బలమైన సామర్థ్యాలతో భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న చక్కటి వ్యవస్థను నిర్మించడంపై మేం దృష్టి సారించాం. మా డిజిటల్ ప్రయాణంలో వేగాన్ని పెంచుతున్న తరుణంలో సుదీప్ను స్వాగతించడానికి నేను సంతోషిస్తున్నా' అని తెలిపారు.
కన్స్యూమర్ టెక్నాలజీ, బిజినెస్, రిటైల్, ఎఫ్ఎంసీజీ వంటి బహుళ రంగాలలో 16 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న సుదీప్ గతంలో గూగుల్ ఇండియాలో హెడ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, ఎఫ్ఎమ్సీజీగా పనిచేశారు. ఆయన నేషనల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో కూడా అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. తన నియామకంపై సుదీప్ నాగ్పుర్కర్ స్పందిస్తూ మాట్లాడుతూ.. 'క్రియేటర్ ఎకానమీ, సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లు ప్రేక్షకులు కంటెంట్ను ఎలా కనుగొంటారు? వినియోగిస్తారు? ఎలా ఎంగేజ్ చేసుకుంటారో పునర్నిర్వచిస్తున్నాయి. ఇది బ్రాండ్లు మరింత ప్రామాణికమైన, సందర్భోచితమైన, ఫలిత ఆధారిత అనుభవాల ద్వారా వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక ముఖ్యమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. జీ డిజిటల్ వృద్ధి ప్రయాణంలో కీలకమైన దశలో చేరడం నాకు ఉత్సాహంగా ఉంది' అని వివరించారు.