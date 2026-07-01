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జీ మీడియాకు కొత్త బలం.. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సీఎస్‌ఓగా సుదీప్‌ నాగ్‌పుర్కర్‌ నియామకం

Zee Entertainments Appoints Sudeep Nagpurkar As Chief Sales Officer: వినోద రంగంలో దూసుకెళ్తున్న జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ తన 'చీఫ్ సేల్స్ ఆఫీసర్'గా సుదీప్ నాగ్‌పుర్కర్‌ను నియమించుకుంది. డిజిటల్ మానిటైజేషన్ ఎకోసిస్టమ్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి సోషల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, క్రియేటర్ ఎకానమీ, పార్టనర్‌షిప్స్ విభాగానికి అతడిని జీ మీడియా నియమించింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:58 PM IST
జీ మీడియాకు కొత్త బలం.. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సీఎస్‌ఓగా సుదీప్‌ నాగ్‌పుర్కర్‌ నియామకం
Image Credit: Sudeep NagpurkarSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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జీ మీడియాకు కొత్త బలం.. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సీఎస్‌ఓగా సుదీప్‌ నాగ్‌పుర్కర్‌ నియామకం
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