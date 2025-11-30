Success Story : పోరాటం… విజయం.. అపజయాలను అవకాశాలుగా మార్చిన మీడియా మాగ్నేట్.. జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర సక్సెస్ స్టోరీ చదివితే గూస్ బంప్స్ పక్కా..!!

Zee Media Chairman Subhash Chandra's Success Story : కలలు కనండి, వాటిని నిజం చేసుకోండి అన్న మాజీ రాష్ట్రపతి డా. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ప్రసంగించిన మాటలు నేటి యువతకు ఎంతగానో ప్రేరణనిస్తాయి. ఈ మాటలాగే, జీవితం లో ఎన్నో కష్టాలను దాటి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్న మహనీయుల కథలు కూడా యువతకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి. అలాంటి అసాధారణ వ్యక్తుల్లో ఒకరు సుభాష్ చంద్ర గోయెంకా. ఒక చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చి, 17 రూపాయలతో ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, భారత మీడియా చరిత్రను మార్చిన వ్యక్తి సుభాష్ చంద్ర.
హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లా జననం:
1950 నవంబర్ 30న హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లా, అడంపూర్ మండిలో, సాంప్రదాయ బనియా కుటుంబంలో సుభాష్ చంద్ర జన్మించారు. తండ్రి నందకిషోర్ గోయెంకా చిన్న స్థాయిలో ధాన్య వ్యాపారం చేస్తుండగా, తల్లి తారాదేవి గృహిణి. ఏడుగురు సోదరుల్లో పెద్దవాడైన సుభాష్ చిన్నప్పటినుంచే వ్యాపార సూత్రాలు నేర్చుకున్నాడు. అతని తాత జగన్నాథ్ గోయెంకా చెప్పిన పాఠాలు, వ్యాపారం మీద ఉన్న ఆసక్తి.. ఇవన్నీ అతని జీవితానికి దిశానిర్దేశం చేశాయి.
వ్యాపారంలో వరుస నష్టాలు:
కానీ పరిస్థితులు ఎప్పుడూ అనుకూలంగా కలిసిరాలేదు. 1967లో కుటుంబ వ్యాపారం వరుస నష్టాలతో కూరుకుపోయిది. ఆరున్నర లక్షల రూపాయల అప్పులు మిగిలాయి. ఈ కారణంగా సుభాష్ చదువు కొనసాగించలేక మధ్యలోనే ఆపేశారు. 16 ఏళ్లకే జీవిత బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది. ఇంజనీర్ కావాలన్న కలలన్ని ఆగిపోయినా, మనోధైర్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
జీవితంలో మొదటి మలుపు:
1969లో ఆయన జీవితం ఓ కీలక మలుపు తిరిగింది. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (FCI)లో ఒక మేనేజర్ను కలవడం అతని జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. పప్పు, ధాన్యం పాలిషింగ్ కాంట్రాక్ట్ దొరకడం ద్వారా సుభాష్ వ్యాపారంలో మొదటి విజయాన్ని అందుకున్నారు. కుటుంబ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పటికే ఉండడంతో అదనపు పెట్టుబడి అవసరంలేకుండా పనిని పెంచుకుని, 1976 వరకూ వరుస కాంట్రాక్టులు సాధించారు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగై, తన తండ్రి కోరిక అయిన కారును కూడా సుభాష్ 21 ఏళ్లకే కొనుగోలు చేసి ఆనందాన్ని పంచుకున్నాడు.
ఎస్సెల్ గ్రూప్ నిర్మాణానికి పునాది:
ఈ విజయాలు ఎస్సెల్ గ్రూప్ నిర్మాణానికి పునాది అయ్యాయి. ప్యాకేజింగ్ వ్యాపారంలో విస్తరణ చేసుకుంటూ, ఫార్మా కంపెనీలకు అవసరమైన ట్యూబులు, క్యాప్సూల్స్ తయారీ ప్రారంభించారు. తరువాత సోవియట్ రష్యాతో రూ.16 కోట్ల ఎగుమతి ఒప్పందం పొందడం ఎస్సెల్ గ్రూప్ను దేశంలోని ఎదుగుతున్న దిగ్గజ సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలబెట్టింది. కేవలం పదిహేనేళ్లలో దివాలా దశలో ఉన్న వ్యాపారం బిలియన్ రూపాయల విలువైన పరిశ్రమగా మారింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లామినేటెడ్ ట్యూబ్ తయారీ సంస్థ:
ప్యాకేజింగ్ రంగంలో Essel Packaging ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లామినేటెడ్ ట్యూబ్ తయారీ సంస్థగా ఎదిగింది. తరువాత, 1989లో Essel World అనే భారతదేశపు తొలి పెద్ద ఎమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ను ముంబైలో స్థాపించి మరో కొత్త రంగంలో అడుగుపెట్టాడు.
మీడియా రంగం ద్వారా సుభాష్ చంద్రకు గుర్తింపు:
అయితే సుభాష్ చంద్రను దేశం గుర్తించింది మీడియా రంగం ద్వారానే. దూరదర్శన్ ఆధిపత్యం ఉన్న సమయంలో, 1992లో ప్రైవేట్ ఛానల్స్పై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, హాంకాంగ్ ద్వారా కంటెంట్ ప్రసారం చేసే తెలివైన పద్ధతి ద్వారా Zee TVను ప్రారంభించాడు. దీనితో భారతీయ టెలివిజన్ ప్రపంచం పూర్తిగా మారిపోయింది.
జీ టీవీకి దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ:
మూడుగంటల ప్రోగ్రామింగ్తో మొదలైన Zee TV, కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ పొందింది. నేడు జీ మీడియా 167 దేశాల్లో 500 మిలియన్లకు పైగా వీక్షకులతో ప్రపంచస్థాయి మీడియా బ్రాండ్గా ఎదిగింది. 10,000 మంది ఉద్యోగాలతో, దాదాపు 4 బిలియన్ డాలర్ల వ్యాపారంగా నిలిచింది.
సామాజిక సేవలో సుభాష్ చంద్ర:
సుభాష్ చంద్ర సామాజిక సేవలో కూడా ముందంజలో ఉన్నారు. గ్లోబల్ విపాసన పగోడా నిర్మాణానికి భూమి విరాళంగా ఇవ్వడం, ఏకల్ విద్యా సంస్థల ద్వారా 50,000 పాఠశాలలకు మద్దతు ఇవ్వడం, నిరుపేదలకు వృత్తి విద్య అందించే TALEEM కార్యక్రమం.. ఇవన్నీ ఆయన సమాజసేవ పట్ల ఉన్న మమకారానికి నిదర్శనాలు.
సుభాష్ చంద్ర కథ, కలలు పెద్దగా ఉంటే వాటిని సాకారం చేసే శక్తి మనకున్న ప్రతిబంధకాల్లో కాదు..మన దృఢత్వంలో ఉందని నిరూపించింది. చిన్న గ్రామం నుంచి ప్రారంభమైన ప్రయాణం, ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విజయగాథగా మారింది. సుభాష్ చంద్రకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఆయన చూపిన దృష్టి, ధైర్యం, మీడియా ప్రపంచాన్ని మార్చిన ప్రయాణాన్ని గౌరవంగా స్మరిస్తోంది జీ మీడియా కుటుంబం.
