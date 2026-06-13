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Zee Media: భారత్‌, జింబాబ్వే టీ20 సిరీస్‌ ప్రసార హక్కులు 'జీ మీడియా' సొంతం

Zee Media Get Another Sports Event Streaming Exclusive Broadcast Rights: భారతదేశవ్యాప్తంగా విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్న జీ మీడియా మరో అద్భుత అవకాశాన్ని పొందింది. భారత్‌, జింబాబ్వే టీ20 సిరీస్‌ ప్రసార హక్కులను జీ మీడియా సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. యునైట్‌8 స్పోర్ట్స్‌ చానల్స్‌లలో ఈ సిరీస్‌ ప్రసారం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:08 PM IST
Zee Media: భారత్‌, జింబాబ్వే టీ20 సిరీస్‌ ప్రసార హక్కులు 'జీ మీడియా' సొంతం
Image Credit: Zee Media Broadcast Rights

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Zee Media: భారత్‌, జింబాబ్వే టీ20 సిరీస్‌ ప్రసార హక్కులు 'జీ మీడియా' సొంతం
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